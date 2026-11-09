Las inspiradoras historias de tres emprendedoras que abren camino en España: "No somos supermujeres"

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LO ESENCIAL Las claves Virginia Calvo, Pedrita Parker y Alicia Gutiérrez comparten sus experiencias profesionales y los sesgos que han sufrido en el encuentro 'Mujeres que abren camino' de Ágora UTAMED Universidad. Las emprendedoras desmitifican la idea de la 'supermujer' y abordan cuestiones como las dudas personales, el síndrome del impostor, los bloqueos creativos y el cansancio en el entorno laboral. Coinciden en la importancia de aprender a delegar, visibilizar referentes femeninos en sectores técnicos y promover una cultura de liderazgo centrada en el bienestar de los equipos. Reflexionan sobre la conciliación personal, la maternidad, el autocuidado y los sacrificios familiares asumidos durante el desarrollo de sus respectivas carreras profesionales. Preguntas ¿Por qué Virginia Calvo contó que un interlocutor se dirigía repetidamente a un becario en vez de a ella? Calvo explicó que en reuniones algunos asumen que el hombre presente es el responsable; en su caso tuvo que aclarar que ella es la dueña de la empresa. Apoya la denuncia del sesgo de género en sectores tecnológicos y de esports. ¿Qué consecuencias tiene para Pedrita Parker que su bloqueo creativo coincida con la dependencia económica de su marca? Ya supone presión económica porque su empresa depende de lo que ella dibuja y produce; como consecuencia podría reducir ingresos y forzar cambios en el modelo productivo. También la llevó a pensar en delegar tareas y estructurar su estudio. ¿Quién es Alicia Gutiérrez y qué papel ha tenido junto al artista Javier Calleja? Alicia Gutiérrez es gestora cultural, fundadora de Art Projects y Mármol&FA, y ha trabajado vinculada al desarrollo profesional de Javier Calleja, defendiendo la carrera que ha construido en ese recorrido compartido. ¿Cómo explican las ponentes que han aprendido a delegar en sus empresas? Dicen que delegar fue un aprendizaje progresivo: enseñar procesos, dar autonomía y confiar en el equipo; aceptan errores como parte del aprendizaje y priorizan planificar y proteger horarios. ¿Qué proyectos anunciaron Pedrita Parker, Virginia Calvo y Alicia Gutiérrez en el encuentro de Ágora UTAMED? Pedrita Parker avanzó Campamento Parker, un taller de creatividad; Virginia Calvo habló de seguir desarrollando contenidos y productos en GIANTX en entretenimiento digital; Alicia Gutiérrez mantiene proyectos de promoción artística con Art Projects y Mármol&FA.

Virginia Calvo viajó a Barcelona para una reunión de trabajo acompañada de un joven que estaba haciendo prácticas en su empresa.

Durante el encuentro, su interlocutor se dirigía una y otra vez a él. El chico se sentía incómodo. Ella acabó aclarando lo que parecía haberse dado por supuesto: "Mira, es que la dueña de la empresa soy yo".

Pedrita Parker reconoce una escena parecida. Un proveedor presentó a su marido los muestrarios de papel y las pantoneras con los que debía trabajar ella.

Alicia Gutiérrez también recuerda conversaciones en las que, pese a gestionar los asuntos profesionales de Javier Calleja, algunos interlocutores insistían en hablar directamente con el artista.

Las tres compartieron estas experiencias en Mujeres que abren camino, el encuentro que inauguró Ágora UTAMED Universidad con motivo del Día Internacional de la Mujer.

Moderada por Mónica García, la conversación reunió a una empresaria de la industria del videojuego, una ilustradora y emprendedora y una gestora artística.

Hablaron de sus comienzos, de las dificultades para hacerse reconocer y de los proyectos que todavía quieren desarrollar. También de dudas, bloqueos y cansancio. "No somos supermujeres", sostuvo Gutiérrez.

Una idea que permitió mirar sus trayectorias más allá de los resultados que se ven desde fuera.

Alicia Gutiérrez, Pedrita Parker y Virginia Calvo UTAMED Universidad

Ocupar el propio espacio

Ninguna describe su carrera como el resultado de un plan perfectamente trazado. Calvo quería estudiar Medicina, pasó por Empresariales y se formó como fisioterapeuta antes de encontrar su lugar en el entretenimiento digital: "Yo lo único que me he planteado siempre es hacer las cosas bien, ser honesta conmigo misma", explica.

Parker estudió Periodismo porque buscaba una profesión que reuniera sus intereses: escribir, fotografiar y contar historias. Terminó encontrando esa combinación en la ilustración.

Sus publicaciones comenzaron a circular por las redes sociales y fueron sus propias seguidoras quienes le pidieron comprar aquellos dibujos.

"Yo empecé sin saber hacer una factura", recuerda. Fue produciendo poco a poco, con los recursos que tenía y aprendiendo según respondía el mercado.

Gutiérrez estudió Historia del Arte y fue orientando su trayectoria hacia el arte contemporáneo y la gestión cultural.

Su desarrollo profesional ha estado muy vinculado al de Calleja, su pareja, aunque reivindica el trabajo y la carrera que ha construido en ese recorrido compartido.

La experiencia les ha dado herramientas para responder a situaciones en las que se cuestiona o se ignora su autoridad.

Pero tener una trayectoria consolidada tampoco elimina las dudas sobre el propio valor.

Parker recuerda una viñeta en la que tres mujeres recogían un premio mientras cada una pensaba que las otras merecían estar allí más que ella.

Reconoce ese mecanismo en el lenguaje con el que a veces presentan sus negocios: "Una empresita, un proyectito, una cosita que estoy empezando".

La ilustradora cuenta que convive con esa inseguridad y que estaba atravesando un bloqueo creativo.

Cuando una empresa depende de lo que su fundadora dibuja y produce, la dificultad para crear también se convierte en presión económica.

Calvo plantea otra cuestión: la falta de referentes femeninos en determinados sectores.

En tecnología, sostiene, hacen falta mujeres visibles con las que otras puedan identificarse y también una forma más atractiva de acercar las disciplinas técnicas a las jóvenes.

Para ella, la diversidad de los equipos influye en los productos que se desarrollan. Cuantas más perspectivas intervienen, argumenta, mayor capacidad existe para responder a las necesidades de una sociedad diversa.

Aprender a delegar

La conversación sobre liderazgo comienza con una decisión de Calvo: "Yo decidí que tenía que ser yo misma". De su padre, empresario y pastelero, tomó la importancia de situar a las personas en el centro de la empresa.

En su propia forma de dirigir, destaca enseñar, compartir los objetivos y dar autonomía.

"Yo te enseño, tira tú. Si te equivocas, lo vemos juntos", resume. Quiere que el equipo comprenda el propósito de la compañía y sepa hacia dónde debe orientar su trabajo.

Parker reconoce que delegar fue uno de sus mayores aprendizajes. Había empezado sola y le costaba desprenderse incluso de las tareas que podían asumir otras personas.

Cuando su marido dejó su empleo para incorporarse al proyecto, ella seguía intentando preparar los paquetes por su cuenta.

Tuvo que aprender a explicar los procesos y confiar. "No tienes que saberlo todo", añade. Una conclusión que las otras participantes comparten.

Para Gutiérrez, ese cambio también ha supuesto revisar qué entiende por ser una buena profesional.

Durante una etapa creyó que debía estar disponible las veinticuatro horas. Hoy lo considera un error y defiende el respeto a los horarios y al descanso de su equipo.

"No somos cirujanos, se pueden esperar al día siguiente", dice sobre los asuntos que no requieren una respuesta inmediata.

Los fines de semana son para descansar y un proyecto que no sale adelante puede dejar espacio a otro.

Las tres se reconocen como ambiciosas. Gutiérrez, sin embargo, aclara qué significa esa palabra para ella: querer desarrollarse y aprender, sin que eso implique pasar por encima de los demás. "Aquí crecemos todos juntos", afirma.

Crecer sin olvidarse de ti

Al hablar de las decisiones personales que acompañan a una carrera, sus respuestas son distintas. Gutiérrez cuenta que priorizó su profesión y renunció a ser madre. Lo presenta como una decisión propia de la que no se arrepiente.

Parker recuerda oportunidades que dejó pasar y una posible venta de su marca que no llegó a realizar. Tampoco lamenta haberse quedado en Málaga. Su reflexión se dirige a otra parte: "Me arrepiento de no haberme cuidado más en muchos momentos".

La maternidad le hizo revisar sus prioridades. Comprendió que, para cuidar de su hijo, también necesitaba atenderse a sí misma. Aun así, reconoce que sigue costándole frenar cuando aparecen nuevas propuestas.

Calvo habla de la gestión del tiempo y de las horas que el crecimiento de la empresa restó a su familia. Tras la muerte de su padre, piensa en las conversaciones que le habría gustado mantener con él y en las llamadas que podría haber hecho.

Ese aprendizaje convive con las ganas de seguir creando. Calvo quiere desarrollar contenidos para diferentes plataformas y formatos.

Parker comparte su intención de impulsar Campamento Parker, un proyecto para entrenar la creatividad humana. Gutiérrez responde desde otro lugar: "Estoy ahora mismo en el sitio que quiero estar".

El encuentro termina con esa diversidad de aspiraciones. Para unas, el siguiente paso consiste en abrir un proyecto; para otra, en seguir disfrutando del trabajo y del equipo que ha construido.

Sus experiencias coinciden en la importancia de reconocer el propio valor, apoyarse en otras personas y decidir cuánto espacio debe ocupar la profesión. Abrir camino también implica poder elegir cómo continuar.

Ver la conversación completa con Pedrita Parker, Virginia Calvo y Alicia Gutiérrez en Ágora UTAMED Universidad →