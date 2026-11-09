Enrique Martínez Leyva, fundador de Plataforma por las Marcas: "Si tú no te atreves, es imposible que funciones"

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LO ESENCIAL Las claves Enrique Martínez Leyva repasa su trayectoria profesional en Ágora UTAMED Universidad con motivo de la presentación de su libro 'Humo en los zapatos'. El publicista defiende el valor del atrevimiento y de la creatividad humana frente a la inteligencia artificial, a la que considera un mero medio de apoyo. Destaca la importancia de mantener la sede de su agencia en Almería y de construir relaciones duraderas de confianza con los clientes a lo largo de décadas. La agencia Plataforma por las Marcas ha completado el relevo generacional en favor de las hijas del fundador y se ha adaptado al entorno y producción digital. Preguntas ¿Por qué Enrique Martínez Leyva mantuvo la sede de Plataforma en Almería en vez de trasladarla a Madrid o Barcelona? Martínez Leyva sostiene que desde Andalucía hay más libertad creativa y menos condicionantes que en las grandes capitales, y que esa libertad permitió crear campañas nacionales desde Almería. ¿Qué aprendió Enrique Martínez Leyva del fracaso de la plaza de toros que montó en Aguadulce? Aprendió que atreverse es necesario pero que hay que cuidar la elección del mercado y los detalles; el proyecto fue un fracaso por ubicación y socios, y le devolvió definitivamente al negocio de la publicidad. ¿Cómo describe Enrique Martínez Leyva la relación de confianza con clientes como Mapfre o Cajamar? La define como una relación a largo plazo basada en interés real por el negocio del cliente, preguntar mucho y acompañar incluso décadas después con consejos operativos; cita llamadas de clientes pidiendo orientación como prueba de confianza. ¿Qué papel atribuye Enrique Martínez Leyva a la inteligencia artificial frente a la creatividad humana? Considera la creatividad como un factor humano innegociable y sitúa la inteligencia artificial como una herramienta que ayuda y agiliza procesos informativos, pero no reemplaza la generación del concepto creativo. ¿Quién dirige hoy Plataforma por las Marcas y cómo ha abordado la transición al mundo digital? Belén Martínez Prieto ostenta el 51% y la dirección operativa tras la transmisión del cien por cien en 2017, y la agencia incorporó un equipo digital de siete personas además de producción interna de foto y vídeo para adaptarse al entorno digital.

Antes de vender una campaña, Enrique Martínez Leyva tenía que convencer a muchos empresarios de que merecía la pena hacer publicidad. Recorría los pueblos de Andalucía cuando todavía le recibían como "el de la propaganda" y recuerda aquella etapa como una labor casi pedagógica. Había que despertar interés, explicar lo que podía aportar y conseguir que el cliente creyera en una idea.

En una conversación con Adolfo Arjona en Ágora UTAMED, el espacio de diálogo de UTAMED Universidad , el fundador de Plataforma, hoy Plataforma por las Marcas, repasó su trayectoria con motivo de la presentación de Humo en los zapatos. Marcas como Cajamar o Tulipán Negro y campañas como "Málaga, ciudad genial" forman parte de un recorrido construido desde Almería.

Defiende el atrevimiento, pero también el cuidado de los detalles. Y habla de la confianza como algo que va más allá de cerrar una venta: hay clientes que, después de décadas trabajando juntos, todavía le llaman para preguntarle qué hacer. Una relación que, sostiene, empieza por interesarse de verdad por el negocio que hay al otro lado de la mesa.

Enrique Martínez Leyva en Ágora UTAMED Universidad UTAMED Universidad Ágora UTAMED Universidad

Adolfo Arjona. Con una agencia de implantación nacional, ¿por qué decidiste mantener tu sede en Almería en lugar de trasladarte a Madrid o Barcelona?

Enrique Martínez Leyva. Yo no he tenido nunca complejo. Recuerdo que fui a Barcelona, me invitó el presidente de Zurich International e hice una campaña de muy difícil tratamiento: colocamos una planta viva en las grandes industrias contaminantes de España. Se había creado una póliza para riesgos medioambientales. Imagínate, hace más de 40 años.

Aquello fue un triunfo. Gracias a eso, después gané Mapfre, con la que estuve 25 años llevando la comunicación a su red comercial, inventando todos los meses acciones para incentivarles a vender más producto.

Siempre he dicho: "Andalucía crea, Málaga crea, Sevilla crea, Huelva crea". He creído en el sur, porque desde aquí tenemos más libertad para crear y no estamos tan condicionados como en Madrid o Barcelona.

Adolfo Arjona. Insistes en transmitir seguridad al cliente y en preguntar mucho. ¿Por qué son tan importantes esas dos cosas?

Enrique Martínez Leyva. Si al cliente le transmites alegría y confianza, al final le ofreces seguridad. Esto vale para cualquiera que esté en el mercado, se dedique a la publicidad o a otra cosa. Y si vendes intangibles, mucho más.

Todavía tengo clientes que me llaman y me dicen: "¿Qué hago?". Es la mayor prueba de confianza después de 40 o 50 años. Eso es maravilloso en un mundo tan etéreo y tan volátil como el marketing y la comunicación.

Y hay que preguntar, preguntar y preguntar. Para hacer un buen briefing y conocer bien al cliente o al producto, tienes que ser extraordinariamente curioso. Cuando te interesas por lo que más ama tu cliente, él se da cuenta de que has entendido la importancia que tiene. Preguntar es fundamental.

Adolfo Arjona. "Málaga, ciudad genial" es una de las campañas que más recuerdas. ¿Qué tuvo de especial?

Enrique Martínez Leyva. Es una de las marcas de las que más contento estoy. Se trataba de diferenciar lo que significaba Málaga como ciudad, cuando se estaba desarrollando el centro y toda la parte de los museos. Presentamos una propuesta a un concurso, gustó y nos la adjudicaron.

Diseñamos primero el concepto "Málaga genial", pero el Ayuntamiento nos dijo, con razón: "Ciudad. Málaga, ciudad genial". Después hicimos un concurso entre los diseñadores de la agencia para imaginar cómo lo habría hecho Pablo Ruiz Picasso.

Pero lo más importante fue la acción que hicimos en Europa. Encargamos 70 óleos que imaginaban cómo habría pintado Picasso los logotipos de grandes compañías europeas. Primero enviábamos un regalo a la secretaria del consejero delegado, después otro al propio directivo y, finalmente, el cuadro al presidente.

Era una acción que iba directamente al público objetivo y dio unos resultados fantásticos para el Palacio de Congresos. Eso es publicidad, eso es acción, eso es convertir una campaña en productiva.

Adolfo Arjona. Defiendes el atrevimiento, pero también has tenido fracasos. ¿Qué ocurrió cuando decidiste montar una plaza de toros?

Enrique Martínez Leyva. Si tú no te atreves, es imposible que funciones. Yo me he tenido que atrever muchas veces, aunque te equivoques. Pero si te atreves y cuidas los detalles, al final funciona.

En 1976, cuando estaba empezando en publicidad, me ofrecieron 500.000 pesetas y una parcela en Aguadulce para que pusiera una plaza de toros. Venía de organizar un festival que había ido muy bien y no me lo pensé.

Me fui a ver una plaza portátil en la provincia de Madrid. Costaba dos millones de pesetas. Firmé seis letras y me la instalaron en Aguadulce. Aquello fue un fracaso. Aguadulce no era el destino; Roquetas, sí. Lo descubrí cuando ya era demasiado tarde. Me abandonaron los dos socios que tenía y me quedé solo con una ruina de cuatro millones. Transcripción Enrique Martínez…

Después desmonté la plaza, me la llevé a Roquetas y acabé revendiéndosela al propietario original. Pero ya dije: "Ni una más, Santo Tomás. Zapatero a tus zapatos". Y a vender publicidad.

Beatriz Álvarez. ¿Has dicho que no a alguna empresa por motivos personales o por convicciones?

Enrique Martínez Leyva. He dicho que no muchas veces. Primero me lo he dicho a mí mismo y después se lo he dicho al cliente. Sencillamente porque, deontológicamente, no me ha convencido. Tienes que estar enamorado del producto que sacas. No solo se trata de vender y ganar un dinero.

Si un producto me ha enamorado, me he entregado a él. La prueba es que tenemos ocho o diez clientes que llevan 50 años con nosotros. ¿Es normal en un mundo tan efímero como el marketing y la publicidad? Pues están con nosotros.

También he dicho que no porque la avaricia rompe el saco. Cuando Mapfre me ofreció entrar, dejé Zurich. Y si estoy con una entidad como Cajamar, tampoco puedo entregarme a otra.

Adolfo Arjona. ¿Creatividad humana frente a inteligencia artificial?

Enrique Martínez Leyva. Creatividad humana. La inteligencia artificial es un medio que te ayuda, y te ayuda muchísimo. Pero el concepto creativo es factor humano. Eso es absolutamente innegociable.

Recuerdo que en 1978 buscaba creativos y diseñadores y no los encontraba. Me suscribí a The New York Times para ver los anuncios que hacían Bernbach u Ogilvy en Estados Unidos. Como no sabía inglés, alguien me traducía lo que decían. Después me suscribí también a periódicos de Alemania y Francia.

Aquello nos enseñó muchísimo. Llegaban periódicos enormes una semana o semana y media después y teníamos montañas de papel en la agencia. Esa era nuestra inteligencia artificial de entonces. Hoy la IA te puede resumir y traer toda esa información que yo obtenía con aquellos periódicos.

Manolo Castillo. ¿Cómo ha sido la transición de la agencia al mundo digital?

Enrique Martínez Leyva. En 2017 transmití el 100% de la compañía a mis hijas. Había comprendido que tenía que dejar el legado y ver cómo funcionaba. Yo no tengo acciones en la empresa. Belén Martínez Prieto tiene el 51% y es la auténtica jefa.

Ella tiene un gran equipo. Hay siete personas dedicadas al mundo digital en Plataforma. Fíjate si hemos apostado por eso.

Además, producimos dentro. Tenemos un fotógrafo, un videógrafo, haciendo vídeos y preparando contenidos para unos clientes y otros. Estamos produciendo cosas muy interesantes.

La trayectoria que Martínez Leyva comparte en Ágora UTAMED combina la voluntad de atreverse con la necesidad de aprender dónde poner los límites. No todas las oportunidades terminaron en un buen negocio ni todos los clientes encajaban con su forma de trabajar. El fracaso de la plaza de toros le llevó de vuelta a la publicidad; otras decisiones exigieron renunciar a una cuenta para comprometerse con otra.

El relevo en la agencia y la apuesta por la producción digital reflejan su disposición a incorporar nuevas herramientas y dar espacio a quienes continúan el proyecto. Esa evolución convive con una forma de entender el oficio que mantiene desde sus primeros viajes por Andalucía y que se basa en conocer al cliente, interesarse por su producto y construir una relación de confianza que perdure más allá de una campaña.

Ver la entrevista completa con Enrique Martínez Leyva en Ágora UTAMED Universidad →