Emprender en España en 2026: el nacimiento, la consolidación empresarial y las dificultades de la supervivencia

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LO ESENCIAL Las claves La Tasa de Actividad Emprendedora en España aumentó al 7,8 % en 2025 frente al 7,2 % del año anterior, mientras que la intención de emprender alcanzó el 13,8 %. Solo el 41,9 % de las empresas creadas en 2018 lograron mantenerse activas tras cinco años de vida, según datos del INE. Entre enero y agosto de 2026 se constituyeron 92.930 nuevas sociedades, lo que supone un incremento del 9,41 % respecto al mismo periodo del año anterior. El miedo al fracaso, las dificultades de acceso al mercado y los trámites administrativos se mantienen como las principales barreras para afianzar los proyectos. Preguntas ¿Por qué sube la intención de emprender en España según el informe GEM 2025-2026? El informe GEM detecta un aumento de oportunidades percibidas y más apoyo público, y sitúa la intención en 13,8 % en 2025 frente al 11,2 % en 2024. Además, Enisa identifica el miedo al fracaso y trámites complejos como barreras que siguen presentes. ¿Qué diferencia hay entre la TEA (actividad emprendedora) y la intención emprendedora que cita el artículo? La intención mide la expectativa de emprender en los tres años siguientes entre no emprendedores; la TEA agrupa a quienes están poniendo en marcha o gestionan un negocio nuevo, por eso pueden coexistir 13,8 % de intención y 7,8 % de actividad inicial. ¿Qué indican los datos del INE sobre la supervivencia de las empresas nacidas en 2018? El INE muestra que 76,9 % sobrevivió al primer año y 41,9 % seguía activa a los cinco años (2023), lo que refleja la pérdida elevada de negocios en los primeros años. ¿Qué consecuencias tiene para los emprendedores el hecho de que el 76,1 % de las empresas nacidas en 2023 no tuviera asalariados? Ya ocurrido: indica que la mayor parte de los nacimientos son microempresas unipersonales o muy pequeñas; posible consecuencia: limita la capacidad de crear empleo y crecer salvo que logren escalar en los primeros años. ¿Cómo ha cambiado el registro societario en 2026 y qué significa para el tejido empresarial? Entre enero y agosto de 2026 se constituyeron 92.930 sociedades, un 9,41 % más que el año anterior, con capital suscrito superior a 4.463 millones de euros; eso refleja más constituciones formales pero no garantiza supervivencia a largo plazo.

España llega a 2026 con más personas dispuestas a emprender y una mayor participación en negocios jóvenes.

El informe GEM España 2025-2026 sitúa la actividad emprendedora inicial en el 7,8 % de la población adulta en 2025, frente al 7,2 % del año anterior.

Ese avance convive con una elevada pérdida de negocios durante sus primeros años. Según el INE, solo el 41,9 % de las empresas nacidas en 2018 seguía activas cinco años después.

Crece el interés por emprender

La intención emprendedora alcanza el 13,8 % en 2025, frente al 11,2 % de 2024, según GEM (Global Entrepreneurship Monitor). El aumento de 2,6 puntos porcentuales muestra una ampliación del interés por iniciar un proyecto.

Este indicador recoge la expectativa de emprender en los tres años siguientes entre personas de 18 a 64 años que todavía no participan en la actividad emprendedora.

El paso a la actividad se observa mediante la TEA (Tasa de Actividad Emprendedora), que agrupa a quienes están poniendo en marcha un negocio o gestionan uno nuevo. El 13,8 % de intención y el 7,8 % de actividad inicial describen situaciones distintas.

Su comparación no permite calcular qué proporción de las personas interesadas acaba creando una empresa, porque no se está siguiendo al mismo grupo a lo largo del tiempo.

La presentación del GEM difundida por Enisa identifica el miedo al fracaso como una barrera persistente. También señala dificultades de acceso al mercado y la necesidad de simplificar los trámites.

La disposición a emprender convive, por tanto, con obstáculos que pueden condicionar la decisión de dar el primer paso.

Crecen las sociedades en 2026

Los registros societarios aportan una señal más reciente. Entre enero y agosto de 2026 se constituyeron 92.930 sociedades, un 9,41 % más que en el mismo periodo de 2025, según Informa D&B.

El capital asociado a esas constituciones superó los 4.463 millones de euros y aumentó un 18,50 %.

Estas cifras describen nuevas sociedades inscritas. Para observar el conjunto de nacimientos empresariales hay que acudir a la estadística armonizada.

El INE (Instituto Nacional de Estadística) contabilizó 319.085 nacimientos y 273.451 muertes de empresas en 2023, con un saldo positivo de 45.634. El 76,1 % de las empresas nacidas carecía de asalariados y el 98,6 % tenía como máximo cuatro.

Cuándo se consolida un negocio

El GEM sitúa el emprendimiento consolidado en el 7,4 % de la población adulta en 2025, frente al 6,8 % anterior. Su definición se refiere a personas propietarias y gestoras de negocios que han remunerado a sus propietarios durante más de 42 meses.

Ese umbral temporal permite distinguir la actividad establecida de las etapas iniciales.

La clasificación no certifica rentabilidad, expansión ni ausencia de dificultades financieras. Tampoco significa que el 7,4 % de las empresas recién creadas haya sobrevivido. Para conocer esa continuidad es necesario seguir a una misma generación de empresas desde su nacimiento.

Sobrevivir cinco años

El seguimiento del INE muestra que la supervivencia de las empresas tras el primer año fue del 76,9%, y del 47,5 % después del cuarto.

Además, el 41,9 % de las empresas nacidas en 2018 seguía activas en 2023.

Empresas nacidas en 2018 Supervivencia Al año · 2019 76,9 % A los dos años · 2020 63,5 % A los tres años · 2021 55,3 % A los cuatro años · 2022 47,5 % A los cinco años · 2023 41,9 %

Fuente INE · Demografía Armonizada de Empresas, año 2023.

Esta generación atravesó la pandemia durante sus primeros años. Los resultados reflejan una trayectoria histórica concreta. No constituyen una predicción sobre las empresas que nazcan en 2026.

Trabajadores de una empresa Imagen generada con IA

Mantenerse y crecer en Europa

Eurostat registró 3,5 millones de nacimientos empresariales en la UE en 2024, sobre una población de 34 millones de empresas.

La tasa de nacimientos fue del 10,4 % y la de muertes del 9,2 %, esta última con carácter preliminar. En 19 de los 27 Estados miembros hubo más nacimientos que desapariciones.

La estadística europea también separa la supervivencia del alto crecimiento. En 2024 identificó 180.200 empresas cuyo empleo había aumentado, de media anual, más del 10 % durante tres años, partiendo de al menos diez asalariados.

Representaban el 10 % de las empresas de la UE con diez o más empleados. Esta medida introduce una pregunta adicional sobre los negocios que permanecen activos, cuánto empleo son capaces de generar.

La evolución tras la apertura

La evolución reciente exige atender también a las salidas. Informa contabilizó 21.049 disoluciones entre enero y agosto de 2026, un 10,90 % más interanual.

En cambio, el conjunto de concursos, planes de reestructuración y procedimientos especiales para microempresas descendió un 5,48 %, hasta 4.054.

Estos registros reflejan fenómenos diferentes y no permiten deducir por sí solos una mejora o un deterioro de la supervivencia de las nuevas empresas. La trayectoria de quienes empiezan ahora deberá medirse durante los próximos años.

El diagnóstico del GEM añade una referencia sobre las condiciones para emprender. España obtiene 4,4 puntos sobre diez en el índice NECI, que evalúa el contexto emprendedor.

La mejora de esas condiciones y el seguimiento de la continuidad empresarial permitirán valorar hasta qué punto el aumento de la iniciativa se traduce en negocios duraderos.

España presenta en 2026 un panorama de mayor interés por emprender y crecimiento de las nuevas sociedades, acompañado de dificultades para mantener los negocios a lo largo del tiempo.

Los datos de supervivencia muestran la importancia de los primeros años de actividad, cuando los proyectos deben afianzar su posición en el mercado.

El balance del emprendimiento requiere, por tanto, observar tanto las nuevas iniciativas como su continuidad.

La evolución de las empresas que hoy comienzan permitirá comprobar si ese impulso se traduce en un tejido empresarial más estable y con capacidad para generar empleo.