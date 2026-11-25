El 88,4% de las medianas empresas en nuestro país ya invierte en soluciones conectadas (IoT) y robótica para reducir costes operativos, ganar sostenibilidad y competir con las grandes corporaciones.

Odín Fernández, ingeniero y experto en redes 5G: "Conocer en tiempo real qué ocurre en tu empresa permite anticipar incidencias y ganar rentabilidad"

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves Odín Fernández, experto de Vodafone Empresas, destaca que el IoT permite conocer en tiempo real lo que ocurre en los procesos para anticipar incidencias, aumentar la eficiencia y ganar rentabilidad. Un 63,2% de los profesionales en España ya utiliza soluciones conectadas en su día a día y el 88,4% de las medianas empresas ha acelerado su inversión en IoT para ganar competitividad. El uso del Internet de las Cosas genera beneficios directos como un ahorro energético de hasta el 30% y la contribución de un 84% de sus despliegues a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Vodafone Empresas abordará el futuro de esta tecnología, la inteligencia artificial y la robótica en dos sesiones especiales del videopodcast Vodafone Lab Café los días 26 de noviembre y 1 de diciembre. Preguntas ¿Qué es exactamente el IoT que explica Odín Fernández y para qué sirve en una empresa? Odín Fernández define IoT como conectar activos físicos para saber qué ocurre y poder actuar; en empresas sirve para anticipar averías, optimizar rutas, gestionar consumo y automatizar procesos que mejoran la eficiencia operativa. ¿Qué impacto económico y energético tiene el despliegue de IoT en las compañías españolas? Según la cobertura citada, el 43,4% de empresas identifica el ahorro como beneficio principal y la monitorización inteligente puede recortar hasta un treinta por ciento la factura energética; además mejora la eficiencia operativa. ¿Cómo ayuda Vodafone Empresas a desplegar y asegurar proyectos IoT en pymes y grandes compañías? Vodafone ofrece redes de alta fiabilidad (5G privado, NB‑IoT) y una plataforma de Conectividad IoT Gestionada que permite activar, supervisar y escalar miles de dispositivos desde una sola interfaz con cifrado extremo a extremo y soporte 24/7. ¿Por qué vinculan IoT, inteligencia artificial y robótica para la “acción autónoma” en empresas? El IoT capta datos del mundo físico, la IA convierte esos datos en decisiones y la robótica ejecuta acciones; juntos permiten pasar de gestión reactiva a predictiva y automatizar tareas que aumentan productividad y seguridad laboral. ¿Qué ejemplos concretos de uso en España menciona Odín Fernández y qué problema resuelven? Se citan gestión de flotas que detecta desvíos y reorganiza entregas en tiempo real, recogida inteligente de residuos para optimizar rutas y motocicletas conectadas KOMOBI que mejoran la asistencia en carretera; cada caso reduce costes y mejora servicio o seguridad.

Una flota de transporte capaz de detectar un desvío de ruta, anticipar un retraso y reorganizar sus entregas en tiempo real. Una ciudad donde los contenedores avisan de cuándo deben recogerse y se calcula la ruta más eficiente para evitar desplazamientos innecesarios, reduciendo costes y prestando un servicio más sostenible.

O un sistema de videovigilancia protegido y preparado para ayudar a las organizaciones a cumplir los requisitos de NIS2.

Puede parecer una proyección de futuro, pero es una realidad ya presente en España gracias a las soluciones de Vodafone Empresas como la gestión integral de flotas, la solución de recogida inteligente de residuos o soluciones de seguridad.

A esta transformación se suman motocicletas conectadas como KOMOBI (elaborado junto a Livelink Motor), que salvan vidas en carretera, ascensores que anticipan averías o sistemas de teleasistencia que cuidan a las personas mayores en sus hogares.

Detrás de todas estas iniciativas hay un denominador común: el Internet de las Cosas, IoT por sus siglas en inglés (Internet of Things) de Vodafone Empresas.

Qué es una IoT

Odín Fernández, Responsable de Redes Privadas 5G e IoT de Vodafone Empresas, explica que un IoT “consiste en conectar activos físicos para conocer qué está ocurriendo y poder actuar en consecuencia”.

Lejos de ser una tecnología compleja reservada a gigantes industriales, se ha consolidado como una herramienta cotidiana y decisiva para la cuenta de resultados.

“Una empresa puede anticipar una avería, gestionar el consumo energético, optimizar una ruta, evitar desplazamientos técnicos o conocer mejor cómo utilizan sus clientes un producto” detalla Fernández.

Según el Barómetro UnaBiz, el 63,2% de los profesionales en España ya utiliza soluciones conectadas en su día a día, y el 88,4% de las medianas empresas ha acelerado su inversión en este ámbito para ganar competitividad frente a las grandes corporaciones (Pimec).

Por qué el IoT es clave

El verdadero valor de conectar objetos no está en la tecnología en sí, sino en transformar lo que ocurre en el mundo físico en decisiones inteligentes de negocio.

“Las empresas han descubierto que conocer en tiempo real qué sucede en sus procesos les permite reaccionar antes, automatizar tareas y reducir incertidumbre; lo que al final se traduce en eficiencia operativa y beneficios”, explica el directivo de Vodafone Empresas.

De hecho, el 72,5% de los líderes tecnológicos ya prioriza estas arquitecturas para alimentar sus sistemas de IA generativa (Info-Tech Research Group).

Pasar de una gestión reactiva (reparar algo cuando falla) a una predictiva tiene un impacto directo en la rentabilidad:

Ahorro real en costes: El 43,4% de las empresas señala el ahorro como el beneficio principal. En eficiencia energética, la monitorización inteligente permite recortar la factura de suministros hasta en un 30%.

en costes: El 43,4% de las empresas señala el ahorro como el beneficio principal. En eficiencia energética, la monitorización inteligente permite recortar la factura de suministros hasta en un 30%. Sostenibilidad: Al optimizar el agua, la climatización o la movilidad urbana, el 84% de los despliegues actuales de IoT contribuye directamente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Aunar tecnologías

Si el IoT permite a las compañías percibir su entorno y la inteligencia artificial les ayuda a decidir, la robótica es la pieza que permite actuar directamente sobre el mundo físico.

Lejos de ser un mero espectáculo futurista, la robótica conectada representa ya una oportunidad empresarial tangible en logística, inspección de infraestructuras, mantenimiento remoto o atención al cliente.

Automatizar tareas repetitivas y operar en entornos complejos no solo multiplica la productividad, sino que protege la seguridad de los trabajadores.

Cómo desplegar IoT

Con más de 17,2 millones de dispositivos IoT comercializados en España, Vodafone Empresas actúa como el habilitador que simplifica este ecosistema para pymes y grandes organizaciones.

Porque escalar un proyecto conectado implica superar tres grandes retos: garantizar la ciberseguridad de cada sensor, lograr la interoperabilidad entre distintos sistemas y mantener el control cuando la red crece de decenas a miles de activos.

Para resolverlo, Vodafone Empresas combina redes de alta fiabilidad (como el 5G privado o el NB-IoT, capaz de llevar cobertura a sótanos y zonas rurales) con su plataforma de Conectividad IoT Gestionada.

Desde una única interfaz web intuitiva y sin intermediarios, cualquier empresa puede activar, supervisar y escalar miles de dispositivos en tiempo real con cifrado de extremo a extremo y soporte especializado 24/7.

Futuro del negocio conectado

Para conocer de primera mano cómo llevar estas soluciones a las organizaciones, Vodafone Empresas celebra un ciclo especial de su videopodcast Vodafone Lab Café, conducido por Carlos Becker, Director de Marketing y Producto de Vodafone Empresas, junto a expertos del sector:

26 de noviembre: Bajo el título Del mundo conectado a la acción autónoma con Internet de las Cosas, se abordará cómo el IoT está transformando la operativa y la rentabilidad de las empresas.

Bajo el título Del mundo conectado a la acción autónoma con Internet de las Cosas, se abordará cómo el IoT está transformando la operativa y la rentabilidad de las empresas. 1 de diciembre: En esta sesión, titulada Cuando la inteligencia empieza a actuar, se hará un análisis práctico sobre el rol de la robótica en las firmas, que incluirá una demostración en directo de robots humanoides de la mano del fabricante Honor.

En estas sesiones, los usuarios verán a clientes, expertos y partners que comparten casos de uso, aprendizajes y una visión práctica de tecnologías como IoT, 5G, IA y robótica.

“No se trata solo de explicar lo que permite la tecnología, sino de escuchar de primera mano qué retos se han abordado, cómo se implanta, cómo se protege y cómo se escala a soluciones reales”, concluye Fernández.

La oportunidad empresarial reside en automatizar tareas repetitivas, mejorar la seguridad de los trabajadores y aumentar la eficiencia operativa.

Precisamente para abordar cómo IoT evoluciona desde la captura de datos hasta la capacidad de actuar de forma autónoma mediante inteligencia artificial y robótica, Vodafone Empresas reunirá a expertos, clientes y partners tecnológicos en los próximos Vodafone Lab Café, un espacio de conversación y demostración práctica sobre las tecnologías que están transformando el tejido empresarial. Información disponible aquí.

En colaboración con Hathor Digital.