Un mecánico trabaja en uno de los componentes. Finanzauto

“Sostenibilidad y rentabilidad no están en tensión”: Finanzauto demuestra cómo la reconstrucción bajo especificaciones de fábrica permite a sectores como el naval, la minería o la energía ahorrar costes con rendimiento a estrenar.

Corrado Bordonali, director general de Finanzauto: "El futuro de la industria pasa por aprovechar mejor el valor de cada equipo"

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves Finanzauto apuesta por el 'remanufacturing' para prolongar la vida útil de la maquinaria pesada, optimizar inversiones y reducir el consumo de recursos. El director general, Corrado Bordonali, defiende que la sostenibilidad y la rentabilidad son compatibles y que el futuro industrial pasa por hacer durar más los equipos. La compañía supera la reticencia del sector mediante centros de excelencia propios que garantizan un rendimiento equivalente al de un equipo nuevo. Se aplican tecnologías avanzadas como la proyección térmica HVOF y Arc Spray para eliminar procesos contaminantes y dar una segunda vida a los motores. Preguntas ¿Qué es el remanufacturing que propone Finanzauto y en qué se diferencia de una reparación convencional? El remanufacturing es la reconstrucción completa de equipos para recuperar prestaciones originales y extender su vida útil, no una reparación puntual; implica controles técnicos exhaustivos, pruebas en bancos de carga y documentación del proceso para garantizar rendimiento equivalente al de una unidad nueva. ¿Por qué Finanzauto dice que el remanufacturing es rentable para sus clientes? Finanzauto sostiene que recuperar componentes reduce el gasto en materias primas y protege la inversión al optimizar costes operativos, porque alargar la vida de la maquinaria evita compras completas y disminuye residuos y consumo de materiales. ¿Qué tecnologías usa Finanzauto para restaurar componentes críticos como cilindros hidráulicos y por qué importan? Emplean Proyección Térmica HVOF y Arc Spray para restaurar superficies de alto desgaste y recrecer bloques, técnicas que eliminan el uso de cromo hexavalente y permiten recuperar dimensiones y dureza con durabilidad comparable a las originales. ¿Qué garantías ofrece Finanzauto para vencer la “desconfianza histórica” del remanufacturing? Finanzauto garantiza control total del proceso en centros propios de excelencia, realiza verificaciones técnicas rigurosas y pruebas en bancos de carga, lo que permite documentar el rendimiento y ofrecer garantías técnicas sobre los equipos reconstruidos. ¿A qué sectores puede aplicarse la reconversión de equipos que defiende Finanzauto? Finanzauto aplica el remanufacturing en minería, obra pública, construcción, reciclaje, forestal, energía e industria naval, apoyándose en centros propios y una red de turbos para reducir tiempos de parada y adaptarse a necesidades de disponibilidad y precisión.

La sostenibilidad puede integrarse en el negocio industrial de forma práctica, rentable y escalable. En un contexto donde siempre surge la duda de si es aconsejable prolongar la vida útil de la maquinaria o conviene renovar los equipos cada cierto tiempo, el sector industrial empieza a demostrar que dar una nueva vida a los equipos optimiza inversiones y reduce el consumo de recursos.

Finanzauto apuesta por lo primero. Frente a un modelo que ha primado durante décadas la sustitución sistemática de equipos, la compañía industrial aboga por el remanufacturing, un modelo de economía circular que prolonga la vida útil de la maquinaria, recupera sus prestaciones originales y reduce el consumo de recursos.

Con casi un siglo de trayectoria en España, Finanzauto es la compañía referente en el suministro, servicio posventa y mantenimiento de maquinaria pesada, motores y sistemas de energía. Esa posición le permite abordar este debate desde su experiencia en el sector.

Corrado Bordonali, director general de Finanzauto. Finanzauto

“No es una simple alternativa de reparación, sino una sólida apuesta de negocio que forma parte del núcleo de nuestra estrategia”, explica Corrado Bordonali, director general de Finanzauto. “El futuro de la industria no depende únicamente de fabricar unidades nuevas, sino también de hacer que las existentes duren más, funcionen mejor y consuman menos recursos”.

Esta declaración de intenciones exige ofrecer rentabilidad, garantías técnicas y un rendimiento adecuado a cada aplicación industrial.

“Desconfianza histórica”

Vencer estas reticencias iniciales es el primer desafío para implantar efectivamente el remanufacturing. “Esa desconfianza histórica se debe, en muchos casos, a procesos de reconstrucción poco rigurosos o dependientes de terceros sin el control técnico adecuado”, señala Bordonali.

Finanzauto aborda este reto mediante centros de excelencia propios, que le permiten controlar directamente las distintas fases del proceso. Las reconstrucciones se someten a verificaciones técnicas muy exigentes y documentadas, como las pruebas en bancos de carga propios para los motores.

“Ese control absoluto de todo el proceso, de principio a fin, es lo que nos permite asegurar que cada equipo o componente alcance una vida extra con un rendimiento comparable al de uno a estrenar”, explica el director general de la compañía.

Centro de reconstrucción de motores. Finanzauto

Sostenibilidad rentable

Existe un prejuicio clave en torno al que reflexiona Bordonali: “Durante mucho tiempo, se ha asumido que sostenibilidad y rentabilidad eran objetivos en tensión. Nuestra experiencia con el remanufacturing demuestra lo contrario”.

Recuperar componentes reduce la cantidad de materias primas y la generación de residuos, además de proteger la inversión de los clientes y optimizar sus costes operativos.

La eficiencia y la sostenibilidad se reflejan en las tecnologías implicadas. Un ejemplo clave de este compromiso técnico se observa en la reconstrucción de cilindros hidráulicos. Finanzauto aplica la tecnología de Proyección Térmica HVOF (High Velocity Oxygen Fuel) para recuperar superficies de alto desgaste.

Este procedimiento sustituye los recubrimientos tradicionales basados en cromo hexavalente (un compuesto altamente contaminante y perjudicial) por un proceso limpio que utiliza bioetanol como combustible, eliminando las emisiones tóxicas asociadas.

“Con la técnica de Arc Spray", indica Corrado Bordonali, "realizamos una proyección térmica donde dos hilos metálicos se funden mediante un arco eléctrico y se proyectan sobre la superficie a reconstruir. Se utiliza principalmente para el recrecido de componentes como los bloques de motor, restaurando dimensiones originales con gran precisión y durabilidad. Esta tecnología permite evitar el desecho de los motores y darles una segunda vida de forma eficiente y sostenible".

Centro de Recubrimientos Avanzados. Finanzauto

“La sostenibilidad no se añade al proceso, se incorpora a la tecnología, a la capacitación de las personas y a la mejora continua, y eso es lo que genera valor económico real”, concluye Bordonali.

Para todo sector

La capacidad de adaptar las soluciones a diferentes equipos y sectores es otro de los pilares del modelo de Finanzauto. Su actividad abarca ámbitos como la minería, la obra pública, la construcción, el reciclaje, el sector forestal, la energía y la industria naval, con necesidades específicas en términos de disponibilidad, precisión y tiempos de respuesta.

Abarcar esta amplitud de clientes se apoya en una red de centros propios: un centro de recubrimientos avanzados, un centro de reconstrucción de motores y un centro de mecanizado capaz de trabajar con tolerancias de hasta 2 micras.

Centro de reconstrucción de turbos. Finanzauto

A esto se suman tres centros especializados en turbos distribuidos por España para garantizar máxima cercanía y reducir tiempos de parada mediante soluciones de intercambio y disponibilidad.

En este sentido, el director general reconoce que “la autonomía técnica es, probablemente, nuestra mayor ventaja competitiva al poder controlar el proceso de principio a fin”.

Esta escalabilidad está respaldada por la pertenencia de Finanzauto al grupo internacional TESYA, integrado por 28 compañías en 15 países. La visión apunta así a una transformación del progreso: fabricar nuevos equipos seguirá siendo necesario, pero recuperar, optimizar y reutilizar también debe formar parte de la ecuación para lograr una industria más sostenible y competitiva.

Este es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de El Español en colaboración con Finanzauto.