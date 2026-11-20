La tecnología española de Indra transforma la movilidad en grandes ciudades del mundo mediante sistemas de transporte conectado, ticketing inteligente y gestión viaria que optimizan millones de desplazamientos diarios.

Tecnología española para redefinir la movilidad global: más de 78 millones de viajeros y 100 ciudades

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves La tecnológica española Indra gestiona proyectos de movilidad inteligente en más de 100 ciudades y 50 países, beneficiando a más de 78 millones de usuarios diarios. Destacan sus contratos de 'ticketing' y gestión de transporte en grandes urbes mundiales como Londres, Dublín, Riad o el metro de Washington D.C. En Estados Unidos avanza en carreteras inteligentes con la implantación de peajes dinámicos y tecnología C-V2X para conectar vehículos e infraestructuras en tiempo real. Sus soluciones tecnológicas reducen la congestión urbana y evitan la emisión de más de 10 millones de toneladas de CO₂ al año. Preguntas ¿Qué contrato ha obtenido Indra para renovar las máquinas de venta del metro de Washington y qué incluye? Indra ha firmado con WMATA un contrato inicial de 38,9 millones de dólares para renovar hasta 450 terminales en 98 estaciones del Metro de Washington; el acuerdo puede llegar a 75 millones con opciones y contempla máquinas con pantallas táctiles, pagos contactless y capacidades de autodiagnóstico. ¿Por qué Indra promueve el ticketing account-based (ABT) en ciudades como Washington y qué aporta a los viajeros? Indra impulsa el ABT porque separa la validación del medio de pago, permitiendo integrar múltiples operadores y formas de pago; para el viajero supone más flexibilidad de pago, interoperabilidad entre modos y menos fricción al validar el billete. ¿Qué impacto global tiene la tecnología de Indra en emisiones y número de viajeros? Las soluciones de Indra afectan a la movilidad de más de 78 millones de personas y, según la compañía, contribuyen a evitar más de 10 millones de toneladas de CO2 al año. ¿En qué otros proyectos internacionales relevantes participa Indra además de Washington y Londres? Indra participa en proyectos como el sistema unificado de ticketing en Irlanda, la red de transporte de Riad, la flota eléctrica del Brisbane Metro y peajes inteligentes en corredores de Estados Unidos como Yolo 80 Express Lanes. ¿Qué beneficios concretos ofrecen las carreteras y peajes inteligentes de Indra a conductores y gestores? Las soluciones de peaje inteligente permiten gestionar la capacidad vial y ofrecer información en tiempo real; en proyectos con C-V2X, los vehículos compatibles reciben tarifas y avisos directamente en el sistema a bordo sin apps adicionales.

Moverse por algunas de las grandes ciudades del mundo significa, en muchos casos, utilizar tecnología desarrollada en España. Detrás del acceso al transporte público, el pago de un billete, la gestión de una autopista o la circulación por un túnel hay sistemas cada vez más sofisticados que conectan infraestructuras, operadores, vehículos y viajeros en tiempo real.

Indra se ha convertido en uno de los grandes referentes europeos y globales de esta transformación. Su tecnología está presente en algunos de los principales sistemas de transporte del mundo y permite gestionar de forma más inteligente redes ferroviarias, metros, autobuses, carreteras, túneles, aeropuertos y puertos.

Con más de 2.500 proyectos desarrollados en 50 países y más de 100 ciudades, la compañía española contribuye a afrontar uno de los grandes desafíos de las próximas décadas: conseguir que unas ciudades cada vez más pobladas puedan atender una creciente demanda de movilidad sin multiplicar la congestión, las emisiones o los tiempos de desplazamiento.

Las soluciones de Indra impactan en la movilidad de más de 78 millones de personas y contribuyen a evitar la emisión de más de 10 millones de toneladas de CO₂ al año. Pero detrás de estas cifras hay algo mucho más cotidiano: millones de viajes que empiezan al validar un billete, acceder al metro, atravesar una autopista o consultar cuándo llegaráel próximo autobús.

De Londres a Washington

Un autobús londinense. Indra

Uno de los ámbitos en los que Indra se ha convertido en referente internacional es el ticketing, una tecnología que ha evolucionado mucho más allá de la tradicional venta de billetes. Los nuevos sistemas digitales permiten integrar distintos modos de transporte y medios de pago, gestionar millones de transacciones y hacer que moverse por redes cada vez más complejas resulte sencillo para el viajero.

Londres es uno de los grandes escaparates internacionales de esta transformación. En una de las redes de transporte más extensas y exigentes del mundo, la tecnología juega un papel esencial para facilitar el acceso al transporte y gestionar de forma inteligente la relación con millones de viajeros. Es precisamente en este tipo de entornos donde el ticketing se convierte en una infraestructura tecnológica crítica: debe ser capaz de conectar canales de venta, sistemas de validación y control de acceso, operadores y diferentes formas de pago, además de evolucionar al ritmo de los nuevos hábitos digitales.

Este conocimiento tiene ahora una nueva referencia en Estados Unidos. La Washington Metropolitan Area Transit Authority (WMATA) ha confiado a Indra la renovación de las máquinas de venta de títulos de transporte de toda la red de metro de Washington D.C., utilizada diariamente por más de 500.000 viajeros. El proyecto contempla hasta 450 terminales para las 98 estaciones de las cinco líneas de Metro, con un contrato que parte de 38,9 millones de dólares y puede alcanzar los 75 millones con sus diferentes opciones.

La renovación va más allá de sustituir los equipos actuales. Los nuevos terminales están preparados para incorporar algunas de las tecnologías que están definiendo el futuro del transporte público, como el ticketing basado en cuentas, conocido como Account-Based Ticketing (ABT), y los pagos contactless mediante tarjeta, smartphone y wallets digitales. También podrán funcionar como puntos de información y dispondrán de capacidades de autodiagnóstico en tiempo real, además de pantallas táctiles de alta resolución, audio asistido con lenguaje natural, alto contraste, elementos táctiles y soporte para hasta 15 idiomas.

Una red completa de transporte

La revolución tecnológica no se limita a Londres o Estados Unidos. Uno de los grandes cambios que está experimentando el transporte consiste precisamente en integrar redes que tradicionalmente funcionaban de manera independiente.

En Irlanda, Indra trabaja en la implantación de un sistema unificado de venta, ticketing y control de accesos concebido para abarcar el conjunto del transporte público, desde tranvías y autobuses hasta los ferrocarriles nacionales y el futuro Metro de Dublín.

Máquina de ticketing de Indra. Indra

Riad constituye otro ejemplo de esta escala. La tecnología permite articular el acceso y el ticketing de su nueva red de metro y autobuses para facilitar los desplazamientos dentro de un sistema de transporte que está transformando la movilidad de la capital saudí.

En Australia, Indra gestiona la flota de vehículos 100% eléctricos del sistema de transporte rápido de autobuses de Brisbane Metro, donde se apuesta por un nuevo modelo de transporte público basado en vehículos BRT sostenibles. Y en países como Lituania, Irlanda o Finlandia, las soluciones de Indra contribuyen también a modernizar sistemas ferroviarios e infraestructuras de movilidad.

Carreteras inteligentes

La transformación digital del transporte también está cambiando la forma de gestionar las carreteras. En Estados Unidos, Indra participa en proyectos que muestran cómo las nuevas tecnologías permiten aprovechar mejor la capacidad de las infraestructuras viarias, gestionar el tráfico de forma más eficiente y ofrecer nuevos servicios a los conductores.

Recientemente, la compañía se ha adjudicado un contrato de más de 40 millones de euros para implantar sus sistemas de peaje inteligente en el corredor Yolo 80 Express Lanes, que conecta Davis y Sacramento a lo largo de 27 kilómetros de la Interestatal 80. También en Estados Unidos, Indra ha marcado un hito con el despliegue de su tecnología C-V2X para peaje en las Express Lanes de la I-485, en Carolina del Norte, la primera autopista del país en incorporar esta tecnología a gran escala, gracias a la cual los vehículos compatibles pueden recibir información del peaje directamente en sus sistemas de a bordo, sin necesidad de aplicaciones móviles ni dispositivos adicionales.

Movilidad más conectada

Lo verdaderamente relevante de estos proyectos no es únicamente su dimensión internacional, también destaca la capacidad de integrar tecnologías y sistemas que hasta ahora operaban de forma independiente. Ticketing inteligente, sistemas de pago, plataformas de gestión del tráfico y de las infraestructuras, soluciones ferroviarias digitales, inteligencia artificial, analítica avanzada de datos y comunicaciones entre vehículos y carreteras forman parte de una nueva arquitectura tecnológica para el transporte.

La movilidad deja así de entenderse como una suma de carreteras, estaciones, vías o vehículos. Se convierte en un ecosistema conectado en el que los datos permiten anticipar la demanda, gestionar mejor la capacidad disponible y ofrecer al viajero una experiencia más sencilla.

Esta integración es especialmente importante en un contexto en el que las redes de transporte deben atender cada vez más desplazamientos, responder a situaciones imprevistas y coordinar a un número creciente de operadores. La tecnología permite que la información fluya entre todos ellos y que las decisiones sobre la circulación, la capacidad o el acceso al transporte se tomen con una visión más completa del conjunto de la red.

Trasladada a ciudades como Londres, Washington, Dublín, Riad, Brisbane o Barcelona, esta fortaleza tecnológica ha situado a Indra entre las compañías que están definiendo cómo será la movilidad de los próximos años.

Este es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de EL ESPAÑOL, en colaboración con Indra.