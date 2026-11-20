Mediante sus avales, las sociedades de garantía (SGR) facilitan el acceso al crédito en mejores condiciones e impulsan la actividad de miles de proyectos empresariales, como demuestran tres casos reales de éxito.

Las sociedades de garantía, el apoyo que necesitan pymes y autónomos para emprender y hacer crecer sus negocios

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LO ESENCIAL escuchar / Las claves Las sociedades de garantía (SGR) han facilitado 2.457 millones de euros en financiación a pymes y autónomos en lo que va de año, beneficiando a más de 191.000 emprendedores. Los avales de las SGR permiten sortear los principales obstáculos del crédito empresarial: el coste de la financiación y la falta de garantías exigidas por los bancos. A través de CERSA, las sociedades de garantía también han canalizado 11.743 millones de euros de los Fondos Next Generation EU a más de 50.400 empresas. Casos de éxito como Switch Green Canary, Grotto o A Salgadura do Ézaro demuestran la eficacia del respaldo de entidades como AvalCanarias, Garántia y Afigal para poner en marcha o expandir negocios. Preguntas ¿Qué son las sociedades de garantía (SGR) y cómo ayudan a pymes y autónomos? Las SGR son entidades financieras sin ánimo de lucro supervisadas por el Banco de España que avalan operaciones de pymes y autónomos para reducir el riesgo ante los bancos. Ese aval facilita mejores tipos y plazos y permite acceder a crédito cuando faltan garantías propias. ¿Cuánto crédito han movilizado las SGR en lo que va de año y a cuántas empresas han beneficiado? En lo que va de año las SGR han formalizado 18.370 avales por 2.457 millones de euros y han beneficiado a 191.228 pymes, autónomos y emprendedores. ¿Qué papel ha tenido CERSA y los fondos Next Generation en la actividad de las SGR? CERSA actúa como reaval público que cubre parte del riesgo asumido por las SGR, y gracias a ese respaldo las SGR han canalizado 11.743 millones de euros de fondos Next Generation a 50.400 empresas. ¿Qué consecuencias tiene para emprendedores como Switch Green Canary contar con el aval de una SGR? El aval permitió a Switch Green Canary obtener solvencia financiera para lanzar su producto mínimo viable, atraer grandes clientes y dedicar recursos a evolución tecnológica y expansión comercial.

Cada año, miles de proyectos empresariales se encuentran con la misma barrera para acceder al crédito: el coste de la financiación y la demanda de garantías. De hecho, el 21,6% de las pymes señala el precio del crédito como su principal obstáculo, según el XV Informe sobre la Financiación de la Pyme en España de SGR-Cesgar, seguido de la falta de garantías solicitadas, mencionado por el 16,6% de estas. Para sortear estos obstáculos, muchas empresas cuentan ya con un aliado clave: las sociedades de garantía (SGR).

Estas entidades financieras sin ánimo de lucro, y supervisadas por el Banco de España, facilitan el acceso al crédito a pymes y autónomos mediante sus avales.

Los datos hablan por sí solos: en lo que va de año, las SGR que operan en España han facilitado financiación por valor de 2.457 millones de euros a empresas de todo el país, a través de 18.370 avales formalizados. Además, estos avales han generado una inversión en la economía de 3.194 millones de euros, lo que refuerza el papel de las sociedades de garantía como impulsoras de la actividad empresarial.

En conjunto, la financiación facilitada por las SGR ya beneficia a 191.228 pymes, autónomos y emprendedores y contribuye al mantenimiento de más de 1,2 millones de puestos de trabajo.

Conseguir el aval de una SGR

Las SGR tienen un único objetivo: que los proyectos viables de pymes y autónomos no se queden sin crédito por no poder aportar garantías suficientes. Así, la SGR respalda ante la entidad financiera la operación de la pyme, el autónomo o el emprendedor, que se incorpora a la sociedad como socio partícipe.

Ese respaldo reduce el riesgo para el banco, lo que se traduce, gracias a los convenios que las SGR mantienen con las principales entidades de crédito, en mejores tipos de interés y plazos de devolución más amplios. Además, el equipo de la SGR estudia cada caso de forma personalizada: analiza la viabilidad del proyecto, propone alternativas de financiación y, cuando procede, tramita las líneas de ayuda disponibles.

Asimismo, las sociedades de garantía cuentan con el reaval de CERSA (Compañía Española de Reafianzamiento), dependiente del Ministerio de Industria y Turismo, que cubre parte del riesgo que asumen estas entidades.

Precisamente, gracias a CERSA, las SGR también han podido canalizar financiación procedente de los Fondos Next Generation EU a pymes y autónomos. En total, las sociedades de garantía han facilitado 11.743 millones de euros procedentes de estos fondos a 50.400 empresas, impulsando especialmente proyectos vinculados a la digitalización, la sostenibilidad y la mejora de la competitividad empresarial.

Las SGR están presentes en todos los sectores de la economía y acompañan tanto a trabajadores autónomos como a pequeñas y medianas empresas. Estas tres historias lo demuestran: tres proyectos que, gracias al aval de una SGR, lograron la financiación que necesitaban para poner en marcha su actividad o dar un nuevo impulso a su negocio.

Switch Green Canary

Equipo de Switch Green Canary. Cedida

Fundada en 2025 y con sede en el Parque Tecnológico de Fuerteventura, Switch Green Canary es una empresa tecnológica que quiere democratizar el acceso a la energía verde en Canarias. Su plataforma, Ágora, funciona mediante subastas electrónicas inversas: grandes empresas, pymes y administraciones públicas agrupan su consumo y las comercializadoras compiten en tiempo real por ofrecer el mejor precio, siempre con garantía de origen 100% renovable.

Para poner en marcha su Producto Mínimo Viable (MVP) y acelerar su despliegue comercial, la compañía contó con el respaldo de AvalCanarias. “El apoyo de AvalCanarias ha sido esencial para dar solidez financiera a la empresa en una etapa tan decisiva como es el lanzamiento”, afirma Rubén Montesdeoca Navarro, director financiero de la compañía. “El respaldo de la SGR nos ha dado la solvencia que necesitábamos para dedicar nuestros recursos a la evolución tecnológica de Ágora y a nuestra expansión comercial”, añade. Además, este apoyo tan importante les ayudó a captar grandes cuentas, sobre todo en los sectores hotelero e industrial.

Grotto

Gema Millán, fundadora de Grotto. Cedida

Todo empezó con una experiencia personal. Cuando Gema Millán estaba embarazada, comprobó que en Huelva apenas había centros donde hacerse ecografías 5D. Vio ahí una oportunidad y fundó Grotto, un centro especializado en este tipo de ecografías y en otros servicios de bienestar para embarazadas y bebés. “Quise crear un negocio que regalara a las mujeres una experiencia única durante la gestación”, relata.

Ya siendo madre, detectó que la ciudad carecía de otros servicios que podían mejorar el día a día de las familias, y amplió el proyecto ofreciendo fisioterapia pediátrica, haloterapia y un “baby spa” de hidroterapia para bebés, con un equipo profesional muy cualificado.

El crecimiento de Grotto no habría sido posible sin la ayuda de Garántia SGR, entidad que le ha acompañado durante todo el proceso. El aval de la SGR le permitió comprar la maquinaria, adecuar el local de cara a abrir el negocio, además de disponer de circulante para otros gastos. “Su apoyo ha sido decisivo para hacer realidad mi sueño y afianzarme como empresaria”, afirma Millán. “Para negocios pequeños como el nuestro, contar con Garántia marca una gran diferencia”, concluye.

A Salgadura do Ézaro

José Ramón Louro y María Jesús Pita, propietarios de A Salgadura do Ézaro. Cedida

Después de una larga trayectoria en el sector de la construcción, tanto en España como en el extranjero, José Ramón Louro Castro cumplió su deseo de regresar a Galicia con A Salgadura do Ézaro, un restaurante en Dumbría (A Coruña) levantado sobre un antiguo almacén de salazón de sardinas anterior a 1800. El edificio perteneció a su familia durante cinco generaciones y hoy lo gestiona junto a su mujer, María Jesús Pita. Situado en plena Costa da Morte y con vistas al océano, el local conserva el espíritu marinero con una carta que rinde tributo a su pasado y apuesta por el pescado fresco de las lonjas gallegas.

Para poner en marcha el proyecto, sus propietarios contaron con el respaldo de Afigal SGR, que resultó clave para afrontar la compleja reforma del local. “Queríamos un lugar acogedor, con un ambiente cálido, donde disfrutar de los mejores productos de nuestra tierra”, explica Louro. “Sin el apoyo de Afigal, no habríamos podido concluir las obras”, asegura. Para María Jesús, lo más valioso fue la seguridad que les transmitió la SGR: “La confianza que depositaron en nosotros fue determinante; sin ella, este proyecto no habría salido adelante”.

Este es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de El Español, en colaboración con Cesgar.