De pequeña constructora a gigante global de concesiones: un recorrido por los 40 años de Sacyr a través de cinco proyectos estratégicos que marcan el futuro de las infraestructuras sostenibles.

Las colosales esclusas de una empresa española con 40 años de historia: en el Canal de Panamá y con 427 metros de largo y 55 de ancho

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LO ESENCIAL Las claves Sacyr celebra 40 años de trayectoria consolidada como un referente internacional en la gestión de concesiones e infraestructuras duraderas. Entre sus mayores hitos de ingeniería destaca el Tercer Juego de Esclusas del Canal de Panamá, con dimensiones de 427 metros de largo y 55 de ancho. La compañía impulsa proyectos clave de agua, salud y transporte, como la Desaladora de Águilas, el Hospital de Velindre en Gales y la autopista Pedemontana-Veneta en Italia. Su cartera se extiende a equipamientos sociales y culturales con iniciativas vanguardistas como la construcción del nuevo Ontario Science Centre en Toronto. Preguntas ¿Qué papel tuvo Sacyr en la construcción del nuevo Canal de Panamá? Sacyr lideró el consorcio Grupos Unidos por el Canal (GUCP) que construyó el tercer juego de esclusas del Canal de Panamá. El consorcio asumió la ingeniería y ejecución de unas esclusas de 427 m por 55 m que ampliaron la capacidad del paso marítimo. ¿Por qué las nuevas esclusas miden 427 metros de largo y qué ventaja técnica aportan? Las esclusas de 427 metros permiten el paso de buques postpanamax de hasta 12.000 contenedores, lo que duplica o triplica la capacidad previa y reduce emisiones por viaje. Además incorporan tinas de reutilización que ahorran alrededor del 60% de agua. ¿Qué controversias económicas surgieron alrededor del proyecto y cómo afectaron a Sacyr? El proyecto, presupuestado en 3.192 millones de dólares, generó reclamaciones por sobrecostes de 2.443 millones que se han dirimido en arbitraje; la obra afrontó parones en 2014 y la rentabilidad para los constructores fue cuestionada. ¿Cómo encaja el Canal de Panamá en la transformación de Sacyr hacia la gestión de concesiones? El Canal es la obra que situó a Sacyr en la élite internacional y ejemplifica su paso de la construcción tradicional a la gestión integral de grandes concesiones y activos internacionales. Esa evolución se repite en proyectos de agua, salud y transporte.

El desarrollo de la sociedad se mide en tecnología, en los logros de las personas y en cómo todo avanza hacia el futuro de una manera eficiente y sostenible. Pero sostener este progreso implica unas bases sólidas en infraestructuras de todo tipo.

Por eso, la celebración de los primeros 40 años de existencia de Sacyr es un hecho relevante. La compañía está detrás de algunos hitos que hablan también de su propia evolución: desde sus primeros pasos dentro de España hasta lo que es hoy, una referencia internacional en la gestión de concesiones.

Canales, infraestructuras hídricas, hospitales, autopistas inteligentes y centros del conocimiento son algunos de estos campos en los que ha dejado su sello. Se trata de un relato de transformación constante para legar infraestructuras duraderas y resilientes.

El porfolio de proyectos de Sacyr durante estos 40 años es muy amplio y en muchos casos ‘invisible’ para los ciudadanos de a pie. No obstante, aprovechando estas cuatro décadas sobresalen algunos que, por su carácter estratégico o por su magnitud, son una buena manera de mostrar la capacidad tecnológica de la compañía para aportar soluciones innovadoras.

Nuevo Canal de Panamá

Nuevo Canal de Panamá. Sacyr

Si hay una obra que cambió la escala de la compañía, es el nuevo Canal de Panamá. Esta iniciativa supuso una de las mayores hazañas de la ingeniería civil del siglo XXI y representó un reto técnico sin precedentes que situó a la constructora española en la élite de las multinacionales del sector.

Las nuevas estructuras de las esclusas cuentan con dimensiones colosales: 427 metros de largo, 55 metros de ancho y 18,3 metros de profundidad.

Tras diez años de funcionamiento, el Tercer Juego de Esclusas ha demostrado un rendimiento óptimo, ampliando la capacidad de una de las arterias comerciales más estratégicas del planeta y consolidando el liderazgo de Sacyr en proyectos de enorme complejidad.

Desaladora de Águilas

Desaladora de Aguilas.jpg Sacyr

Garantizar el acceso al agua se ha convertido en uno de los mayores desafíos del planeta. La desaladora de Águilas se posiciona como la segunda planta más grande de España y un referente indiscutible en la gestión sostenible de los recursos hídricos.

Ubicada entre Murcia y Almería, esta infraestructura resulta vital para abastecer a miles de hogares, agricultores e industrias en una de las zonas con mayor estrés hídrico del país.

Su puesta en marcha en 2013 marcó el inicio de la expansión de Sacyr en el sector del agua, un crecimiento que continúa hoy con las obras de ampliación para elevar su capacidad hasta los 70 hectómetros cúbicos anuales y reforzar su proyección internacional.

Hospital de Velindre (Gales)

Render del nuevo hospital galés de Velindre. Sacyr

En el ámbito de las infraestructuras sociales, el nuevo Hospital de Velindre en Gales destaca como uno de los proyectos hospitalarios más emblemáticos de Europa. Especializado en tratamiento oncológico, el centro representa la combinación perfecta entre complejidad constructiva e impacto directo en la salud ciudadana.

Cuando entre en funcionamiento, ofrecerá instalaciones de vanguardia diseñadas para mejorar la experiencia tanto de los pacientes como del personal sanitario.

Además, incorporará tecnología de última generación para afrontar los retos de la medicina del futuro, reafirmando el compromiso de la compañía con los entornos asistenciales sostenibles, innovadores y centrados en las personas.

Autopista Pedemontana-Veneta

Paso elevado sobre la autopista italiana Pedemontana-Veneta.. Sacyr

Dentro del consorcio SIS, Sacyr lidera la gestión de la autopista Pedemontana-Veneta, una de las mayores infraestructuras viarias acometidas en Europa en las últimas décadas.

Con un trazado de 162 kilómetros, pertenece a la red de transporte europea RTE-T y actúa como un eje estratégico de importancia nacional que conecta los principales polos económicos del norte de Italia.

La vía ha sido diseñada y construida aplicando los últimos avances en materia de seguridad, digitalización y sostenibilidad. Su desarrollo refleja la solidez del modelo de concesiones del grupo, capaz de asumir la operación y el mantenimiento a largo plazo de activos clave para la movilidad europea.

Ontario Science Centre

Ontario Science Centre (Canadá) Sacyr

Las infraestructuras modernas trascienden las carreteras y los puentes tradicionales. El nuevo Ontario Science Centre de Toronto ejemplifica una nueva generación de equipamientos donde el diseño arquitectónico, la sostenibilidad y la tecnología convergen para enriquecer la experiencia ciudadana y revitalizar el espacio urbano bajo una identidad icónica.

La construcción de este centro se ha iniciado en 2026. Su incorporación a la cartera de activos de Sacyr demuestra de qué manera el concepto de infraestructura ha evolucionado hacia equipamientos con un claro impacto social, educativo y cultural.

Una transformación de décadas

Sede de Sacyr en Madrid. Sacyr

Estos cinco proyectos resumen la metamorfosis experimentada por la empresa a lo largo de 40 años. Muestran el paso de la construcción tradicional a la gestión integral de concesiones durante décadas, así como la expansión desde proyectos locales en España hacia la operación de grandes activos en todo el mundo.

Cuarenta años después de su nacimiento, la compañía mira al futuro adaptada a las demandas de la sociedad global, impulsando infraestructuras sostenibles, resilientes y capaces de generar valor a largo plazo para ciudadanos y administraciones.

Este es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de El Español, en colaboración con Sacyr.