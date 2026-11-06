La iniciativa de Minsait (Indra Group) permitirá a Radio Televisión Madrid (RTVM) implantar un modelo integral de gobernanza de la inteligencia artificial adaptado a la normativa europea.

Telemadrid marca las normas de la IA en su televisión y su radio: así es el sistema que supervisará su uso en la organización

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LO ESENCIAL Las claves Minsait diseña un sistema de gobierno de la inteligencia artificial para Telemadrid que busca garantizar un uso ético, seguro y transparente de esta tecnología en sus procesos internos y emisiones. El proyecto abarca tanto la gestión corporativa como la producción audiovisual y la cadena de suministro, adaptándose al marco del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial (RIA) y la norma ISO/IEC 42001. La implantación del modelo se estructura en dos fases, incluyendo la creación de una oficina técnica especializada que acompañará a la radiotelevisión pública durante los próximos dos años con asesoramiento y formación. Preguntas ¿Por qué ha contratado Telemadrid a Minsait para diseñar un sistema de gobierno de la IA? Telemadrid ha contratado a Minsait para garantizar un uso ético, seguro y conforme al marco normativo de la IA en sus procesos internos y en la producción audiovisual. El proyecto cubre trazabilidad, diligencia debida y exigencias a proveedores. ¿Qué normas y regulaciones guían el sistema de IA que implantará Minsait en Telemadrid? El sistema se fundamenta en la norma internacional ISO/IEC 42001 y en el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial (RIA), que buscan gobernanza rigurosa, transparencia y respeto a derechos fundamentales. El RIA incluye supervisión y régimen sancionador. ¿Cómo afectará este sistema a la producción de televisión y radio en Telemadrid? El marco obliga a registrar la trazabilidad de algoritmos usados en generación y adaptación de contenidos y a aplicar controles en la cadena de suministro, priorizando la diligencia sobre la mera precisión técnica. Esto cambia procesos de producción y contratación. ¿En qué consiste el despliegue en dos fases que ejecutará Minsait en Telemadrid? La primera fase definió el marco documental, organizativo y los roles de supervisión; la segunda, en dos años, creará una oficina técnica que dará soporte continuo en gobernanza, evaluación de impactos, análisis jurídico y gestión de riesgos. ¿Qué consecuencias tiene para los ciudadanos que Telemadrid implante este sistema de gobernanza de la IA? Lo ya ocurrido: Telemadrid dispone ahora de reglas y roles para supervisar la IA y exigir trazabilidad a proveedores; lo que podría ocurrir: una mayor protección de derechos, más transparencia en contenidos y menor riesgo de sanciones regulatorias.

La integración de la inteligencia artificial en la actividad de empresas de cualquier sector es constante. El potencial de esta tecnología abre un campo de posibilidades que ayudan a mejorar en eficiencia y tiempo de respuesta ante todo tipo de situaciones.

Sin embargo, la rapidez con la que se está implantando la IA trae consigo dudas o dificultades en cuanto al uso responsable de esta tecnología o, directamente, a su compatibilidad con la legislación vigente en la materia.

Con la idea de garantizar un desarrollo óptimo en estos parámetros, Minsait (compañía del grupo Indra) se ha adjudicado un proyecto para diseñar e implantar un sistema integral de gobierno de la IA en Telemadrid para garantizar un uso ético, seguro y transparente de esta tecnología.

La iniciativa abarca tanto sus procesos corporativos internos como la producción audiovisual y la contratación de servicios a terceros.

¿Por qué es necesario?

El objetivo central es claro: asegurar que cualquier profesional de la radiotelevisión pública madrileña que desarrolle, emplee o contrate soluciones tecnológicas lo haga bajo el cumplimiento de la legislación europea y los principios éticos.

Este paso responde a una necesidad generalizada en el entorno corporativo. Las organizaciones han pasado rápidamente de experimentar con pilotos aislados a buscar fórmulas para escalar la IA con garantías operativas.

En este escenario, el reto principal ya no es únicamente tecnológico, sino de gobernanza, seguridad, privacidad y cumplimiento regulatorio.

Por eso, el diseño de la metodología de Minsait cubre cualquier uso potencial de la IA dentro de Telemadrid:

En el ámbito de la gestión interna, abarca la automatización de procesos, la ciberseguridad y la compra de soluciones de mercado.

En la actividad específica de televisión y radio, el marco aplica a la generación de recursos audiovisuales y a la adaptación de contenidos a diferentes formatos. A diferencia de la industria, donde prima la precisión técnica, en el sector público lo esencial es asegurar la trazabilidad y la diligencia debida en la toma de decisiones.

Otro aspecto clave dentro de la concepción del proyecto es que esa trazabilidad se extiende a la cadena de suministro de Telemadrid, que podrá trasladar estos controles y exigencias éticas a sus proveedores.

Marco regulatorio

El nuevo sistema de gestión se fundamenta en dos referencias normativas internacionales clave. Por un lado, en la norma ISO/IEC 42001. Publicada a finales de 2023, se trata del primer estándar internacional certificable para sistemas como el que se aplicará en Telemadrid.

Su razón de ser no es la de evaluar técnicamente la calidad sino la de garantizar que el marco de gobernanza con el que la organización gestiona el ciclo de vida completo de la IA es riguroso.

El otro conjunto de normas relevantes en la materia es el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial (RIA). Entró en vigor en 2024, pero su aplicación general se ha llevado a cabo durante este verano.

La meta de este texto es que los sistemas de IA en la UE sean seguros, transparentes y respetuosos con los derechos fundamentales. Además, establece órganos de supervisión y un régimen sancionador en caso de infracciones.

El desarrollo del modelo establecido por Minsait para Telemadrid asume estos principios y da respuesta a la recién aprobada Política de Inteligencia Artificial de Radio Televisión Madrid, que fija las bases corporativas para desplegar la IA de forma segura y transparente.

Despliegue en dos fases

La implantación de la metodología en Telemadrid se ha estructurado en dos etapas principales:

La primera fase ha completado la definición del marco documental, organizativo y operativo. En este periodo se fijaron las reglas de actuación y se designaron los roles clave para la supervisión de los algoritmos.

La segunda fase se desarrollará durante los próximos dos años. Minsait acompañará al ente público a través de una oficina técnica especializada. Este equipo experto ofrecerá soporte continuo en gobernanza, análisis jurídico, evaluación de impactos y gestión de riesgos.

Además, para lograr una adopción efectiva, Minsait llevará a cabo acciones de formación y comunicación enfocadas en los profesionales del ente audiovisual. Acompañar a las personas resulta indispensable para consolidar el uso responsable de la IA en la cultura corporativa.

El constante desarrollo de la IA justifica que el sistema tenga un enfoque basado en la mejora continua. La dirección de Telemadrid realizará revisiones periódicas para actualizar procedimientos e incorporar cambios normativos. Esto garantizará que el marco permanezca vigente frente a la rápida evolución de la tecnología.

Liderazgo español en Europa

Esta alianza entre Telemadrid y Minsait revela el celo con el que las empresas españolas están respondiendo a la necesidad de adoptar políticas adecuadas en este campo.

Aunque el RIA es de ámbito europeo, no todos los estados miembros van al mismo ritmo de implantación. No obstante, según Indra Group, España está bien posicionada en este campo.

Nuestro país fue pionero al poner en marcha la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA) y, en colaboración con la Comisión Europea, el primer piloto de sandbox de IA de la UE.

Este esfuerzo institucional y corporativo también se justifica en la necesidad de adaptar estos modelos a las especificidades de cada sector, tomando en consideración el riesgo, el tamaño y las características de cada sector.

Atendiendo a la rentabilidad, el esfuerzo merece la pena. Una IA ética y bien gobernada resulta plenamente rentable si responde a un problema existente, como destacan desde el equipo de Gobierno y Estrategia de IA de Indra Group. La implantación de controles previene sanciones regulatorias y daños reputacionales y, además, contribuye a reducir los costes.

Esta adaptabilidad hace que esta compañía tenga en marcha una decena de proyectos de IA responsable similares en sectores tan diferentes como la banca, energía, telecomunicaciones, industria, defensa y seguridad y sector público.

Este es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de EL ESPAÑOL, en colaboración con Minsait.