Carlos Becker, Director de Marketing y Desarrollo de Negocio de Vodafone Empresas con más de 25 años en telecom, analiza cómo la red se convierte en el motor invisible y ultra seguro que blinda la operativa, la ciberseguridad y la IA del tejido empresarial español.

Carlos Becker, experto en telecomunicaciones con más de 25 años de experiencia: "La red es lo que hace posible la economía"

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Carlos Becker, experto en telecomunicaciones, destaca que la red es la infraestructura fundamental e invisible sobre la que descansa el desarrollo y crecimiento de la economía moderna. La fiabilidad de la red permite mantener la operatividad y la respuesta ante situaciones críticas y emergencias, conectando de forma continua a instituciones, empresas y zonas rurales. La arquitectura de la red integra ciberseguridad desde su diseño para detectar y anticipar amenazas de manera proactiva antes de que afecten a las organizaciones. Las redes de nueva generación y las privadas 5G están preparadas para impulsar la inteligencia artificial y la digitalización avanzada en sectores industriales y empresariales. Preguntas ¿Por qué dice Carlos Becker que "la red es lo que hace posible la economía"? Porque la conectividad permite escalar negocios, digitalizar procesos y competir, al unir talento, tecnología y oportunidades; Becker lo articula en fiabilidad, ciberseguridad desde el diseño y preparación para la IA. ¿Qué ocurrió durante el apagón de abril de 2025 y cómo lo explica Becker? Durante aquel apagón las contingencias planificadas permitieron un apagado progresivo e coordinación con UME y autoridades, y Becker afirma que así Vodafone Business mantuvo una continuidad superior a la media del mercado. ¿Qué significa en la práctica que la red esté "segura desde el diseño" según Becker? Significa integrar ciberseguridad en la arquitectura de red, con arquitecturas avanzadas y sistemas de detección de amenazas móviles que anticipan y bloquean ataques antes de que afecten a las empresas. ¿Cómo se prepara la red para la era de la inteligencia artificial según el director de Vodafone Empresas? Preparación implica IA en la red para autoconfiguración y detección de fallos, IA integrada en productos (antifraude y atención) y procesos que adaptan la operativa en tiempo real a cada cliente. ¿Qué aporta la Red Móvil Privada 5G de Vodafone en el proyecto de La Rábida y qué resultados logró? La MPN proporcionó una autopista exclusiva y ultra segura en 500 hectáreas, con siete antenas dedicadas que soportan más de treinta soluciones digitales como sensorización masiva, realidad aumentada y drones para inspección.

Cuando pensamos en las infraestructuras que sostienen a un país, se nos suelen venir a la mente de forma automática las carreteras, las vías del tren o la red eléctrica. Son tangibles, ocupan espacio y un fallo en ellas paralizaría la jornada en cuestión de segundos.

Sin embargo, existe una infraestructura fundamental sobre la que descansa la economía moderna: la red de telecomunicaciones, catalizador del crecimiento exponencial de la IA.

Históricamente, se ha percibido la conectividad como un servicio básico, un suministro más.

Pero la realidad de nuestro tejido económico demuestra lo contrario. "La red es un elemento invisible, pero no es un elemento pasivo: es la base que hace posible el desarrollo y crecimiento de cualquier negocio", afirma Carlos Becker, Director de Marketing y Desarrollo de Negocio Vodafone Empresas.

Sin ella, no hay escala, por tanto, no hay digitalización y no hay capacidad de competir. La premisa es sencilla: el crecimiento de las empresas y las administraciones en España no se improvisa, se conecta.

Porque competir hoy significa disponer de la infraestructura que une talento, tecnología y oportunidades.

Para entender el papel de la red como infraestructura que lo hace posible, Becker articula su valor en tres pilares esenciales: la fiabilidad, la ciberseguridad desde el diseño y la preparación para la era de la inteligencia artificial.

Una red disponible cuando más se necesita

La verdadera robustez de una infraestructura no se mide en días de calma, sino en momentos de máxima tensión.

El apagón de abril de 2025 evidenció la importancia de contar con infraestructuras resilientes. Durante ese episodio, los clientes empresariales de Vodafone Business mantuvieron una continuidad del servicio notablemente superior a la media del mercado, según Ookla (2025). Esto demuestra el valor de diseñar redes preparadas para situaciones de crisis.

Como explica el Director de Marketing sobre aquella jornada: "Los planes de un diseño eficiente y las contingencias planificadas funcionaron a la perfección para un apagado progresivo e inteligente de algunos nodos y la coordinación con la UME y las autoridades competentes, lo que permitió una autonomía mejor que ninguna otra red".

En palabras del experto, "una red fiable es una red que está disponible el 99,999999% del tiempo a través de cualquier tecnología: 4G, 5G, fibra, cable submarino o satélite".

Esta malla estratégica es la que conecta los tres elementos críticos de cualquier organización:

Las infraestructuras: Garantizando la conexión de alta velocidad que exigen las empresas en un momento en que vuelven a gestionar internamente enormes volúmenes de tráfico de datos.

Los empleados: Asegurando que el equipo trabaje con total fluidez en tiempo real, tanto si está en la oficina como en teletrabajo.

Los clientes y procesos: Manteniendo la atención comercial, las ventas y la operativa digital a cualquier hora y desde cualquier lugar.

Esta fiabilidad extrema explica por qué las organizaciones donde no existe el margen de error confían en esta infraestructura.

"En el caso de instituciones como la UME, la Guardia Civil o el Ministerio de Defensa, las redes de nueva generación garantizan el tráfico y los recursos en situaciones de emergencia, permitiendo incluso el despliegue de drones para establecer enlaces críticos en zonas afectadas", destaca Becker.

Pero la fiabilidad implica que el progreso llegue a todo el territorio.

"En las zonas rurales, las nuevas tecnologías satelitales que permiten conectar el satélite directamente al teléfono móvil garantizarán que no queden zonas sin cobertura en ningún punto de nuestra geografía", señala el directivo.

Pone como ejemplo el proyecto con la Xunta de Galicia que llevó banda ancha a más de 210 núcleos rurales que carecían de ella.

Una red segura desde el diseño

La red constituye la puerta de entrada digital a las organizaciones. En un entorno donde las ciberamenazas crecen en volumen y complejidad, la seguridad ya no puede ser un añadido parcial o posterior; debe estar integrada en la propia arquitectura de la red.

Según señala el directivo, protegen la red desde el diseño. Cuentan con arquitecturas avanzadas que permiten proteger al usuario conectado "con la mejor tecnología posible".

Además, disponen de sistemas de detección de amenazas móviles. "Esto convierte la ciberseguridad en algo absolutamente proactivo, capaz de anticipar y bloquear ataques antes de que afecten a la empresa", añade.

Una red preparada para el futuro de la IA

La inteligencia artificial ya exige una red flexible y adaptativa. Para Carlos Becker, su impacto en las telecomunicaciones se divide en tres frentes clave:

La IA desde la red: Asume la configuración automática, la optimización de procesos y la detección de fallos mediante agentes inteligentes.

En los productos: Se integra de forma transparente en herramientas antifraude, atención personalizada y portales sencillos para cualquier tamaño de empresa.

En los procesos: Adaptando la atención comercial y operativa en tiempo real a cada cliente.

La teoría tecnológica adquiere su verdadero sentido cuando se traduce en resultados de negocio palpables. Un ejemplo referente en Europa es el proyecto que Vodafone Empresas ha desarrollado junto a Moeve en el Parque Energético de La Rábida, en Huelva.

"Un proyecto bandera de dos empresas líderes en innovación" explica Becker.

En lugar de depender de la red pública habitual, Vodafone desplegó una Red Móvil Privada 5G (MPN), es decir, una autopista de conexión exclusiva y ultra segura diseñada únicamente para esta planta.

Instalando siete antenas dedicadas, se logró blindar tecnológicamente una superficie de 500 hectáreas —el equivalente a unos 500 campos de fútbol—.

Sobre esta infraestructura propia operan hoy más de 30 soluciones digitales reales: "Desde la sensorización masiva de tuberías e instalaciones sensibles en zonas protegidas para controlar cualquier anomalía, hasta el uso de realidad aumentada para guiar a los técnicos de campo mientras reparan maquinaria o el despliegue de drones para inspeccionar el complejo desde el aire y detectar incidencias al instante", detalla el directivo.

Frente a quienes siguen considerando la conectividad como un recurso intercambiable, la realidad del mercado exige visión estratégica. Las decisiones que tomen hoy las empresas y las instituciones sobre su infraestructura de telecomunicaciones condicionarán su capacidad operativa, su seguridad y su capacidad de innovación en la próxima década.

En colaboración con Hathor Digital.