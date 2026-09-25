Los expertos avisan: “La prevención laboral debe evolucionar al mismo ritmo que el trabajo y las empresas”

La tecnología permite que las máquinas asuman cada vez más tareas. En la prevención laboral, existen sistemas y herramientas capaces de analizar escenarios peligrosos antes de que tenga que hacerlo una persona.

En algunos entornos de trabajo, el mayor avance en materia de seguridad es lograr que un trabajador no tenga que exponerse a riesgos.

Con este objetivo, la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha una nueva línea de ayudas destinada a impulsar la investigación, el desarrollo y la innovación en materia de prevención de riesgos laborales.

La convocatoria cuenta con 200.000 euros y busca financiar proyectos que mejoren la seguridad y la salud de los trabajadores mediante soluciones aplicadas a situaciones reales.