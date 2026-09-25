Los expertos avisan: “La prevención laboral debe evolucionar al mismo ritmo que el trabajo y las empresas”

La tecnología permite que las máquinas asuman cada vez más tareas. En la prevención laboral, existen sistemas y herramientas capaces de analizar escenarios peligrosos antes de que tenga que hacerlo una persona.
En algunos entornos de trabajo, el mayor avance en materia de seguridad es lograr que un trabajador no tenga que exponerse a riesgos.
Con este objetivo, la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha una nueva línea de ayudas destinada a impulsar la investigación, el desarrollo y la innovación en materia de prevención de riesgos laborales.
La convocatoria cuenta con 200.000 euros y busca financiar proyectos que mejoren la seguridad y la salud de los trabajadores mediante soluciones aplicadas a situaciones reales.
Tecnología para reducir la exposición a riesgos laborales
La nueva línea contempla la asistencia técnica para proyectos que permitan acceder a entornos peligrosos sin exponer directamente a las personas, así como soluciones destinadas al mantenimiento de equipos y sistemas de apoyo a la toma de decisiones.
Entre las tecnologías que pueden encontrar financiación se encuentran los drones, los dispositivos capaces de detectar condiciones físicas extremas, las herramientas de mantenimiento preventivo y la inteligencia artificial aplicada a la identificación de riesgos y la toma de decisiones.
La convocatoria establece, además, una condición: las actuaciones deben desarrollarse en los propios centros de trabajo de la empresa solicitante y tener como finalidad mejorar la seguridad y la salud de sus trabajadores.
Hasta 20.000 euros de ayuda por línea
Las empresas y trabajadores autónomos que quieran acceder a estas ayudas deben operar en la Comunidad de Madrid y ejecutar las actuaciones en centros de trabajo de la región durante 2026, incluyendo, cuando corresponda, su adquisición, instalación y pago.
La cuantía de la ayuda se determina según el importe de la actuación, hasta un máximo de 20.000 euros de ayuda por solicitud y 30.000 por beneficiario en el conjunto de la convocatoria.
- Menos de 1.000 euros: no se concede ayuda.
- Entre 1.000 y 10.000 euros: se financia el 100%.
- Más de 10.000 euros: se financia el 60%.
El plazo de solicitud termina el 15 de octubre y la tramitación se realiza a través de la Administración Digital de la Comunidad de Madrid. Toda la documentación de la convocatoria está disponible en su sede electrónica.
Madrid registra un 24% menos de accidentes
El compromiso por la prevención se produce en un contexto en el que la Comunidad de Madrid presenta un índice de incidencia de accidentes laborales inferior al del conjunto de España.
Según los últimos datos disponibles, correspondientes al periodo comprendido entre julio de 2025 y junio de 2026, el índice de incidencia del total de accidentes en jornada laboral se situó en 1.909 accidentes por cada 100.000 trabajadores en la región, frente a los 2.527 registrados de media en España. La diferencia alcanza el 24,46%.
Aun así, señala la gerente del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo (IRSST), Marina Parra, “la prevención debe evolucionar al mismo ritmo que lo hacen el trabajo y las empresas”.
Este organismo es el encargado de gestionar la política preventiva de la Comunidad de Madrid y, junto a las convocatorias de ayudas, desarrolla labores de asesoramiento, formación, investigación y divulgación dirigidas a empresas y trabajadores.
Desde el IRSST, concluye Parra, “apostamos por la innovación, las nuevas tecnologías y la colaboración como herramientas para anticiparnos a los riesgos y mejorar la seguridad y la salud de los trabajadores”.