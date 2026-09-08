De la Copa del Mundo al Papa: así es el área de Iberia que recibe “más de 1.500 peticiones anuales para vuelos a la carta” "Profesionales de altos vuelos", un proyecto de EL ESPAÑOL e

Iberia es una aerolínea especializada en mover personas. Eso no es una sorpresa para nadie. Pero lo menos evidente es que, más allá de sus rutas habituales, la compañía también se encarga de poner su flota a disposición de clientes que precisan organizar desplazamientos puntuales de cualquier tipo y por cualquier motivo. Son los denominados vuelos especiales: operaciones excepcionales y a demanda con las que la compañía da cobertura a las necesidades de terceros en casi cualquier circunstancia. Necesidades entre las que caben desplazamientos de equipos deportivos, viajes de incentivos por parte de empresas, vuelos de apoyo para la temporada de cruceros o —con un nivel de exclusividad aún más marcado— hasta los de personalidades como el Papa o la contemplación del eclipse de sol que vivimos el pasado mes de agosto. Incluso tenemos otro feliz ejemplo muy fresco en la memoria: los vuelos de la selección española de fútbol recién coronada campeona del mundo de fútbol. Su viaje de vuelta con el trofeo, por ejemplo, fue seguido en webs especializadas por hasta 14.000 personas en directo: futboleros, curiosos o amantes de la aviación que contemplaron en vivo y en directo el desarrollo de uno de estos vuelos especiales. Estas últimas semanas se han visibilizado, además, otros trayectos que también entran dentro de esta categoría. Es el caso de los que tienen la solidaridad como leitmotiv, como los aviones que han acudido con ayuda para paliar los estragos de los terremotos en Venezuela.

Patricio Moreno, mánager de Vuelos Especiales en Iberia "Un traje a medida" del cliente Son vuelos "que no se encuadran dentro de lo que es la red de regularidad para todos aquellos clientes que quieren un traje a medida para su desplazamiento", explica Patricio Moreno, mánager de Vuelos Especiales en Iberia. "Por eso", añade, "somos los raros dentro de una compañía tremendamente importante enfocada a la operación regular". Y eso implica que, para hacer posible estas propuestas, los retos se multipliquen. Empezando por lo más básico: los aviones. Ese es uno de los retos, disponer de las aeronaves para estas operaciones porque, "al no disponer de flota específica para estos vuelos especiales, debemos encontrarlos en la red regular". Esa es una de las claves: la operativa regular manda, por lo que una solicitud de este tipo saldrá adelante solo si es compatible con esta planificación. Además, las peticiones para este tipo de vuelos son casi constantes. Pero distingamos: según Patricio, "básicamente tenemos tres segmentos", cada uno con enfoques muy diferentes. Uno es el deportivo, en el que caben desplazamientos para Juegos Olímpicos y Paralímpicos, y "donde contamos con clientes como la Federación Española de Baloncesto, la Real Federación Española de Fútbol" o clubes concretos que cuentan con Iberia para que les lleve a sus destinos por España, Europa… o por el mundo. Otro de los segmentos que más trabajan con esta área tan activa de Iberia es el de los cruceristas o turoperadores. Este tipo de clientes también permiten una relativa anticipación por su carácter estacional. Pero eso no impide que la operativa, preparación y puesta en marcha de un avión para ellos sea igualmente compleja.

Cómo mover a 2.000 personas en dos días Y es que, cuando suena el teléfono o se recibe un correo electrónico —y se reciben muchos, porque Patricio cifra en "más de 1.500 las peticiones anuales" para este tipo de desplazamientos—, todo puede suceder. Eso es especialmente cierto en la tercera categoría: la de los vuelos ad hoc. Es aquí donde prácticamente cabe de todo, como veremos. Aunque un gran porcentaje de estos "vuelos a la carta" son, esencialmente, viajes de incentivos con los que terceras empresas agasajan a sus empleados en desplazamientos comunes a todo tipo de destinos. Placer para unos y máxima exigencia para Iberia, como ilustra Moreno al recordar uno de los más complejos que se han organizado para un cliente empresarial últimamente: "Movimos hasta 2.000 personas en dos días a Bangkok, algo complejo y estresante porque es una ruta que no operamos normalmente".

La planificación de cada vuelo Lidiar con este tipo de desafíos es el pan nuestro de cada día para el área que dirige Patricio. Por eso es muy importante la coordinación con el resto de unidades de la compañía. Mover un avión implica gestionar horarios, permisos y, por supuesto, tener la aeronave y las tripulaciones a punto: "Somos como una compañía dentro de Iberia, porque nos apoyamos en toda su estructura". Aunque la comparación con el sastre que ajusta el traje a medida para el cliente es cierta, el gran volumen de peticiones que recibe Iberia obliga a la compañía a filtrarlas. Principalmente porque, para atenderlas, Iberia hace uso de los recursos que ya tiene en operación normal, por lo que un primer criterio es la antelación con la que se solicitan, que nunca debe ser menor de tres meses. De dar luz verde a todas ellas, explica Patricio, "el equipo de programas necesitaría duplicar el número de personas que actualmente tiene y, aun así, no podría dedicar tiempo al área regular". Otro dato que ilustra esta situación: "Solo volamos un 3 % de todas las peticiones que recibimos de este tipo de vuelos".

“Es un traje a medida en toda regla. El cliente elige el aeropuerto de origen, el de destino, los horarios, el tipo de avión, el servicio a bordo, posibilidad de Accesos Premium, etc.” “En nuestros aviones han viajado Champions, medallas olímpicas, medallas de mundiales…. Iberia debe ser la compañía que más títulos deportivos ha transportado en sus aviones” “Para la selección teníamos 9 posibles vuelos programados, pero apostábamos por tener sólo uno: el de después de ganar la final…. ¡Y con exceso de equipaje por el peso de la copa!” “Haber colaborado en el Viaje Apostólico del Papa León XIV en España en 2026 ha sido una de las experiencias más enriquecedoras a nivel profesional, y especialmente personal” “En los vuelos humanitarios ningún área de la compañía escatima esfuerzos ni horas de sueño. Ahí es donde se ve claramente el gen de orientación al servicio del personal de Iberia” “Los vuelos de repatriación en pandemia fueron muy emotivos, trayendo a las personas que habían quedado varadas por el mundo. Al sentarse en el avión suelen decir ‘Ya estoy en casa’ “Una de las partes más complejas de unos JJOO o Juegos Paralímpicos es la gestión de la carga. Un deportista profesional necesita su material deportivo. No uno similar ni parecido. El suyo” “Nos suelen llegar peticiones de rodaje en algún avión de Iberia para alguna película, pero por el tiempo necesario, y lo estresado del programa de Iberia, no suelen llegar a realizarse” Patricio Moreno , mánager de Vuelos Especiales de Iberia

La seguridad es una línea roja Luego están las líneas rojas. Una vez que el cliente recibe y acepta el presupuesto, se inicia un proceso en el que "básicamente hay dos líneas rojas ante las que no vamos a ceder", enumera Patricio. "Una es la seguridad: nunca se va a realizar ninguna operación de vuelos especiales que no tenga confirmado por el área de safety que es una operación segura. Es una seña de identidad que se aplica también a rajatabla en los Vuelos Especiales de Iberia". La segunda tiene que ver con la reputación. Es algo lógico dado que, "con las redes sociales de por medio, uno con su móvil puede trasladar esa información en segundos". Es fácil imaginar qué hubiera pasado de salir adelante propuestas de clientes que incluyan algún tipo de elemento que "confronte con la imagen que puede dar la compañía por algo que no somos".

Los vuelos más emotivos El día a día de este servicio es intenso, y anécdotas como las que narra Patricio dejan claro que fletar estos aviones es mucho más que gestionar una hoja de cálculo. Y es que, precisamente, algunos de los motivos que justifican este tipo de vuelos son los que dejan las historias más emotivas. El nudo de emoción en el discurso de Patricio sirve para hacerse una idea de las ocasiones en las que organizar la partida de un avión trasciende lo meramente práctico. En esos momentos se unen, explica Patricio, lo conmovedor del motivo y la respuesta de los trabajadores de la compañía para hacer posible lo imposible. Semanas atrás vivimos un ejemplo muy claro con el terremoto que sufrió Venezuela —"un país hermano"—. Este suceso fue -es aún- una prueba de resiliencia para su población, pero igualmente una invitación al resto del mundo para mostrar su solidaridad. En España, buena parte de la ayuda humanitaria se ha enviado allí a través de Iberia: "Fue muy emotivo, sobre todo por la respuesta de la gente de la compañía. El primer vuelo salió en menos de 48 horas desde el mismo momento en que recibimos la petición hasta que el avión estaba volando", comenta. Lo efímero del plazo delata la urgencia de unos momentos en los que esta división tiene que cuadrar todas las piezas del puzle, desde lo burocrático hasta lo estrictamente técnico. Es algo frecuente en este tipo de situaciones sobrevenidas —como en la pandemia o con el conflicto de Irán— en las que la capacidad de respuesta de Iberia consigue cumplir los objetivos.