"Aprender a mirarse de nuevo: el viaje íntimo de Elena y Alfredo para reconciliarse con su cuerpo"

Dos caminos hacia la aceptación

La historia de María Elena Montaño es un relato de sanación física y emocional. Durante su juventud en Venezuela, mientras estudiaba Odontología, una autoexigencia desmedida, el miedo al error y una ansiedad galopante derivaron en una depresión profunda. Sintiéndose incapaz de encajar o de sentirse merecedora de afecto, Elena intentó terminar con su vida arrojándose al metro en Caracas. Sobrevivió, pero le tuvieron que amputar ambas piernas.

Aquel fue el inicio de una reconstrucción monumental. Tras meses de desconexión emocional y gracias a mucha terapia psicológica, logró, al final, expresar todo ese dolor que tenía dentro sin juzgarse. Para ella, la participación en esta película es un homenaje a la niña y adolescente que fue. Aunque reconoce que el rodaje removió muchas emociones, lo hizo con un propósito claro: “Ayudar a visibilizar que el suicidio es una realidad que sucede y que muchas veces se calla”.

“He aprendido a quererme mejor, perdonándome, viéndome en el espejo y diciendo: ‘este es mi cuerpo tal cual como soy, soy válida’”, confiesa con valentía.

Por su parte, Alfredo Guerrero habita una realidad distinta: la de la discapacidad invisible. Nació con una luxación congénita de cadera, una condición que marcó su infancia y adolescencia. Se crió en el seno de una familia numerosa de Cádiz con una madre con una enfermedad degenerativa y donde varios hermanos también comparten discapacidad.

Pasó por más de siete intervenciones quirúrgicas en Barcelona, lo que llevó a su madre a trasladar a la familia a la Ciudad Condal. Con la mudanza, los miedos y las inseguridades de este joven gaditano aparecieron de nuevo, temía que sus nuevos compañeros no aceptaran que fuera diferente.

Para Alfredo, el deporte (como el baloncesto en silla de ruedas) o cantar en una chirigota con sus amigos ha sido una vía de integración y superación. A pesar de los avances, Alfredo confiesa que aún se pone límites por miedo al dolor, especialmente al querer probar el surf; una barrera mental que su hermano intenta derribar con un consejo directo: "No te limites tú solo".