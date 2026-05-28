El camino inteligente hacia la eficiencia energética: cómo ahorrar sin perder confort Descubre cómo reducir tu consumo eléctrico optimizando el uso de la climatización, los electrodomésticos y tus hábitos diarios, logrando un ahorro real sin renunciar al confort de tu hogar. Un proyecto de EL ESPAÑOL,

Ahorrar en la factura energética no siempre exige realizar grandes inversiones, someterse a obras complejas en la vivienda o adquirir equipos de última generación. Muchas veces, el camino hacia la ansiada eficiencia comienza, sencilla y llanamente, por utilizar de manera más inteligente y consciente lo que ya tenemos a nuestra disposición en casa. Ahora que el calor ya ha empezado a darnos los primeros sustos, la climatización se vuelve indispensable para combatir los que nos vienen. Y para que sólo sea el termómetro que nos de miedo y no la factura, adquiere mayor importancia adoptar ciertos hábitos para reducir el consumo de electricidad sin renunciar al confort diario. Pero, ¿cómo pueden conciliarse ambas metas? El primer paso es identificar los grandes bloques de gasto del hogar en materia energética: calefacción, refrigeración, agua caliente, iluminación y electrodomésticos. Actuar de forma individual en cada uno de ellos permite notar un alivio inmediato en el bolsillo.

El peso de nuestros hábitos diarios La premisa de la que debemos partir es clara: el ahorro más palpable reside en nuestras rutinas cotidianas. Acciones que a priori parecen insignificantes marcan una diferencia notable en el consumo mensual a largo plazo. Entre ellas destacan: Peso de los hábitos Ahorro palpable en rutinas cotidianas. Acciones insignificantes marcan diferencia a largo plazo. 4 rutinas de impacto: Ajuste termostato, apagar luces, luz natural, programas ECO. Climatización inteligente 21°C

INVIERNO 26°C o más

VERANO Alinéate con recomendaciones oficiales. Variar un grado: ~7% ahorro. Poder del agua caliente Ducha rápida reduce hasta 4 veces el consumo de agua y energía. Estas medidas, además, están totalmente alineadas con las recomendaciones de organismos oficiales del sector, como el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). La climatización y el agua caliente sanitaria son, sin duda, dos de las palancas más importantes para controlar el gasto. A modo de referencia, el IDAE recomienda mantener el termostato a 21ºC durante los meses de invierno y fijarlo en 26ºC o más durante el verano. Es fundamental entender que ser demasiado exigentes con la temperatura sale caro: variar tan solo un grado centígrado puede suponer aproximadamente un 7% de ahorro o de sobrecoste en la factura de la luz. En lo referente al agua caliente, el consejo es igualmente contundente: priorizar una ducha rápida frente a un baño tradicional puede reducir hasta cuatro veces el consumo de agua y, por consiguiente, la energía necesaria para calentarla.

Claves para el verano: climatización eficiente Con la llegada de la temporada de calor, se repite la misma estampa en miles de hogares: las persianas bajadas en las horas centrales del día, los ventiladores girando sin descanso y la nevera abriéndose constantemente en busca de bebidas frías. En este contexto, el aire acondicionado gana un peso absoluto y, si no se gestiona adecuadamente, la factura puede dispararse. La estrategia ideal consiste en enfriar mejor la vivienda evitando que los equipos trabajen en exceso. Los sistemas de aire acondicionado actuales permiten programar horarios y utilizar temporizadores para adaptarse a la rutina real de la casa. Sin embargo, uno de los errores más perjudiciales es bajar el termostato al mínimo pensando que la estancia se enfriará antes. Este gesto en el modo frío (cool) solo obliga al compresor a trabajar bajo un estrés innecesario: cada grado que se reduce el termostato encarece el consumo alrededor de un 8%, sin aportar mayor rapidez ni confort térmico. La opción más inteligente es aprovechar los diferentes modos diseñados para optimizar el rendimiento del aparato: 1. Gestión del termostato No bajes el termostato al mínimo (no enfría antes).

Cada grado menos encarece el consumo ~8% .

. Utiliza la programación y temporizadores. 2. Modos de optimización Modo ECO Ahorro hasta 30% Reduce consumo eléctrico. Modo AUTO Mantiene temperatura estable. Modo SLEEP Garantiza sueño fresco y silencioso. 3. Mantenimiento y apoyo Limpia los filtros (evita +20% consumo).

consumo). Usa toldos y cortinas térmicas.

Practica ventilación cruzada. Por otro lado, el mantenimiento es un pilar que suele pasar desapercibido: limpiar los filtros a fondo antes de las semanas más calurosas evita que un sistema obstruido eleve su consumo hasta un alarmante 20%. Asimismo, apoyar la climatización con toldos, cortinas térmicas y una ventilación cruzada aliviará notablemente la carga de trabajo del equipo.

Los electrodomésticos bajo la lupa El frigorífico, silencioso pero constante, funciona las 24 horas del día y es el otro gran protagonista del verano. En esta época, las altas temperaturas exteriores y la apertura frecuente de la puerta obligan al motor a trabajar de manera continua. Para maximizar su eficiencia, el IDAE recuerda que las aperturas prolongadas (como cuando dudamos qué comer) pueden desperdiciar en torno al 7% de la energía total del aparato. Para optimizar su rendimiento, conviene situar la nevera en un lugar ventilado y lejos de fuentes de calor, dejar espacio respecto a la pared trasera, vigilar que la goma cierre de forma hermética y evitar introducir alimentos calientes. El impacto de los equipos de limpieza tampoco debe pasarse por alto. Utilizar la lavadora y el lavavajillas a carga completa y bajo los ciclos ECO reduce el consumo de electricidad un 33% y el de agua un 36% en comparación con los programas normales. Además, en el caso de la lavadora, el simple hábito de bajar la temperatura del agua de 60ºC a 30ºC logrará un ahorro de hasta el 40% de la energía, ya que la resistencia apenas tendrá que esforzarse.

El derroche silencioso Otro foco de gasto constante es el denominado consumo fantasma o stand-by. Los aparatos electrónicos que permanecen enchufados sin que nadie los use (televisores, ordenadores o consolas) representan cerca del 6,6% del gasto eléctrico anual de un hogar medio. La solución recomendada por el IDAE es tan práctica como eficaz: recurrir a regletas con interruptor para cortar de raíz el paso de corriente. Paralelamente, sustituir las antiguas bombillas halógenas o incandescentes por tecnología LED es una inversión mínima con un retorno continuo, ya que permiten ahorrar más de un 80% de energía en iluminación.