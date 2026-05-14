"EL ESPAÑOL y PreZero hacen historia: WAKE UP SPAIN, primer evento certificado residuo cero de España"

Un trabajo en equipo

Pero este logro no habría sido posible sin una colaboración estrecha entre empresas. Según explica Cañete, la economía circular es un engranaje que no puede entenderse sin la cooperación activa de compañías, administraciones y ciudadanos.

El desafío propuesto por PreZero no era sencillo: el objetivo consistía en lograr valorizar al menos el 90% de los residuos generados durante los cinco días del evento. Gracias a la alianza con la empresa de gestión de residuos, El Español lo ha conseguido con maestría.

Pero, ¿cómo se logra que un evento de esta magnitud sea residuo cero?

El proceso comienza con una auditoría técnica previa. Tal y como explica Cristina Taboada, responsable de New Solutions de PreZero, es fundamental realizar una planificación exhaustiva con antelación, analizando todos los flujos de residuos que se prevén generar durante las jornadas.

Para calcular el volumen de desperdicios y determinar el número de contenedores necesarios, se analizan métricas de ediciones anteriores, poniendo el foco en el número de asistentes, el servicio de catering y los suministros, previendo desde restos orgánicos hasta envases, servilletas y residuos de montaje y desmontaje como las moquetas.

“Una vez planificado y visto cuáles son todos los flujos que se van a generar, se establece qué contenedores se van a instalar en el evento. También las papeleras para que los asistentes puedan segregar en origen”, detalla Taboada.

En esta edición del Wake Up, Spain!, los contenedores se ubicaron en un punto clave de la terraza de la Casa de América. En total, se desplegaron seis tipologías: