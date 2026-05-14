"EL ESPAÑOL y PreZero hacen historia: WAKE UP SPAIN, primer evento certificado residuo cero de España"

“¿Se imaginan que en los cientos de eventos, de conciertos o de cines que tenemos por España evitásemos que el 90% de los residuos que generamos fuesen a un vertedero y se convirtiesen en nuevos recursos?”. Esta pregunta lanzaba Gonzalo Cañete, CEO de PreZero, a los asistentes del Wake Up, Spain!, el foro económico y de liderazgo organizado por EL ESPAÑOL .
Durante la edición del año pasado, Cañete le planteó al director del periódico, Pedro J. Ramírez, el ambicioso reto de convertir este encuentro en el primer evento residuo cero de España. Un año después, esa promesa ha cobrado vida: el Wake Up, Spain! se ha convertido en el primer evento Residuo Cero certificado por AENOR. “Recogimos ese desafío y lo cumplimos”, apunta el director de El Español.
Con este hito, la historia de la sostenibilidad en España escribe un nuevo capítulo.
Gonzalo Cañete, CEO PreZero Iberia
Cristina Taboada, responsable de New Solutions de PreZero
Un trabajo en equipo
Pero este logro no habría sido posible sin una colaboración estrecha entre empresas. Según explica Cañete, la economía circular es un engranaje que no puede entenderse sin la cooperación activa de compañías, administraciones y ciudadanos.
El desafío propuesto por PreZero no era sencillo: el objetivo consistía en lograr valorizar al menos el 90% de los residuos generados durante los cinco días del evento. Gracias a la alianza con la empresa de gestión de residuos, El Español lo ha conseguido con maestría.
Pero, ¿cómo se logra que un evento de esta magnitud sea residuo cero?
El proceso comienza con una auditoría técnica previa. Tal y como explica Cristina Taboada, responsable de New Solutions de PreZero, es fundamental realizar una planificación exhaustiva con antelación, analizando todos los flujos de residuos que se prevén generar durante las jornadas.
Para calcular el volumen de desperdicios y determinar el número de contenedores necesarios, se analizan métricas de ediciones anteriores, poniendo el foco en el número de asistentes, el servicio de catering y los suministros, previendo desde restos orgánicos hasta envases, servilletas y residuos de montaje y desmontaje como las moquetas.
“Una vez planificado y visto cuáles son todos los flujos que se van a generar, se establece qué contenedores se van a instalar en el evento. También las papeleras para que los asistentes puedan segregar en origen”, detalla Taboada.
En esta edición del Wake Up, Spain!, los contenedores se ubicaron en un punto clave de la terraza de la Casa de América. En total, se desplegaron seis tipologías:
- El marrón para la fracción orgánica.
- El amarillo para envases ligeros.
- El azul para papel y cartón.
- El verde para el vidrio.
- El gris para restos y voluminosos no reciclables como las colillas.
Rafael García Meiro, CEO de AENOR
El factor humano: sensibilización y auditoría en tiempo real
Como añade Taboada, el éxito de un evento residuo cero se sustenta en la implicación de todos los equipos. Por ello, antes del arranque se realiza una campaña de información y sensibilización dirigida a todo el personal, centrada en la prevención de residuos, su gestión responsable y los procedimientos correctos de separación.
Puede que uno de los mayores retos sea la implicación del público, aunque los asistentes al Wake Up, Spain! demostraron su compromiso con la economía circular. El foro contó con cartelería clara y visible en todas las áreas de acceso y afluencia –como los puntos de servicio de café– para facilitar la colaboración.
Para la responsable de New Solutions, el mayor indicador de triunfo es haber conseguido “un cambio cultural y operativo en todas las fases del evento”.
”Es un pequeño gesto, pero la vida está hecha de muchos pequeños gestos”, define Cañete, quien ha felicitado a El Español por demostrar el liderazgo y la valentía necesarios para sacar este proceso adelante.
Por su parte, Ramírez ha asegurado que, gracias a la intervención del directivo de PreZero durante el Wake Up, Spain!, se ha concienciado “doblemente de la trascendencia de acelerar la implantación de la economía circular en España y de la importancia que tiene la transformación de los residuos”. ”Vamos a convertir esta causa en una de las banderas de El Español”, añade.
El CEO de AENOR, Rafael García Meiro, ha puesto al Wake Up, Spain! como un ejemplo de economía circular. Ha subrayado que la misión de su entidad es certificar que los compromisos ambientales de las empresas sean reales y transparentes. Así, ha felicitado a El Español y PreZero por convertir sus valores en hechos medibles y lograr que este evento sea un referente en la gestión de residuos en España.
El proceso de verificación y el camino por recorrer
Para garantizar la integridad del sello, se realizan tres auditorías: previa al evento, durante y después. La primera de ellas, basada en las estimaciones y los futuros destinos de valorización; in situ, para evaluar la segregación, los contenedores, la cartelería y el conocimiento del personal implicado; y una verificación posterior donde se analizan los documentos de traslado de residuos y se verifica que se ha alcanzado más del 90% de valorización (incluyendo los rechazos que se hayan podido generar en las plantas de tratamiento).
Este hito llega en un momento en el que a España aún le queda mucho trabajo por hacer: actualmente se sigue enterrando el 45% de los residuos generados, lo que supone un desperdicio de recursos y un incumplimiento de los objetivos de la Unión Europea.
Por ello, el plan de este evento se centra no solo en la gestión posterior, sino en la prevención y minimización, fomentando desde el origen el uso de materiales reutilizables o compostables para generar la menor cantidad de residuo posible.