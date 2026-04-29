"Enedina Delgado y el engranaje invisible de Iberia en Barajas: “Hacemos lo que sea necesario para que los aviones salgan en hora”"

Que la aviación es una actividad regulada, en la que hasta el más mínimo detalle está guiado por protocolos es algo que, como pasajeros, casi damos por supuesto. No es algo arbitrario: prima la seguridad, principalmente, pero también encontrar un equilibrio entre la comodidad de los clientes, la puntualidad de los vuelos y, en general, imbuir a todo el ecosistema de un aeropuerto de la máxima eficiencia.

No obstante, el día a día trae todo tipo de imprevistos que pueden afectar directa o indirectamente a la actividad de una compañía aérea o incluso de todo un aeropuerto. En el caso de Iberia, la atención a estos imponderables en su hub de Madrid-Barajas es absoluta y prioritaria, y es el sustento clave para una operativa que aboga por ofrecer un servicio de calidad con los más altos estándares y que empieza -y acaba- cuando el avión está en tierra.

Para que todo funcione hay infinidad de engranajes invisibles que activan esta maquinaria. Cosas, en definitiva, en las que es difícil reparar cuando todo va bien pero en torno a las cuales, y precisamente para que el cliente no note ninguna alteración, hay mucho trabajo y mucha gente en movimiento para que nada falle. El trabajo de Enedina Delgado, Mánager de Operaciones Tierra Hub de Iberia es, precisamente, dirigir este equipo y hacer que todo fluya. No dejar nada al azar, en definitiva.

"Soy la responsable de todo lo que le ocurre al avión de Iberia en el aeropuerto de Barajas", resume Enedina sobre su labor en la compañía. Tan simple y tan complejo, a la vez, porque cuando habla de todo, es todo lo imaginable: "Hacemos seguimiento de la operativa en todas las áreas, desde la facturación, los embarques, la rampa, el muelle, temas de safety, etc. Y también preparamos operativas", añade, "como temporadas de verano o invierno, u operativas especiales como por ejemplo para los partidos de Champions, los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, los vuelos de la Federación o del Real Madrid, entre otros", apunta.

Y en paralelo, por supuesto, activar todos los recursos a su alcance cuando la ocasión lo requiera. Se trata de "corregir desviaciones de procedimientos en tiempo real y sobre todo anticiparse", explica. Y en estas tareas, lejos de caer en la precipitación, lo que se impone para hacer frente a cualquier situación es la mesura y “la planificación con la que intentamos anticiparnos para que las tareas o acciones que se puedan anticipar, las adelantemos para que la operación y la atención al cliente vayan mejor cada día", concluye.