PreZero convierte la economía circular en empleo con la Escuela de Oficios de Fuenlabrada

La economía circular suele definirse como un modelo de producción y consumo diseñado para alargar la vida útil de los productos. Sin embargo, más allá de ser una estrategia ambiental para un futuro más limpio, es también un motor real de empleo de calidad y cohesión social.

Así lo demuestra la I Edición de la Escuela de Oficios de Fuenlabrada, una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de la ciudad –a través del Centro de Iniciativas para la Formación y el Empleo (CIFE) – y PreZero, que ha permitido formar a diez alumnos en un sector con creciente demanda.

Este proyecto no nace de forma aislada, sino que se enmarca en el proyecto europeo CONSOLIDATE, financiado por el Fondo de Asilo, Migraciones e Integración (AMIF) y coordinado por Eurocities. En él, Fuenlabrada colabora con ciudades como Milán, Sofía y Atenas con el objetivo de mejorar la integración laboral de colectivos vulnerables.

Durante las tres semanas que ha durado la formación (del 23 de febrero al 13 de marzo), los participantes han aprendido las competencias técnicas y operativas propias del puesto de operario/a de triaje. A ello se le suma la orientación laboral proporcionada por el CIFE, centrada en mejorar su empleabilidad y facilitar su acceso al mercado de trabajo.