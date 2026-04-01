Mayrit: la tuneladora ‘made in ACS’ que construye el Metro del futuro en Madrid Dragados hace uso de una tuneladora diseñada especialmente para acometer uno de los tramos más complejos en la ampliación de la línea 11 de Metro de Madrid.

La capital de España está inmersa en un profundo proceso de transformación con el que, en sentido literal, puede decirse que está construyendo su futuro. Barrios, parques, carreteras e infraestructuras de todo tipo están redefiniendo el mapa urbano de la ciudad, pero puede que ninguna actuación sea tan significativa -y tan demandada por la ciudadanía- como la ampliación de la línea 11 de Metro.

Se trata de un proyecto clave para ordenar los flujos de movilidad y ofrecer nuevas alternativas al vehículo privado, especialmente en aquellos trayectos que conectan con el este de la ciudad. El resultado de las actuaciones previstas en esta línea es mucho más que un crecimiento orgánico de su trazado: marcará un antes y un después en la movilidad de los madrileños.

Actualmente, esta línea es la más corta de la red de Metro. Tiene un recorrido de 8,5 kilómetros que conectan La Fortuna con Plaza Elíptica, a lo largo de siete estaciones. Extenderla y convertirla en una gran diagonal de la ciudad es, por tanto, una intervención ambiciosa, necesaria y técnicamente muy compleja.

Y es que la línea 11 del futuro será un eje metropolitano de 33 kilómetros, con nuevas estaciones en ambos sentidos y la capacidad de conectar de forma directa puntos estratégicos como Atocha, el aeropuerto y otros grandes nodos de transporte. Además, reforzará la interconexión con el resto de líneas de Metro, Cercanías y autobuses, aliviando así la carga de pasajeros de la línea 6 y paliando la falta de conexiones directas en buena parte del eje este.