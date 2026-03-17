"El arte de cuidar la seguridad y el confort de los clientes: el valor diferencial que Iberia inculca a sus futuros tripulantes"

“Probablemente no recordarás qué comiste en un avión, pero sí cómo te trataron y te hicieron sentir”. Con estas palabras define Francisco Rueda, director de Tripulantes de Cabina de Pasajeros (TCP), la esencia de una profesión que va mucho más allá del servicio a bordo. Esa vocación es precisamente la que intentan inculcar al alumnado durante su formación de TCP.

En las salas situadas en el edificio de Iberia es donde los sueños empiezan a tomar forma. En los rostros de los estudiantes se percibe la ilusión de quien está a punto de alcanzar su meta. Cristian Ollero y Samara Hellenschmidt forman parte de una promoción que aspira a convertirse en Tripulantes de Cabina de Pasajeros de Iberia.

Ambos coinciden en que siempre han querido formar parte de Iberia. “Para mí es la compañía bandera, es compromiso, es estabilidad y tiene un equipo humano precioso”, define la alumna.

Adrián Incera, sobrecargo de la flota Narrow Body e instructor de TCP, es el guía que les está acompañando en este camino.

Explica que el curso tiene varias semanas de duración y que la primera etapa es la dedicada a seguridad y salvamento. Para Incera son las semanas más críticas porque es donde más se les exige. “Al final, el trabajo de TCP es estar ahí para la seguridad de los pasajeros”, apunta.

Durante esta fase reciben formación en primeros auxilios, mercancías peligrosas y seguridad aeroportuaria. Una vez superado ese bloque, el aprendizaje se orienta hacia el cliente y el servicio a bordo. En una sala preparada como si fuera un avión, los alumnos practican cómo ofrecer el servicio gastronómico, cómo organizar cada elemento en el trolley –los zumos, el agua o los vasos– que tiene su lugar y su manera específica de servirse.