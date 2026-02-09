"Una vida entre hangares: así nace la pasión por cuidar de los aviones"

“Tiene que gustarte la profesión”

Echando la vista atrás, Sergio define su recorrido como un proceso lleno de cambios que se inició oficialmente con una publicidad que le dio su hermana: “Sabiendo mis gustos por la mecánica, me dio a conocer esta profesión a través de un folleto, y fue cuando empecé a interesarme por la mecánica de aviación y a documentarme; así que decidí coger este camino".

Su trayectoria profesional ha pasado por todas las etapas hasta llegar a su posición actual: de prácticas a mecánico de plantilla, de mantenimiento en línea al hangar, de mecánico a certificador y, finalmente, a TMA Jefe. En cada etapa ha tenido que adaptarse, modificar su forma de trabajar y asumir nuevas responsabilidades, sin perder de vista la importancia de centrarse en el presente y dar lo mejor de sí mismo en cada reto.

Y todo, sin perder esa chispa que todo técnico de mantenimiento aeronáutico siente al estar por primera vez ante un avión real: “Mi primer día fue impresionante, porque lo ves tan grande y te das cuenta de que ya no son las prácticas de la escuela, que esto es algo más serio. De aquel día recuerdo todo: la matrícula del avión, el compañero que me tocó...”.

Con el valor de esta experiencia, lanza un mensaje claro a quienes comienzan como estudiantes en prácticas: “Tiene que gustarte mucho la profesión, porque esto no es una carrera de cien metros, sino un camino largo en el que la actitud marca la diferencia”. La curiosidad, las ganas de aprender, la puntualidad y el compromiso son rasgos que se detectan enseguida, asegura Barea, y que pesan tanto como los conocimientos técnicos a la hora de quedarse entre ese 60% que continúa en Iberia Mantenimiento.

“Es un trabajo laborioso porque tienes que cumplir con todo lo que te piden e ir adaptándote a todos estos cambios: formaciones, tareas de mantenimiento obligatorias, etc. Pero lo asumes con muchas ganas, porque quieres dar ese salto de mecánico a certificador”, explica. “A partir de ahí ya empecé a coger mi propio equipo en línea y a tomar más decisiones”.