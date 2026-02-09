"Un modelo para la economía circular, así supera Gran Canaria el reto de la insularidad en la gestión de sus residuos"

Rodeada por el Atlántico y a más de 1.000 kilómetros de la península, Gran Canaria gestiona a diario el abastecimiento de su población y de millones de visitantes en un territorio insular y fragmentado.

La dependencia de las importaciones (entre ellas, el agua o los vehículos), el potente tráfico marítimo, y aéreo y una presión turística intensa – recibe casi cuatro veces más turistas por habitante que la Comunidad de Madrid–, convierten la logística, el consumo y la sostenibilidad en retos permanentes.

En este contexto insular, donde casi todo llega por mar o aire, la gestión de los residuos se ha convertido en una de las grandes claves para garantizar el futuro de Gran Canaria.

La isla cuenta con una superficie de 1.560 km², de los cuales aproximadamente un 42% está adscrito a alguna de las categorías de protección de la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos. El turismo añade una presión adicional. Cada año, atraídos por sus increíbles playas y paisajes, Gran Canaria recibe más de 4,5 millones de visitantes, lo que incrementa de forma notable la generación de residuos. Algunos, son complicados de gestionar, como los procedentes de las instalaciones hoteleras, toallas y colchones, principalmente.

Raúl García Brink, Consejero de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento del Cabildo de Gran Canaria, señala que esta realidad insular provoca que encontrar lugares donde realizar la gestión de los residuos no sea “nada sencillo”.

En la isla se generan más de 400.000 toneladas de basura al año –según datos del propio Cabildo–, a lo que se suman condicionantes como la pequeña superficie o estar lejos de la península.