"Técnicos de Mantenimiento Aeronáutico, una profesión que vuela (y hace volar)"

La seguridad y el estricto cumplimiento de la normativa son las señas de identidad de la aviación comercial y de todas las actividades que la hacen posible, como el mantenimiento aeronáutico. En uno de los sectores más regulados del mundo, cada tarea está perfectamente definida y ningún procedimiento se ejecuta fuera de los manuales aprobados por las autoridades aeronáuticas, con un único objetivo: garantizar que cada avión opere con las máximas garantías de seguridad.

En este contexto de crecimiento sostenido del tráfico aéreo a nivel global, el mantenimiento aeronáutico se consolida como un área estratégica dentro de la aviación comercial. De ello se encargan, principalmente, los Técnicos de Mantenimiento Aeronáutico (TMA), profesionales altamente cualificados responsables de que las aeronaves, sus motores y componentes se mantengan, revisen y, cuando es necesario, se reparen conforme a los más exigentes estándares de seguridad y regulación.

En Iberia Mantenimiento, la relevancia de los TMAs se refleja también en las cifras. La compañía cuenta con más de 2.000 TMAs, que representan en torno al 80% de su plantilla, un dato que subraya el peso estratégico de estos profesionales dentro de la actividad de mantenimiento y su papel esencial en la operativa diaria.

El trabajo de los TMAs se desarrolla en un entorno de alta complejidad técnica y bajo una estricta normativa. En los hangares de Iberia Mantenimiento, cada avión, motor o componente es sometido a revisiones exhaustivas en las que se comprueba el estado de cada pieza, siempre conforme a procedimientos detallados y certificados, y se realizan las reparaciones necesarias. El objetivo es que las aeronaves, sus motores y componentes regresen al servicio cumpliendo plenamente con los requisitos de seguridad y operatividad, dentro de los plazos establecidos.

Como señala María Bello, directora de Desarrollo de Personas de Iberia, los Técnicos de Mantenimiento Aeronáutico son un “engranaje fundamental para que los aviones salgan en hora”. Su peso es especialmente relevante, tanto en Iberia Mantenimiento —donde constituyen la base de la actividad— como en el conjunto de Iberia, donde representan aproximadamente el 25% de la plantilla. En este contexto, como explica Bello, “uno de los principales objetivos que tenemos es el relevo generacional”, por lo que “contar con gente joven preparada es fundamental”.