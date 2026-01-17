Comunicar para liderar: la visión del Grupo ACS De la solvencia técnica a la excelencia narrativa La compañía eleva la comunicación a eje estratégico con un modelo digital integrado que refuerza su liderazgo global para todo tipo de públicos.

La competitividad que define el contexto internacional del mundo empresarial exige que las compañías con presencia global presten hoy más atención a la comunicación que hace unos años. Junto a factores tan evidentes como la capacidad técnica o el músculo financiero, saber transmitir el día a día se ha convertido en un elemento básico. Esta tendencia, que marca la agenda de las grandes corporaciones, fue objeto de reflexión en encuentros impulsados por el Grupo ACS, como el Investors Day y el Global Gathering, donde se puso de manifiesto que, en el mercado global actual, la excelencia comunicativa resulta determinante. Estos motivos explican el salto cualitativo que el Grupo ACS ha consolidado en los últimos meses en su manera de informar sobre su actividad. Se trata de una apuesta que no responde únicamente a una tendencia internacional, sino también a la vocación de dar a conocer con transparencia y rigor una actualidad extensa y, además, de acercar a todo tipo de públicos sus grandes proyectos y a quienes los hacen posibles. Por eso, la compañía ha elevado la comunicación a la categoría de pilar estratégico. Con ello, refuerza su objetivo de avanzar hacia un modelo integrado que armonice la voz de todas sus empresas, garantizando una identidad corporativa única, coherente y coordinada en todos los rincones del mundo.

Una transformación digital clave Esta evolución se sustenta en una profunda transformación digital. La implementación de plataformas como Sitecore y el uso de diversas soluciones de inteligencia artificial han revolucionado la gestión de contenidos. Estas tecnologías permiten crear, segmentar y publicar información en un entorno unificado, optimizando los flujos de trabajo y garantizando que el mensaje llegue con precisión a cada audiencia. En cierto modo, es la materialización de la filosofía “One Group, One Team”. La comunicación, por tanto, contribuye a consolidar una cultura común que trasciende fronteras y permite llegar a públicos muy heterogéneos. Al margen de la geografía, quien se acerca a la actualidad del Grupo ACS puede hacerlo con un interés técnico —al fin y al cabo, el territorio ACS es terreno de ingeniería y alta especialización—, pero también movido por la curiosidad de conocer los grandes proyectos de una de las compañías líderes del sector. Esa ambición de conectar con todos los segmentos justifica la diversificación de formatos que define esta comunicación 2.0 del grupo. Implica renovar los lenguajes tradicionales del sector con propuestas más actuales, dinámicas y con mayor capacidad de interacción con los grupos de interés.

ACS News: el protagonismo de lo audiovisual Una de las propuestas más disruptivas de este nuevo paradigma es ACS News, el informativo audiovisual mensual que reúne, mes a mes, la actualidad del grupo y de todas sus empresas. Además, se publica tanto en la web corporativa como en los canales de redes sociales de la compañía, en español e inglés, lo que multiplica su alcance.

El protagonismo de la imagen y el sonido no se queda ahí. La web corporativa alberga vídeos específicos sobre áreas de negocio, eventos y obras emblemáticas, con acceso libre a contenidos de alta calidad. Como complemento, los podcasts se han consolidado como una herramienta esencial para narrar con precisión los avances y singularidades de cada iniciativa, acercando la ingeniería y la construcción a un público más amplio y no necesariamente especializado. En este sentido, ACS lo tiene relativamente sencillo: resulta difícil no captar el interés al hablar de colosos como el Burj Khalifa o el Merdeka, ambos en el podio de los edificios más altos del planeta; o, sin necesidad de recurrir a la altura, de obras más “terrenales” en escala, pero no en simbolismo, como la Filarmónica del Elba, el SoFi Stadium de Los Ángeles o la carretera sobre lava de La Palma, única en el mundo. Son infraestructuras que atraen miradas y cuya construcción puede resultar tan apasionante como su propia presencia.

Narrar de forma atractiva estos procesos —historias de desafío y superación ante retos inéditos— exige un ejercicio de síntesis para condensar la compleja génesis de cada obra en vídeo o en el apartado de infografías, también especialmente cuidado. De ello trata también la serie de documentales liderada por el catedrático emérito Miguel Aguiló, director de Política Estratégica del Grupo ACS. Estas piezas resumen visualmente la prestigiosa colección editorial Grandes Ciudades del Grupo ACS, en la que Aguiló analiza, documenta y explica por qué algunas de las urbes donde la huella de ACS es más visible son como son. En ese sentido, no se trata de meros vídeos corporativos, sino de relatos de gran valor cultural que muestran cómo las obras del grupo han transformado entornos urbanos y se han integrado en la identidad de numerosas ciudades de todo el mundo. Este enfoque divulgativo subraya el compromiso de ACS no solo con la construcción física, sino también con la creación de valor social y cultural. Al poner en valor la historia y el impacto de sus infraestructuras, el grupo refuerza su imagen como un actor clave en el desarrollo de la civilización moderna, trascendiendo la mera ejecución de obras para convertirse en narrador de la evolución urbana.