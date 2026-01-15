Biometano y gases verdes: una palanca clave para la descarbonización de España Se trata de energía de origen renovable basada en residuos que aprovecha infraestructuras ya existentes para reducir emisiones y avanzar hacia una economía más sostenible. Un proyecto de EL ESPAÑOL y

El biometano se ha convertido en uno de los principales vectores para descarbonizar la economía e impulsar un desarrollo económico sostenible. Son múltiples las ventajas de esta energía renovable, dado que, más allá de los beneficios medioambientales, su generación favorece la economía circular y pone en valor la infraestructura gasista actual, perfectamente compatible con su uso. Es por todo ello por lo que Naturgy tiene la ambición de liderar la producción y el desarrollo del biometano y -con un horizonte más orientado al medio plazo- del hidrógeno verde en España. Es una meta muy presente en el vigente plan estratégico de la compañía, que apuesta por impulsar esta nueva fuente de energía mediante varias líneas: instalación de plantas de generación, fomento de alianzas con distintos actores de la cadena de valor, e inversiones para profundizar en todas las fases de este ecosistema.

Una tecnología madura Los gases verdes son algo relativamente nuevo, pero se basan en una tecnología ya consolidada y eficiente, cuyo principal producto, el biometano, puede sustituir al gas natural en todos los usos aprovechando las mismas infraestructuras y equipos. Eso facilita una descarbonización rápida y eficaz, sin necesidad de realizar ninguna inversión adicional por parte de los consumidores. El biometano es una fuente de energía que se produce a partir del tratamiento de residuos urbanos, agrícolas, ganaderos e industriales, así como de aguas residuales. Es decir, una “materia prima” que procede de fuentes renovables y con emisiones neutras de carbono. Además, nuestro país es actualmente el tercer país europeo con mayor potencial de producción de biometano, estimado en 163 TWh anuales, según un estudio realizado por SEDIGAS. Es un volumen que podría cubrir aproximadamente el 40% de la demanda nacional de gas natural. Para la compañía, por tanto, su desarrollo es esencial para alcanzar los objetivos de descarbonización, al tiempo que aporta una solución de gestión sostenible a los residuos y reduce las emisiones de metano a la atmósfera. Además, representa una oportunidad para reforzar la independencia energética de España, al basarse en recursos autóctonos y fácilmente almacenables.

Inversiones y alianzas estratégicas La importancia que Naturgy concede al impulso de los gases verdes se traduce asimismo en inversiones que, de cara a los próximos tres años, alcanzan los 1.000 millones de euros solo en este ámbito. La estrategia de la compañía gira en torno a un modelo de colaboración multisectorial y en alianzas con distintos actores de la cadena de valor, desde gestores de residuos hasta grandes consumidores industriales. Actualmente, operan tres plantas de producción propia de biometano —una en Galicia y dos en Cataluña— que inyectan gas renovable en la red. En los próximos meses sumará dos nuevas instalaciones, en Valencia y Sevilla, con las que alcanzará una producción total conjunta de 104 GWh anuales. Paralelamente, también gestiona una amplia cartera de proyectos en distintas fases de desarrollo en todo el territorio español. Dentro de las alianzas estratégicas, destacan las encaminadas a incrementar el número de instalaciones de generación en todo el territorio. Una de las más relevantes es la que ha firmado con Hispania Silva. En este marco de actuación se prevé la construcción de al menos 20 plantas de biometano, ampliables a 30, con una capacidad conjunta de 2,5 TWh anuales, equivalente al consumo de 500.000 hogares y a una reducción de 450.000 toneladas de CO₂, similar a plantar 49 millones de pinos. El acuerdo con Bioeco Energías también sigue estas directrices. Comprende el desarrollo de nuevas instalaciones con más de 500 GWh anuales, elevando la capacidad prevista hasta los 3 TWh, equivalente al consumo de 600.000 hogares. Además, en los últimos meses, Naturgy se ha asociado con ID Energy Group para poner en marcha al menos otras 20 nuevas plantas de biometano. Esta colaboración tiene una inversión prevista de 500 millones de euros y una capacidad productiva que alcanzará los 1.600 GWh anuales. Estos proyectos tienen una fecha de entrada en servicio prevista para 2028.

Bienvenida a nuevos sectores La versatilidad y el potencial del biometano como energía facilitan su adopción en cualquier sector y ámbito de la sociedad, no solo el residencial. Por ello, la industria está apostando por este modelo de generación, incluso en sectores en los que tradicionalmente su uso quedaba más relegado. Es el caso de la aviación, por ejemplo. En este contexto, uno de los acuerdos más relevantes es el que Naturgy ha firmado con Aena para la venta de unos 83 GWh de gas natural en dos años, de los cuales al menos 20 GWh serán biometano. Este suministro está destinado principalmente a la calefacción de terminales y es equivalente al consumo de unos 4.000 hogares. Pero no solo eso: también colabora con empresas de muy diversos sectores. Es el caso de la papelera Lecta y del grupo textil Inditex, con el objetivo de cubrir hasta el 75% del consumo de gas natural de algunas de sus instalaciones con gas verde. Para la compañía, la industria es un sector clave en la consecución de los objetivos de reducción de emisiones de España, y el biometano nos ofrece una vía para acercarse a ese objetivo sin perder competitividad.

La importancia de las redes de distribución Una de las principales ventajas que favorecen el uso y la implantación del biometano como energía renovable es su compatibilidad con el gas natural, como se ha señalado. Eso redunda en el uso de equipos, instalaciones y redes de distribución ya existentes. De hecho, Naturgy, a través de su distribuidora Nedgia, presta una atención preferente a todos los mecanismos a su alcance para que el biometano llegue correcta y eficientemente a cada usuario. En España, la red supera los 60.000 kilómetros y puede suministrar biometano de forma inmediata a más de 5,5 millones de usuarios distribuidos en 1.150 municipios y diez comunidades autónomas. La empresa tiene localizados más de 290 proyectos capaces de aportar rápidamente más de 10,7 TWh de biometano al sistema. Nedgia ha suscrito ya 90 contratos para la inyección de gas verde en su red de distribución, lo que permitirá alcanzar una capacidad total de 5.025 GWh anuales, es decir, trece veces el volumen actual, y que permitirán descarbonizar el consumo equivalente a un millón de hogares”. En la actualidad dispone de 13 plantas de biometano conectadas a su red, cinco de las cuales se han puesto en funcionamiento este mismo año. “El biometano es hoy una alternativa real para avanzar en una transición energética sostenible desde el punto de vista medioambiental, económico y social”, expresa Raúl Suárez, consejero delegado de Nedgia, quien además subraya las extraordinarias posibilidades de España en este campo: “Solo con un 30% del potencial de este gas verde que tenemos aquí podríamos descarbonizar todo el parque de viviendas sin que los propietarios tuvieran que realizar ninguna inversión”, asegura.