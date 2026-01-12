"“Cada detalle cuenta”: cómo Iberia diseña una experiencia de viaje memorable"

La comodidad del asiento, la calidad de la comida que se sirve, los amenities o la propuesta de ocio a bordo son aspectos obvios que inciden en el sentir de los clientes al recordar sus viajes. Pero ¿qué define la experiencia de un pasajero en un vuelo? Trasladar los estándares de calidad de Iberia a todo el proceso del viaje va más allá del tiempo en el aire: desde que el usuario compra su billete hasta que es despedido por los TCP en la puerta del avión, cada detalle cuenta.

Y aunque la compañía implica en todo este proceso a centenares de personas, una de las voces más autorizadas en este ámbito es la de Cecilia García-Conde, Senior Manager de Experiencia de Cliente en Iberia. En un sector en el que la competitividad exige una permanente puesta al día a todos los niveles, atender cada detalle puede marcar la diferencia, tanto dentro como fuera del avión.

Por eso, “la labor dentro de la Dirección de Cliente”, explica García-Conde, consiste esencialmente en “definir la experiencia que queremos que vivan nuestros clientes en todos los puntos del journey e implementarla”, algo que implica “la gestión de las expectativas y, sobre todo, que se sientan bien y que quieran volver con nosotros”. Es una filosofía que la Senior Manager de Experiencia de Cliente resume parafraseando a la escritora, poeta y activista estadounidense Maya Angelou: “La gente olvidará lo que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo la hiciste sentir”.

Que las personas no olviden puede ser bueno o malo. Y por eso, además de definir esta experiencia e implementar cualquier posible mejora, “la tercera pata” en esta labor de Iberia para cuidar al cliente es, precisamente, hacer un riguroso seguimiento de todo aquello que atañe a sus operaciones para ver si funciona.

“Esto a mí me parece, de verdad, impresionante, porque yo no sé si es por la tecnología o por la capacidad que tenemos todos de reproducir como sociedad lo que está pasando en modo altavoz, que aquí en Iberia pasa constantemente. Da igual la hora del día que sea: entre todos, desde WhatsApp, desde comités de dirección, o de otros empleados, nosotros recibimos feedback constante y en tiempo real”. Y, por supuesto, de los propios clientes: “Creo que el pasajero frecuente que vuela con Iberia, en general, quiere mucho a la compañía y consideramos que nos da mucho feedback para mejorar de verdad, porque en el fondo se beneficiará de ello. Nosotros tomamos acción”.