"De residuos a recursos: PreZero impulsa la industrialización sostenible de Barcelona"

En España se generan al año 110,1 millones de toneladas de residuos –según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE)–, una cifra que revela el enorme desafío ambiental y social derivado de la actividad humana. Para hacer frente a este reto, resultan indispensables infraestructuras capaces de transformar estos residuos en nuevas materias primas y energía.

Barcelona está dando grandes pasos en economía circular de la mano de empresas como PreZero. La compañía, especialista en servicios medioambientales, tiene en marcha dos instalaciones pioneras que convierten lo que antes era basura en recursos energéticos y materiales reutilizables. Este año, han inaugurado en la Zona Franca la primera de ellas: la mayor planta de producción de Combustible Sólido Recuperado (CSR) que se produce a partir de residuos no reciclables.

Además, en esta misma área están construyendo otra planta llamada Bioenergy Factory, que transformará los residuos orgánicos en biometano, un gas renovable similar al gas natural. Ambas plantas convierten a la ciudad en referente en innovación ambiental y economía circular.

Según detalla Pablo Caballero, el director de Negocio Industrial de PreZero, la compañía trabaja para dar una segunda vida a los residuos. Su misión es clara: evitar “en la medida de lo posible” que estos residuos terminen en un vertedero, porque para ellos son una auténtica materia prima. Esta filosofía está presente en cada rincón de la planta. De hecho, basta con recorrer sus instalaciones para encontrar su lema grabado: “Donde otros ven residuos, nosotros vemos recursos”.