"‘Endesa Tu Casa’: la energía del día a día que se vive en el centro de Valencia"

Cuestión de proximidad y de cercanía. Valencia celebra la llegada de la nueva tienda de Endesa, un espacio que trasciende los puntos de atención tradicionales para convertirse en un lugar de encuentro para clientes y, en general, para cualquier ciudadano. Se trata de un espacio moderno y abierto en el que hay energía… y magia, porque una de las intenciones de la compañía es también convertir este lugar en un sitio donde “pasen cosas”. Es una de las implicaciones del concepto ‘Endesa Tu Casa’, que guía esta recién estrenada estrategia de abrir puntos de atención en lugares estratégicos de las ciudades. Ocurrió en Bilbao hace apenas unas semanas y ahora le llega el turno a Valencia. Esta nueva tienda replica un modelo que asume, desde su misma inauguración, toda una declaración de intenciones: la de dar un salto en cuanto a experiencia de cliente, ofreciéndoles un entorno digitalizado, accesible, amable y honesto para resolver todas sus inquietudes. El respaldo institucional en la puesta de largo del último ‘Punto Endesa’ refrenda lo acertado de esta filosofía. En la primera de las dos jornadas que celebraron la apertura, imbuida de un tono más solemne, María José Ferrer San Segundo, primera teniente de alcalde y concejala del Área de Hacienda y Presupuestos del Ayuntamiento de Valencia, aplaudió la iniciativa de Endesa. En sus palabras, este estreno supone que “el vecino y las pymes de nuestra ciudad puedan encontrar atención e información directa. Apostamos por la atención personalizada y creemos que la ubicación de la oficina, junto a la plaza del Ayuntamiento, es una buena decisión”.

“Soluciones útiles y transparentes” Y es que, en este caso, el local difícilmente podría ubicarse de forma más estratégica . Contemplando el Ayuntamiento de la ciudad, que queda apenas a unos metros, sus amplios ventanales ofrecen una mirada transparente hacia y desde la siempre concurrida calle. Una manera casi literal de hablar de transparencia y de la centralidad de la persona en todo este esquema. Inés Roque, directora de canales presenciales y Gabriel Prado, responsable B2C Centro Levante ‘Endesa Tu Casa’ profundiza en estas líneas. No es que esta preocupación por el cliente sea algo nuevo para la compañía, pero se da una paradoja que redunda en la necesaria revitalización de este tipo de oficinas. Hablamos del contexto: vivimos en un momento en el que la tecnología lo alcanza todo y prácticamente cualquier cuestión puede abordarse online, pero la apuesta por la presencialidad, por el cara a cara, es un refuerzo imprescindible para una atención integral y excelente. Y todo recurriendo a lo más básico: personas que hablan y manifiestan sus dudas o preocupaciones, y personas que las escuchan y hacen lo posible por ayuda en lo que pueden. “Queremos estar cerca y acompañar a los clientes en los momentos importantes de su vida, ofreciéndoles soluciones útiles, transparentes y de confianza”, declaró Marta Aner, directora de cliente residencial y pequeño negocio de Endesa, también presente durante el primer día de inauguración..

“Ya no todo es físico o digital” Todas las líneas de negocio de la compañía tienen cabida en estos puntos, tanto a nivel particular como de autónomos o pequeñas empresas. Y no es algo menor, dado que, como explica Inés Roque, directora de canales presenciales de Endesa, en este punto será posible atender cualquier cuestión relacionada con la energética. Y cualquiera es cualquiera: entender la factura, explicarse por qué se reflejan unos gastos u otros, informarse sobre tarifas o servicios o incluso despejar dudas sobre temas de tanta actualidad como el phishing, un tipo de fraude que representa un azote para empresas y particulares de todo el país. “El corazón de esta tienda son los asesores, un personal súper bien formado con el que el cliente va a poder tener la solución y la respuesta a lo que está buscando, tanto en cuanto a ahorro como a eficiencia energética, autoconsumo o movilidad eléctrica”, explica Roque. Además, el local también cuenta con una zona de demostración “donde se puede ver y tocar” y una parte digital desde donde acceder a “sus datos de consumo o contratos”, añade. Eso es importante porque toda esta apuesta por lo presencial no es excluyente con la innovación y la tecnología. Se trata de abogar por una multicanalidad que facilite las cosas a los clientes y encontrar un equilibrio, tal como relata la directora de canales presenciales de Endesa: “Así como años atrás todo era digital, a partir de la pandemia se ha notado una fuerte tendencia a la presencialidad, al cara a cara, pero sí es cierto que ya no es todo blanco o negro, o físico o digital”.

Valencia, una elección que “no es casual” La elección de Valencia para abrir esta segunda tienda de Endesa que materializa el concepto de ‘Endesa Tu Casa’ “no es casual”, como explica Gabriel Prado Aranguren, responsable comercial B2C territorio Centro Levante de Endesa. Por una parte, por el ambicioso plan de expansión de la compañía que, desde el año pasado, ha abierto más de 90 ‘Puntos Endesa’ en todo el país. En este escenario, esta nueva tienda de Valencia se convierte en un referente para este ecosistema por sus propias características y por centrarse en una región, la Comunidad Valenciana, en la que la energética posee una importante presencia. “Cuando vamos a una ciudad como esta —explica Prado—, lo hacemos con un conocimiento muy concreto de las necesidades que hay para poder llegar al mayor número de clientes. Entonces, para nosotros esta decisión de abrir aquí ha sido bastante sencilla. Estamos en la mejor zona de Valencia y donde conseguimos contactar con el mayor número de clientes y de futuros clientes”. Para Prado, Endesa es, además, una marca muy próxima al sentir valenciano y desde siempre “se le tiene muchísimo cariño y todos la sienten como propia. Eso nos genera mucha ilusión”, asegura, por lo que “vamos a intentar, con nuestra presencia, meternos mucho en la vida de la ciudad y ser parte de ella, porque nos gustaría que la gente considere que no estamos aquí de paso, sino que venimos a quedarnos muchos años”, añade.