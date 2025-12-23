‘Endesa Tu Casa’: la energía del día a día que se vive en el centro de Valencia
El nuevo ‘Punto Endesa’ en pleno centro de Valencia redefine la atención al cliente con un espacio cercano, experiencial y multicanal, donde la energía se vive entre encuentros, basket, música y vida de barrio.
Cuestión de proximidad y de cercanía. Valencia celebra la llegada de la nueva tienda de Endesa, un espacio que trasciende los puntos de atención tradicionales para convertirse en un lugar de encuentro para clientes y, en general, para cualquier ciudadano. Se trata de un espacio moderno y abierto en el que hay energía… y magia, porque una de las intenciones de la compañía es también convertir este lugar en un sitio donde “pasen cosas”.
Es una de las implicaciones del concepto ‘Endesa Tu Casa’, que guía esta recién estrenada estrategia de abrir puntos de atención en lugares estratégicos de las ciudades. Ocurrió en Bilbao hace apenas unas semanas y ahora le llega el turno a Valencia. Esta nueva tienda replica un modelo que asume, desde su misma inauguración, toda una declaración de intenciones: la de dar un salto en cuanto a experiencia de cliente, ofreciéndoles un entorno digitalizado, accesible, amable y honesto para resolver todas sus inquietudes.
El respaldo institucional en la puesta de largo del último ‘Punto Endesa’ refrenda lo acertado de esta filosofía. En la primera de las dos jornadas que celebraron la apertura, imbuida de un tono más solemne, María José Ferrer San Segundo, primera teniente de alcalde y concejala del Área de Hacienda y Presupuestos del Ayuntamiento de Valencia, aplaudió la iniciativa de Endesa. En sus palabras, este estreno supone que “el vecino y las pymes de nuestra ciudad puedan encontrar atención e información directa. Apostamos por la atención personalizada y creemos que la ubicación de la oficina, junto a la plaza del Ayuntamiento, es una buena decisión”.
“Soluciones útiles y transparentes”
Y es que, en este caso, el local difícilmente podría ubicarse de forma más estratégica . Contemplando el Ayuntamiento de la ciudad, que queda apenas a unos metros, sus amplios ventanales ofrecen una mirada transparente hacia y desde la siempre concurrida calle. Una manera casi literal de hablar de transparencia y de la centralidad de la persona en todo este esquema.
Inés Roque, directora de canales presenciales y Gabriel Prado, responsable B2C Centro Levante
‘Endesa Tu Casa’ profundiza en estas líneas. No es que esta preocupación por el cliente sea algo nuevo para la compañía, pero se da una paradoja que redunda en la necesaria revitalización de este tipo de oficinas. Hablamos del contexto: vivimos en un momento en el que la tecnología lo alcanza todo y prácticamente cualquier cuestión puede abordarse online, pero la apuesta por la presencialidad, por el cara a cara, es un refuerzo imprescindible para una atención integral y excelente.
Y todo recurriendo a lo más básico: personas que hablan y manifiestan sus dudas o preocupaciones, y personas que las escuchan y hacen lo posible por ayuda en lo que pueden. “Queremos estar cerca y acompañar a los clientes en los momentos importantes de su vida, ofreciéndoles soluciones útiles, transparentes y de confianza”, declaró Marta Aner, directora de cliente residencial y pequeño negocio de Endesa, también presente durante el primer día de inauguración..
“Ya no todo es físico o digital”
Todas las líneas de negocio de la compañía tienen cabida en estos puntos, tanto a nivel particular como de autónomos o pequeñas empresas. Y no es algo menor, dado que, como explica Inés Roque, directora de canales presenciales de Endesa, en este punto será posible atender cualquier cuestión relacionada con la energética. Y cualquiera es cualquiera: entender la factura, explicarse por qué se reflejan unos gastos u otros, informarse sobre tarifas o servicios o incluso despejar dudas sobre temas de tanta actualidad como el phishing, un tipo de fraude que representa un azote para empresas y particulares de todo el país.
“El corazón de esta tienda son los asesores, un personal súper bien formado con el que el cliente va a poder tener la solución y la respuesta a lo que está buscando, tanto en cuanto a ahorro como a eficiencia energética, autoconsumo o movilidad eléctrica”, explica Roque. Además, el local también cuenta con una zona de demostración “donde se puede ver y tocar” y una parte digital desde donde acceder a “sus datos de consumo o contratos”, añade.
Eso es importante porque toda esta apuesta por lo presencial no es excluyente con la innovación y la tecnología. Se trata de abogar por una multicanalidad que facilite las cosas a los clientes y encontrar un equilibrio, tal como relata la directora de canales presenciales de Endesa: “Así como años atrás todo era digital, a partir de la pandemia se ha notado una fuerte tendencia a la presencialidad, al cara a cara, pero sí es cierto que ya no es todo blanco o negro, o físico o digital”.
Valencia, una elección que “no es casual”
La elección de Valencia para abrir esta segunda tienda de Endesa que materializa el concepto de ‘Endesa Tu Casa’ “no es casual”, como explica Gabriel Prado Aranguren, responsable comercial B2C territorio Centro Levante de Endesa. Por una parte, por el ambicioso plan de expansión de la compañía que, desde el año pasado, ha abierto más de 90 ‘Puntos Endesa’ en todo el país. En este escenario, esta nueva tienda de Valencia se convierte en un referente para este ecosistema por sus propias características y por centrarse en una región, la Comunidad Valenciana, en la que la energética posee una importante presencia.
“Cuando vamos a una ciudad como esta —explica Prado—, lo hacemos con un conocimiento muy concreto de las necesidades que hay para poder llegar al mayor número de clientes. Entonces, para nosotros esta decisión de abrir aquí ha sido bastante sencilla. Estamos en la mejor zona de Valencia y donde conseguimos contactar con el mayor número de clientes y de futuros clientes”.
Para Prado, Endesa es, además, una marca muy próxima al sentir valenciano y desde siempre “se le tiene muchísimo cariño y todos la sienten como propia. Eso nos genera mucha ilusión”, asegura, por lo que “vamos a intentar, con nuestra presencia, meternos mucho en la vida de la ciudad y ser parte de ella, porque nos gustaría que la gente considere que no estamos aquí de paso, sino que venimos a quedarnos muchos años”, añade.
Basket, música y sentimiento
Este sentimiento es lo que ha conferido una dosis adicional de emotividad a estas dos jornadas en las que Valencia le ha dado la bienvenida a la tienda de Periodista Azzati, 7. La primera jornada tuvo ese carácter más institucional, pero la segunda desarrolló una intensa agenda más desenfadada que, desde por la mañana hasta bien entrada la noche, transformó el espacio en un peculiar set dedicado al baloncesto, una cocina e incluso una sala de conciertos .
Una cancha de baloncesto con trampa, eso sí. Ni Juanma Iturriaga ni Toñín Llorente —mucho menos Pablo Lolaso— están a estas alturas para tirarse un triple, pero sí, al menos, para contar el deporte de la canasta de una forma divertida y absorbente. Ellos capitanearon la grabación en directo de su Colgados del Aro, el programa predilecto de todos los basket lovers, que celebra su décimo aniversario. Aprovechando su presencia en la ciudad del Turia, contó para la ocasión con ídolos del basket valenciano: Nacho Rodilla, Ana Belén Álvaro, Vega Gimeno y Raquel Carrera.
El maridaje entre baloncesto y Endesa es indisoluble, pero, a medida que se desarrollaba el programa y dada la hora —“pocas veces decimos buenos días”, reconocía Lolaso—, crecía el apetito y la curiosidad en torno a la cocina que se montó en otro punto de la nueva tienda de Endesa en Valencia. Pronto quedó desvelado el misterio: un showcooking a cargo del maestro pastelero local Juanfran Asencio. El repostero conquistó los sentidos y el paladar de los presentes con una torrija que, por mucho que llegara fuera de temporada, hizo que, quien más, quien menos, cayera en esta dulce tentación. Manos privilegiadas las suyas.
Juanfran Asencio, maestro pastelero
Durante la jornada, tan curiosas eran las miradas de quienes estaban dentro contemplando algunos de estos episodios como las de fuera: los valencianos que pasaban junto a la tienda y se percataban de que esta céntrica ubicación empezaba a ser ya diferente. Del paso acelerado de los peatones que marca el frío de diciembre se pasaba a la mirada escrutadora y, por qué no, a unas manos sobre el cristal del escaparate para ver mejor la acción.
La imagen se replicó por la noche, hora de la música. No podía ser de otra forma, ya que es otro de los ámbitos a los que Endesa ha asociado su nombre en los últimos años. En este caso, dentro de esas “cosas que pasan” en el nuevo establecimiento de la energética, tuvo cabida también esta transformación en una sala de conciertos íntima y en la que nuevamente la voz tuvo todo el acento de la tierra que es capaz de imprimirle a sus temas Rei Ortolá.
Ortolá es un cantautor sobradamente conocido en la región, pero que comenzó a sonar más a nivel nacional con su tema ‘Voces de Valencia’. La canción se convirtió en una suerte de himno oficioso tras la DANA porque homenajeaba a las víctimas y a los afectados, y reconocía la ola de solidaridad que siguió al suceso. Por eso, contar con él precisamente en esta jornada organizada por Endesa ha supuesto, parafraseando uno de sus temas, “abrazar la terreta”.
Rei Ortolá, cantautor
“Justo este año —explica el artista— hemos tocado en lugares muy distintos, sitios grandes, pequeños… pero nosotros lo que más disfrutamos es lo de hoy, estar cerquita de la gente; así, el sentimiento de las canciones como que llega muchísimo más”. nuevamente la voz tuvo todo el acento de la tierra que es capaz de imprimirle a sus temas Rei Ortolá.
Puso Ortolá de esta forma el epílogo a dos días que celebraron cómo la energía, el sentimiento y la calidez del cara a cara pueden marcar la diferencia en cuanto a una atención al cliente más personal y cercana. ‘Endesa Tu Casa’ se abre a Valencia para todos.