"“La primera vez que subí a un avión supe que quería estar aquí”: los tripulantes de cabina que hacen volar a Iberia"

Volar a América: un reto XL

Hablábamos de la novedad que supone atravesar el Atlántico con un avión de fuselaje estrecho y de la apuesta de Iberia para hacerlo posible. De momento, está convenciendo a los pasajeros y a los propios TCP. Pero el recorrido hasta el despegue de estas rutas no ha sido inmediato; más bien al revés, como explica Pablo Martín: "El objetivo fue conseguir ofrecer en este avión más pequeño el mismo servicio y las mismas prestaciones al cliente que ofrecemos en un avión de doble pasillo, donde los espacios destinados a la tripulación, los galleys y las áreas de paso son más grandes".

Para ello, además de lo más tangible para el pasajero, hay realmente un trabajo muy intenso detrás para que todo funcione según lo esperado. Durante el viaje no se puede improvisar, y anticipar cualquier escenario forma parte de las atribuciones de Pablo que también se llevan a cabo en tierra. "Tuvimos que repensar cómo dábamos el servicio, minimizar el trabajo en los galleys adelantando procesos de cátering para que la preparación al salir al pasillo sea mínima. Así estamos menos tiempo ahí y más con los clientes en el pasillo. Tuvimos que adaptar todo ese trabajo para que el cliente no note la diferencia y sea algo cómodo para todos", explica.

Una de las decisiones más importantes que acomete toda compañía aérea al encargar un nuevo avión para su flota —e incluso posteriormente, cuando ya lo vuela— es la de su configuración. Es un equilibrio entre la comodidad del pasajero, la rentabilidad, la eficiencia y, desde el punto de vista de los tripulantes de cabina, unas instalaciones que les permitan desarrollar su trabajo de la manera más eficiente. Por eso, no debe sorprender que la dirección de TCP participe en este proceso.

"Siempre que llega un avión nuevo se forma un equipo de trabajo con otras áreas de la compañía en el que estamos también nosotros, como usuarios finales del avión. Tenemos mucho que decir en cuanto a la distribución de los galleys y los equipos que usamos para trabajar a bordo. Y luego también tenemos mucho que decir sobre la experiencia del cliente, porque les conocemos. Pasamos mucho tiempo con ellos y tenemos ya una cierta percepción de lo que suele gustarles y no gustarles", explica Pablo.

Es un proceso que puede llevar años, como ha sido el caso: "Por ejemplo, con este avión llevábamos trabajando cinco años desde que arrancó el proyecto hasta que finalmente pudo ponerse en servicio en Iberia. Y es maravilloso que cuenten con nosotros y con nuestra opinión para estos equipos de trabajo; es algo que no pasa en todas las compañías", expresa.