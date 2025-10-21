"¿De dónde viene el gas verde que llega a tu casa?"

El biometano es una energía del futuro, pero también del presente porque, al provenir de fuentes renovables, cambia todo el paradigma de generación tan protagonista durante las décadas precedentes. Se trata de un salto cualitativo que deja en el olvido la ‘materia prima’ de origen fósil y se nutre -casi literalmente, como veremos- de los residuos que produce la actividad humana y que, por tanto, tienen una mayor disponibilidad.

En este punto de partida es donde se halla la principal diferencia entre el gas natural tradicional y este gas verde. En eso, y en las consecuencias para el medio ambiente, dado que esta energía de origen renovable contribuye a reducir significativamente las emisiones, haciendo de todo este proceso algo más limpio y sostenible que nunca.

Pero las ventajas de usar biometano van más allá incluso de lo medioambiental. Al tener una composición equivalente a la del gas natural, puede hacer uso de las mismas redes de distribución e incluso usarse en nuestros hogares sin necesidad de cambiar la caldera ni ningún otro punto de la instalación. De hecho, esto ya ocurre: sin que seamos conscientes, ya estamos calentando nuestro dormitorio o cocinando la cena con el gas que produce la descomposición de un plátano o los purines de explotaciones ganaderas, por ejemplo.

Aunque el fin es el mismo, según el origen del residuo que utilicemos para generar esta energía, varía la forma de aproximarse a la misma, su tratamiento, e incluso el contexto geográfico donde se ubican las plantas de generación: aquellas en las que se aprovechan residuos de explotaciones ganaderas o agrícolas tendrán mayor protagonismo en zonas rurales, mientras que las que aprovechan los lodos de una depuradora tendrán un carácter más urbano. Pero todas contribuyen significativamente hacia un ecosistema energético más limpio y sostenible.