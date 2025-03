Álex Algarci, experto en fiscalidad en España: “Si bajan los impuestos pueden acabar recaudando más"

Los impuestos desempeñan un papel clave en la economía y estructura social de España. Son la base sobre la que se sostiene toda la Administración, sus instituciones y ayudas. Por ello, suelen generar debate y contar tener tanto con apoyo como oposición por diferentes sectores de la población.

Por ello, ese fue precisamente uno de los temas que surgieron durante la participación del experto en impuestos Álex Algarci en un podcast. Algarci fue contundente al opinar sobre la presión fiscal en España.

Según un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), España es uno de los países desarrollados donde más ha crecido la presión fiscal en los últimos 13 años. De hecho, dentro de la OCDE, nuestro país ocupa el quinto lugar en presión fiscal, el 37,3% del PIB.

Algarci y la presión fiscal

Álex Algarci es un reconocido experto en impuestos, asesor fiscal y fundador de Fixcal, una empresa especializada en soluciones fiscales para empresarios y autónomos. Además de su labores como consejero fiscal, también participa en numerosos podcasts donde comparte su opinión y reflexiones sobre temas económicos.

Así, en el podcast Inversión Racional, uno de los temas que surgieron fue la presión fiscal en España, sobre la cual Algarci fue bastante rotundo al respecto.

Cabe mencionar que la presión fiscal engloba todos los impuestos, tanto directos como indirectos, que pagan las empresas y los particulares. Se mide como el porcentaje de impuestos recaudados por el sector público en relación con el Producto Interior Bruto (PIB).

"Me parece directamente antieconómico, sin meterme en ideologías sobre si en lo que se gasta es correcto o no es correcto", respondió el experto.

Tras esto, Algarci continuó con su explicación, utilizando la curva de Laffer como modelo a seguir: "Si bajando los impuestos pueden acabar recaudando más. Tengo una población que se siente menos esclava del sistema, no tiene miedo y, por tanto, invierte más, contrata más y crece más a largo plazo. Les das capacidad de ahorro, que es re inversión futura".

La curva de Laffer es un modelo económico que muestra la relación entre el nivel de impuestos y la recaudación fiscal. Según este modelo, reducir la carga tributaria puede aumentar los ingresos del Estado al incentivar la actividad económica.

No obstante, Algarci advirtió sobre la dificultad de aplicar este modelo hoy en día. "Yo creo mucho en ello, pero me parece una quimera absoluta que eso se pueda llevar a la práctica en la Europa actual. De hecho, algo triste que te puedo decir es que hemos notado una diferencia de cuando los clientes hace poco venían preguntando por el ahorro fiscal y ahora no les valen las soluciones de ahorro fiscal dentro de Europa", afirmó el experto.

Por último, Alex Algarci cerró su intervención mencionando los beneficios fiscales que algunos países han eliminado en los últimos años: "Hemos asistido a la desaparición del NHR, la Golden Visa de España, Chipre lleva muchos años perdiendo beneficios fiscales...".