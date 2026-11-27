Sube la intensidad este Black Friday con el succionador de clítoris más vendido: para usar sola, en pareja ¡y hasta en el agua!

¿Y si este Black Friday te olvidas de la tecnología o de la ropa y te das otro tipo de capricho? Uno con el que te lo pases bien y te diviertas, sola o en pareja, porque no hay una manera correcta de disfrutar de tu bienestar sexual.

Womanizer acaba de rebajar sus dispositivos de placer más vendidos y, entre todas las ofertas, hemos fichado el succionador de clítoris Premium 2, que baja de precio casi 35€. ¿Lo quieres más barato? Con el código AFF-ELESPANOL te puedes ahorrar otro 15% extra (válido con los descuentos de Black Friday) para dejar de sentir curiosidad y ponerle un toque picante a tu Navidad.

Lo más divertido del succionador de clítoris Premium 2

14 intensidades para elegir hasta encontrar lo que más te gusta.

El modo Autopilot 2.0 cambia el ritmo y alterna intensidades para no tener que tocar ningún botón.

Es resistente al agua IPX7, así que lo puedes utilizar también en la ducha.

Incluye dos cabezales de silicona de distintos tamaños + autonomía de hasta 4 horas.

Premium 2 de Womanizer

Premium 2 Womanizer .jpg Premium 2 de Womanizer

El bienestar sexual femenino no tiene reglas ¡y el placer mucho menos! Por eso, el succionador de clítoris Premium 2 es una compra diferente de Black Friday (y necesaria a la vez) para redescubrir tu cuerpo y estimular el clítoris con pulsos de aire a través de la tecnología Pleasure Air. Si te pica la curiosidad por probar un vibrador distinto al convencional, el Premium 2 te acerca a sensaciones mucho más intensas.

Y te da libertad absoluta para moverlo y subir o bajar la intensidad según lo que te pida el cuerpo en cada momento. Su funcionamiento es silencioso y eso es lo único 'común' en este succionador Premium 2, porque el resto lo eliges tú. ¿Sola, en pareja, en la ducha? Déjate sorprender…

24 horas de ofertas en Womanizer para un Black Friday picante

¿Te apetece jugar y divertirte este Black Friday? Womanizer, una marca pionera en dispositivos para el bienestar sexual femenino, celebra hoy su Black Friday con 24 horas de ofertas en muchos de sus productos más vendidos. Por ejemplo, el Premium 2 baja de precio, igual que lo hacen los modelos Next y Duo 2, entre otros.

Si ya has probado los juguetes sexuales, ¿por qué no das un paso más con sus calendarios de adviento? Womanizer también rebaja solo hoy sus calendarios más originales: uno para principiantes que quieren experimentar, otro para parejas y hasta un calendario de lujo supremo durante 24 días. ¿Te animas a darle un poco más de chispa a las fiestas?

No olvides aplicar el código descuento AFF-ELESPANOL para ahorrarte un 15% en el Premium 2 o en cualquier otro producto de bienestar sexual de Womanizer. Además, ¡es válido con los descuentos de Black Friday de su web!

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