Lista de Navidad: pareja, madre, hermana, el amigo invisible de la oficina y esa amiga a la que siempre quieres sorprender. Cinco personas distintas y un único regalo que funciona con todas. El Set Antienvejecimiento Día y Noche de Clinique, un estuche de tres productos de cuidado facial, baja en la oferta flash de Primor de 92 € a 49,40 €.

Set de regalo Clinique

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Regalar cosmética no va de la edad, va de cuidar y de bienestar. Si quieres sorprender, este set de Clinique te lo pone fácil: reúne una rutina completa de día y de noche en un sólo estuche. Por la mañana, la crema correctora de arrugas con SPF 30; por la noche, la crema y mascarilla de recuperación nocturna; y para el contorno de ojos, una crema específica que se aplica mañana y noche. Un ritual de cuidado, ya preparado para disfrutar.

Según Clinique, su fórmula incluye péptidos y ácido hialurónico —la crema de noche cuenta con una solución al 12 %— para hidratar y suavizar visiblemente las líneas de expresión. Y como cada producto tiene su momento, regalar este estuche es regalar un hábito de autocuidado.

¿Para quién? Para una pareja que nunca se compra nada para sí misma. Para una madre que siempre piensa en todos menos en ella. Para una hermana con la que cuesta acertar. Para una amiga con la que compartir ritual. Y para el amigo invisible del trabajo, si el presupuesto del grupo lo permite: es un regalo que no falla porque es útil, bonito y se nota que está elegido con cariño.

Además, con un precio de 49,40 € frente a los 92 € habituales, el ahorro es de más de 40 €, y Primor ofrece envío gratuito a partir de 25 €, entrega estimada en 3 días y devolución hasta el 17 de enero, si se cumplen las condiciones establecidas.

El mejor regalo de Navidad no es el más caro, sino el que demuestra que alguien ha pensado en ti. Un set completo de Clinique, con una rutina de día y de noche, a mitad de precio gracias a la oferta flash de Primor. Mejor comprarlo ya y no arriesgarse a que finalice la oferta flash, o peor aún... ¡se agote en la tienda online!

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