La Oreja de Van Gogh vuelve los días 26 y 27 de noviembre al Palau Sant Jordi de Barcelona: ¡últimas entradas a la venta!

Hace 30 años que comenzó el viaje. La Oreja de Van Gogh comenzó su andadura en la música en 1996 en la ciudad de San Sebastián y quién les iba a decir que tantos años después (y con tantas cosas que han pasado por el camino) que sus canciones serían la banda sonora de tantas generaciones.

La gira actual, 'Tantas cosas que contar', surge tras el reencuentro de la banda con Amaia Montero en esta nueva etapa. Con este tour ya han pasado por la mayoría de grandes recintos de nuestro país y los días 26 y 27 de noviembre volverán al Palau Sant Jordi de Barcelona después de dos conciertos con todas las entradas agotadas a principios de mes. Si no te lo quieres perder, las últimas entradas están disponibles desde 45€ en StubHub.

No te puedes perder la vuelta de La Oreja de Van Gogh a Barcelona porque…

Amaia Montero y La Oreja de Van Gogh vuelven a unir sus caminos después de la etapa con Leire.

Un repertorio con las canciones que han acompañado a generaciones: 'Rosas', 'La playa', 'Cuídate', '20 de enero'…

Esta gira celebra los 30 años del grupo y recupera el espíritu de una de las grandes bandas españolas.

Serán los dos últimos conciertos de la gira en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

Así está siendo el tour 2026 'Tantas cosas que contar' de LODVG

La Oreja de Van Gogh Stubhub

La gira 'Tantas cosas que contar' celebra los 30 años en la música de La Oreja de Van Gogh y toma su nombre de uno de los discos emblemáticos de la banda, 'El viaje de Copperpot', que este 2026 cumple 25 años. Quienes ya han disfrutado de la gira coinciden en que es muy especial revivir en directo canciones como '20 de enero', 'El último vals', 'Dulce locura', 'Rosas' o 'Puedes contar conmigo'.

En los dos conciertos previos en el Palau Sant Jordi, la banda sorprendió a sus fans con una versión del tema 'Boig per tu', de la banda catalana Sau, haciendo así un guiño al público catalán. En total, más de 20 canciones que celebran esos 30 años en la música, con grandes himnos de todas las etapas por las que ha pasado la formación.

Horarios, accesos y cómo comprar entradas para La Oreja de Van Gogh en Barcelona

El tour 'Tantas cosas que contar', con el que LODVG está recorriendo buena parte de la geografía española, vuelve los días 26 y 27 de noviembre al Palau Sant Jordi de Barcelona después de sus dos primeros conciertos en el mismo recinto a principios de mes. La apertura de puertas para las dos fechas será a partir de las 19:30, con un show previo del grupo Veintiuno y banda liderada por Amaia Montero a partir de las 21:00.

Si no quieres perderte la vuelta del grupo a la Ciudad Condal, todavía quedan las últimas entradas disponibles para los días 26 y 27 de noviembre en StubHub. Los precios parten de 35€, pudiendo elegir entre pista o grada (hay distintas zonas todavía disponibles). ¡Corre a por tus entradas!

Aún quedan entradas disponibles para los dos conciertos de La Oreja de Van Gogh en el Palau Sant Jordi de Barcelona a partir de 45€, ¡solo en StubHub! No te quedes sin la tuya.

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