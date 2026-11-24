Conseguir un afeitado preciso y cómodo sin castigar la piel es la apuesta de Braun NEVO, la nueva afeitadora premium de la marca. Su tecnología AeroTouch™ está diseñada para minimizar la fricción durante el afeitado.

Conseguir un acabado apurado no debería implicar tener que soportar tirantez, rojeces o molestias después de cada pasada. Cuando el afeitado forma parte de la rutina varias veces por semana, reducir la fricción y evitar que la piel sufra se convierte en un aspecto tan importante como el propio resultado. Con esta idea llega Braun NEVO, la nueva plataforma premium de la marca, que ofrece un afeitado suave y preciso e incorpora un sistema capaz de ajustar la potencia según la densidad de la barba.

Para presentar sus prestaciones, Braun organizó recientemente en Madrid una experiencia gastrosensorial en la que trasladó conceptos como el cuidado, la precisión, la suavidad y el diseño al universo de la gastronomía. El encuentro contó también con una demostración de Saúl Pelegrini, barbero de la Selección Española de Fútbol.

El protagonismo tecnológico lo tiene AeroTouch™, un sistema diseñado para reducir la fricción del cabezal sobre la piel. Una propuesta que busca cambiar la percepción del afeitado premium: se trata solo de conseguir un buen resultado frente al espejo, sí, pero también de disfrutar de una experiencia más agradable durante el proceso.

AeroTouch™: menos fricción para un afeitado más suave y preciso

Braun NEVO Braun

Lograr un afeitado apurado a la vez que cómodo es el objetivo de Braun NEVO. Para ello, incorpora la tecnología AeroTouch™, que dispone de dos láminas Ultra Glide diseñadas para minimizar el roce entre el cabezal y el rostro. El resultado es un deslizamiento más fluido, incluso al recorrer los contornos faciales, y una experiencia más agradable en las zonas sensibles. También facilita los cambios de dirección del cabezal, algo especialmente útil en las áreas donde el afeitado suele resultar más delicado.

Esta tecnología se complementa con un mecanismo de corte compuesto por 250 elementos sincronizados, capaz de adaptarse a diferentes tipos de vello. Así, la afeitadora puede trabajar con mayor comodidad sobre barbas densas y pelos que crecen muy cerca de la piel o en direcciones distintas. Cada uno de esos elementos cumple una función específica gracias a las distintas láminas que integran el cabezal:

SkinGuard: ayuda a proteger la piel durante el afeitado

ayuda a proteger la piel durante el afeitado Direct & Cut: elimina el vello que crece en diferentes direcciones, muy habitual en el cuello y la línea de la mandíbula

elimina el vello que crece en diferentes direcciones, muy habitual en el cuello y la línea de la mandíbula Lift & Cut: levanta el pelo que permanece pegado a la superficie cutánea para facilitar su corte

A este conjunto se le añade un recortador para trabajar con barbas más largas. La combinación de AeroTouch™, los distintos sistemas de corte y este accesorio permite conseguir un afeitado un 24% más suave, preciso y apurado en comparación con otras afeitadoras de Braun.

Potencia inteligente para adaptarse a cada zona de la barba

No todas las partes del rostro necesitan el mismo tipo de afeitado. La barbilla y el mentón, por ejemplo, suelen concentrar un vello más abundante y de crecimiento rápido; en las mejillas y los laterales la barba acostumbra a ser menos densa. El cuello, por su parte, presenta otra dificultad: los pelos pueden crecer en direcciones muy diferentes. Ante esta variedad, aplicar siempre la misma intensidad no parece la mejor solución, sobre todo cuando se busca un acabado apurado sin castigar la piel.

Para responder a estas diferencias, Braun NEVO incorpora NEVO Smart Processor, un procesador que examina la densidad del vello 340 veces por segundo y regula automáticamente la potencia del motor. De esta manera, la afeitadora adapta su funcionamiento a las características de cada zona del rostro sin que tengas que intervenir.

El ajuste se mantiene durante toda la sesión, por lo que no necesitas seleccionar manualmente la intensidad ni detenerte para modificarla. Esta función resulta práctica tanto para quienes se afeitan a diario como para aquellos que prefieren dejar crecer la barba durante unos días antes de pasar la máquina.

Además de esto, cabe destacar Smart Display, una pantalla integrada en la afeitadora desde la que puedes consultar de forma rápida los datos más relevantes. Entre ellos, el nivel de batería disponible, el programa seleccionado en función de la densidad de la barba y las notificaciones sobre limpieza y mantenimiento. También ofrece recomendaciones personalizadas para ayudarte a sacar el máximo partido al dispositivo.

Un diseño compacto y resistente con un cuerpo de acero inoxidable

Braun NEVO Braun

Cuando una afeitadora se utiliza prácticamente todos los días, su ergonomía es una cuestión a tener en cuenta. Poder sujetarla con comodidad, manejarla sin esfuerzo y dirigirla con precisión por las distintas zonas del rostro es tan importante como la tecnología de corte. Braun NEVO responde a estas necesidades con un diseño unibody elaborado a partir de una única pieza de acero quirúrgico.

Fabricada en Alemania, esta estructura prescinde de los ensamblajes de varias piezas y apuesta por un acabado minimalista, compacto y ligero. Como resultado, tenemos un dispositivo que se adapta cómodamente a la mano y facilita el control de cada movimiento durante el afeitado.

Su diseño también ayuda a llegar a las zonas que requieren mayor precisión, como el mentón, la línea de la mandíbula o el cuello. Todo ello se combina con las prestaciones de la plataforma: el procesador inteligente ajusta la potencia a la densidad de la barba, y AeroTouch™ trabaja para reducir la fricción y las molestias sobre la piel.

Mantenimiento automático y autonomía para llevarla de viaje

Una buena afeitadora también debe facilitar las tareas que vienen después de utilizarla. En este sentido, Braun NEVO incluye un sistema de cuidado 7 en 1 que se ocupa de limpiar, lubricar, secar y cargar el dispositivo con solo pulsar un botón. De esta forma, apenas tendrás que dedicar tiempo al mantenimiento manual.

Cada función cumple un cometido. La limpieza retira los restos de vello acumulados en el cabezal, la lubricación ayuda a conservar los elementos de corte en buenas condiciones y el secado permite guardar o volver a utilizar la afeitadora sin humedad residual.

La autonomía es otro de los puntos fuertes de esta nueva afeitadora de Braun. Con una carga completa, Braun NEVO ofrece hasta 60 minutos de uso, lo que equivale aproximadamente a cuatro semanas de afeitado, dependiendo de la frecuencia de uso. Asimismo, incorpora el NEVO PowerCase, un estuche portátil de carga que amplía la autonomía hasta un 50%, alcanzando las seis semanas.

De este modo, no solo tendrás la afeitadora lista para usar en el baño, sino que también podrás llevarla contigo en tus desplazamientos con menos preocupación por encontrar un enchufe o quedarte sin batería a mitad de viaje.

Braun NEVO ofrece una evolución en la forma de cuidar la barba. Su tecnología AeroTouch™, el ajuste automático de potencia y su estructura de acero inoxidable quirúrgico reúnen en un mismo dispositivo prestaciones avanzadas y un diseño cuidado. Un diseño ideal pensado para todos aquellos usuarios que buscan precisión, comodidad y estilo en su afeitado.

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