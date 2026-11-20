Vetusta Morla vuelve a Madrid con su 'Gira de Vuelta, Canciones de Ida': tres noches en el Movistar Arena ¡y últimas entradas a la venta!

Los fans de Vetusta Morla pedían su regreso a los escenarios después del parón que anunciaron hace más de dos años para cuidar su salud mental y volver mucho más fuertes. Y ese momento por fin está aquí. En octubre, la banda arrancó su 'Gira de Vuelta, Canciones de Ida' en Barcelona, con todas las entradas vendidas.

El show ha pasado ya por Valencia, Pamplona, Málaga, A Coruña y Sevilla, con una acogida brutal por parte del público. Y continuará los días 19, 20 y 21 de noviembre en el Movistar Arena de Madrid. Las últimas entradas para las tres fechas están disponibles en StubHub desde 45€, ¡corre a por las tuyas!

¿Por qué no te puedes perder la 'Gira de Vuelta, Canciones de Ida'?

Vetusta Morla presenta en los conciertos de la gira las canciones de su nuevo disco, que aún no ha salido.

Seguirán sonando los himnos de siempre: 'Copenhague', '23 de junio', 'Los días raros' y más.

Es un show muy especial en el que la banda se reencuentra con su público después de más de dos años de parón.

Han colgado el cartel de 'sold out' en todas las ciudades por las que han pasado, en algunas con más de una fecha.

Así está siendo la vuelta a los escenarios de Vetusta Morla

Vetusta Morla Vetusta Morla

Vetusta Morla dio el pistoletazo de salida a esta nueva etapa en septiembre con 'Si vuelves', el primer single de este nuevo proyecto, y la primera canción desde el lanzamiento de 'Figurantes' en 2024. A principios de este año, la banda volvió a reunirse para crear las canciones que ahora ven la luz en los conciertos. De manera inédita en la mayoría de los casos, pues Vetusta Morla no ha lanzado todavía el nuevo disco y solo conocemos unas pocas canciones del proyecto.

La banda apuesta por un sonido más orgánico y cercano, siendo fieles a la esencia que nos sacudió a todos hace casi 20 años. Lo que se mantiene intacta también es la conexión con el público en 'Gira de Vuelta, Canciones de Ida', pues sus fans están acogiendo muy bien este regreso a los escenarios y están disfrutando especialmente de esta manera tan diferente de presentar un disco.

Entradas para los conciertos de Vetusta Morla en Madrid

Las entradas para el primer concierto de Vetusta Morla en Madrid se agotaron en tiempo récord, y por eso la banda sacó una segunda fecha y después una tercera. Así, tocarán en el Movistar Arena los días 19, 20 y 21 de noviembre.

Las últimas entradas para estos tres conciertos están disponibles en StubHub desde 45€, tanto en pista como en los distintos sectores de las gradas. ¡Hazte con las tuyas, porque quedan poquísimas!

¿Te vas a perder esta vuelta tan especial a los escenarios de Vetusta Morla? El grupo indie vuelve con los temas que han marcado a generaciones y con un puñado de canciones nuevas que, de momento, solo podrás escuchar en directo. ¡Consigue tus entradas en StubHub desde 45€!

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