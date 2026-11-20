Hasta 60 minutos de autonomía y un tubo flexible: así es la aspiradora sin cable que te ahorra una barbaridad de tiempo al limpiar la casa

Pasar la aspiradora es una de las tareas más tediosas en casa. ¿Sueles tener la sensación de que no termina nunca? Por más que limpies, siempre aparecen restos de suciedad, polvo, migas, pelos de mascotas… No vamos a hacer que te libres por completo de ello, pero sí que puede ser más llevadero con una aspiradora sin cable que recoja la suciedad en una sola pasada.

Lo que sí o sí tienes que buscar es tecnología que te haga la vida más fácil, como sistemas que ajusten automáticamente la potencia según el tipo de suelo y de suciedad, luces que 'iluminen' el polvo que no se ve o sistemas para 'colarse' debajo de los muebles o del sofá. Y es justo lo que cumple la aspiradora sin cable Shark PowerDetect Speed, rebajada ahora 100€ en la web de Shark y con un 15% de descuento extra con el cupón ELESPAÑOL-CASA. ¡Aplícalo en el carrito!

Lo más destacado de la Shark PowerDetect Speed

Hasta 60 minutos de autonomía en modo ECO, suficiente para limpiar toda la casa varias veces.

350 W de potencia con tecnología PowerDetect Intelligence, que ajusta automáticamente la succión según la superficie y el tipo de suciedad.

Sistema de iluminación Reveal que 'enseña' el polvo que no se ve en suelos duros.

Tubo flexible Flexology para limpiar debajo de la cama o del sofá sin agacharte ni mover muebles.

Detecta la suciedad y adapta la limpieza para no pasar dos veces por el mismo sitio

Shark PowerDetect Speed SharkNinja

La aspiradora sin cable Shark PowerDetect Speed incorpora un sistema inteligente que adapta la limpieza a lo que se encuentra a su paso. Para empezar, la tecnología PowerDetect reconoce la suciedad, los bordes, las esquinas, las alfombras y hasta los cambios de superficie, y adapta la potencia en consecuencia. Por tanto, no desperdicia energía en ningún caso ni tampoco se queda corta.

Vas a agradecer el sistema Flexology, un sistema que permite doblar el tubo para limpiar mejor debajo de la cama, del sofá o de los muebles sin tener que moverlos. Y también es cómodo para plegar la aspiradora sin cable Shark rebajada al terminar de limpiar y guardarla sin ocupar casi espacio.

¿Para quién es esta aspiradora sin cable?

La Shark PowerDetect Speed es una aspiradora sin cable que se adapta muy bien a todas las necesidades en casa, así que viene muy bien si…:

Tienes mascotas, pues el sistema antienredos facilita la recogida del pelo.

Eres sensible al polvo (o vives con personas que lo sean), pues el filtro HEPA y el sistema Complete Seal eliminan bacterias y alérgenos presentes en el ambiente.

Limpias tu casa todos los días, porque el formato inalámbrico y sus 60 minutos de autonomía son comodísimos.

En tu casa hay distintos tipos de suelos, superficies y alfombras.

Un chollo por menos de 215€ solo si aplicas el cupón descuento ELESPAÑOL-CASA. Y si te animas a hacer otras compras en la web de Shark, aplica el código ELESPAÑOL para ahorrarte un 10%. Y siempre con envío gratis en un plazo de entre 2 y 4 días laborables.

Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.