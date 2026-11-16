Renueva tu set-up gaming este Black Friday: ofertón en este monitor con resolución QHD y Mini LED

¿Necesitas renovar tu set-up gaming? El Black Friday es la mejor época del año para hacerlo, porque hay muchísimas ofertas en tecnología y puedes conseguir dispositivos de primeras marcas a precios más bajos de lo habitual. Sobre todo, si aprovechas el Black Friday de PcComponentes y sus descuentos de hasta el 60%.

Entre los dispositivos que deberías tener en el radar, un monitor gaming para mejorar la calidad de tus juegos e incluso para ver contenido en streaming, trabajar o como pantalla de apoyo para cualquier otra tarea. De hecho, el monitor gaming AOC Q27G3XMN 27" QHD —uno de los más vendidos durante todo el año— baja de precio 169€ solo por tiempo limitado. Y date prisa, ¡porque está volando!

¿Por qué te recomendamos este monitor gaming de AOC?

Frecuencia de actualización de 180 Hz para movimientos fluidos y claridad en juegos de acción.

Tecnología Mini LED con 336 zonas de atenuación que mejora el contraste y los matices en escenas oscuras y luminosas.

Resolución QHD de 2560 x 1440 px en sus 27" para imágenes más definidas.

Tiempo de respuesta de 1 ms GtG, que garantiza transiciones rápidas entre píxeles.

Una pantalla QHD con HDR1000 para imágenes más detalladas y realistas

monitor gaming AOC Q27G3XMN 27" QHD PcComponentes

Uno de los puntos fuertes del monitor gaming AOC Q27G3XMN 27" QHD es que combina distintas tecnologías de imagen que se complementan muy bien entre sí. Por un lado, un panel Fast VA con un contraste nativo de 4000:1, lo que consigue negros profundos y ayuda a distinguir mejor los detalles en videojuegos.

Por otro lado, con retroiluminación Mini LED con 336 zonas de atenuación local. Es decir, que la pantalla regula la iluminación desde diferentes áreas para reforzar las luces y sombras, importante al reproducir contenido HDR. De hecho, cuenta con certificación VESA DisplayHDR 1000, por lo que muestra contenido compatible con un mayor rango de brillo y contraste.

Black Friday de PcComponentes con las mejores ofertas gaming

El Black Friday 2026 de PcComponentes ya ha comenzado con descuentos de hasta el 60% en la mejor tecnología: móviles, portátiles, smartphones, componentes, periféricos gaming, televisores, smartwatches, fotografía, hogar inteligente y más. Las ofertas estarán activas en su web hasta el 29 de noviembre, aunque hay muchos descuentos que solo duran unos pocos días (u horas en algunos casos).

Así que si tienes que renovar algún dispositivo en casa, quieres darte un capricho en tecnología o estás pensando ya en los regalos de Navidad, aprovecha los descuentos de Black Friday de PcComponentes. Los más potentes en tecnología y dispositivos electrónicos.

¿Lo quieres? Le vas a sacar mucho partido al monitor gaming AOC de PcComponentes, mucho más ahora que pasa de costar casi 400€ a menos de 200€, ¡por tiempo muy limitado!

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