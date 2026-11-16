Colchones Aznar se adelanta al Black Friday con descuentazos de hasta el 70% en los mejores colchones y canapés

El Black Friday 2026 llega al sector del descanso con descuentos en colchones de primeras marcas y en canapés para ganar almacenamiento en casa.

¿El Black Friday es solo para renovar tecnología? ¡Nada de eso! La prueba está en que Colchones Aznar ya se ha adelantado a la fecha oficial con descuentos de hasta el 70% en colchones de primeras marcas y bases durante todo el mes de noviembre. Si te toca renovar el colchón, llevas tiempo queriendo cambiar el somier tradicional por un canapé o te falta el cabecero para terminar de amueblar tu dormitorio, ¡es la excusa que estabas esperando!

Colchones Aznar —con más de 50 años de experiencia ayudando a sus clientes a dormir mejor— lanza las ofertas más potentes en colchones y canapés, y encima añaden un 7% de descuento extra en todas las compras superiores a 100€ con el cupón BLACKFRIDAY. Cuando duermes en un colchón que se adapta a tu postura favorita y a tus gustos, descansas el doble, te despiertas de mejor humor, con más energía, ¡y el resto va rodado! Aprovecha las ofertas de Black Friday en Colchones Aznar, con precios para todos los bolsillos y asesoramiento experto para acertar con la compra.

Colchón enrollado Roll Plus Sleep 23 cm

Colchón enrollado Roll Plus Sleep 23 cm Colchones Aznar

El Roll Plus Sleep es un colchón que se adapta a tu cuerpo y proporciona al mismo tiempo un buen soporte. Tiene 23 cm de altura y un núcleo de espuma HR de alta resiliencia con varias capas de confort, como una de 4 cm de viscoelástica de alta densidad (65 kg/m³).

Es decir, que este colchón enrollable se adapta perfectamente a la forma del cuerpo de cada persona y distribuye el peso de manera uniforme, en lugar de concentrar la presión en hombros, caderas o espalda. También viene bien si duermes en pareja, porque la viscoelástica absorbe los movimientos.

Materiales : núcleo de espuma HR de 30 kg/m³, capas de espumación y 4 cm de viscoelástica de 65 kg/m³.

: núcleo de espuma HR de 30 kg/m³, capas de espumación y 4 cm de viscoelástica de 65 kg/m³. Ideal para: personas que padecen dolencias lumbares, musculares o de articulaciones.

Colchón de muelles ensacados Pocket V spring 22 cm

Colchón de muelles ensacados Pocket V spring 22 cm Colchones Aznar

Los colchones de muelles ensacados están a la orden del día, porque la superficie de descanso tiene cierta firmeza y al mismo tiempo se suma la sensación de 'acogida' que proporciona la viscoelástica. El Pocket V Spring combina los dos materiales en sus 22 cm de altura, con un 55% de descuento durante el Black Friday y un 7% adicional si aplicas el código BLACKFRIDAY en el carrito.

El núcleo de muelles ensacados funciona de manera independiente, por lo que cada zona responde al peso y a los movimientos del cuerpo sin afectar al resto de la superficie. Además, incluye tres zonas de descanso y un refuerzo lumbar para sujetar mejor la espalda. Es un colchón con firmeza media-alta y una buena independencia de lechos.

Materiales : muelles ensacados, refuerzo lumbar, 2 cm de viscoelástica y tejido stretch.

: muelles ensacados, refuerzo lumbar, 2 cm de viscoelástica y tejido stretch. Ideal para: personas que quieren un colchón con firmeza media-alta, parejas y personas calurosas que necesitan un colchón con buena ventilación.

Colchón muelles ensacados Queen 28 cm

Colchón muelles ensacados Queen 28 cm Colchones Aznar

Este colchón Queen de muelles ensacados es uno de los más vendidos para dormitorios principales y ahora está rebajado a la mitad en las ofertas de Black Friday de Colchones Aznar. Con 28 cm de altura, es uno de los más altos del catálogo, con un núcleo de muelles ensacados con tres zonas de descanso que trabajan de manera independiente para adaptarse a la anatomía y repartir muy bien el peso.

A diferencia de los colchones de muelles tradicionales, la respuesta en este modelo es más flexible y localizada. Además, la capa de 3 cm de material Supersoft suaviza el contacto con la superficie para que la adaptación al cuerpo sea progresiva.

Materiales : muelles ensacados, 3 cm de Supersoft, algodón natural y tejido stretch con tratamiento Sanitized®.

: muelles ensacados, 3 cm de Supersoft, algodón natural y tejido stretch con tratamiento Sanitized®. Ideal para: dormitorios principales de personas que necesitan un colchón alto, con firmeza media-alta y acogida suave.

Colchón Confortcel Sella Pikolin 25 cm

Colchón Confortcel Sella Pikolin 25 cm Colchones Aznar

¿Te gusta dormir en un colchón firme y estable? El Sella de Pikolin tiene una firmeza muy alta y 25 cm de altura. Lo más característico es que prescinde de los muelles y los cambia por un núcleo Confortcel®, una espumación de alta resiliencia desarrollada por Pikolin que responde al peso del cuerpo y recupera su forma después de cada movimiento.

Es decir, que sentirás una sujeción constante durante toda la noche para que sea más fácil mantener una postura adecuada. Otro punto muy a favor es el sistema de protección Triple Barrera®, exclusivo de Pikolin. Es una tecnología que previene los ácaros, bacterias y hongos, lo que hace el colchón aún más higiénico.

Materiales : núcleo Confortcel®, acolchado FiberCel® (fibra atérmica y poliéter) y tejido stretch.

: núcleo Confortcel®, acolchado FiberCel® (fibra atérmica y poliéter) y tejido stretch. Ideal para: personas que quieren dormir en un colchón con firmeza alta.

Canapé abatible madera chep 3D

Canapé abatible madera chep 3D Colchones Aznar

La solución de almacenamiento más inteligente hoy en día es tener un canapé abatible en el dormitorio (también en los de invitados y los de tus hijos). Con el canapé abatible Chep, rebajado un 50% en el Black Friday de Colchones Aznar, puedes aprovechar el espacio debajo de la cama con su estructura de madera que llega hasta el suelo y una profundidad de 28 cm.

La apertura frontal incorpora pistones hidráulicos para levantar fácilmente la tapa, incluso con el peso del colchón, sin hacer demasiado esfuerzo. Y la base cuenta con cinco travesaños metálicos de refuerzo para proporcionar estabilidad y soportar el equipo de descanso. No te olvides de aplicar el código descuento BLACKFRIDAY en el carrito para un 7% de descuento extra.

Materiales : estructura de madera con apoyo al suelo, refuerzos metálicos y tapa tapizada en tejido 3D transpirable.

: estructura de madera con apoyo al suelo, refuerzos metálicos y tapa tapizada en tejido 3D transpirable. Ideal para: dormitorios pequeños o viviendas con poco espacio para almacenamiento.

Canapé abatible Pikolin Naturbox 2.0 Plus

Canapé abatible Pikolin Naturbox 2.0 Plus Colchones Aznar

Otro canapé abatible muy interesante, en este caso rebajado un 60% este Black Friday, es el Naturbox 2.0 Plus de Pikolin con 41 cm de altura total y un cajón interior de 35 cm de profundidad (más que en el modelo anterior) para guardar mantas, maletas, ropa de cama o de otra temporada.

La estructura de madera llega hasta el suelo, lo que aumenta la capacidad interior, y el diseño con esquinas rectas en la zona del cabecero se ajusta mucho mejor a la pared que otros. La tapa tapizada con tejido 3D renueva el aire entre la base y la superficie de descanso para que el colchón transpire.

Materiales : estructura de madera, cinco travesaños metálicos de refuerzo y tapa tapizada en tejido 3D transpirable.

: estructura de madera, cinco travesaños metálicos de refuerzo y tapa tapizada en tejido 3D transpirable. Ideal para: familias, dormitorios con poco espacio y personas que necesitan mucha capacidad de almacenamiento en casa.

Colchón visco Line 19 cm + canapé abatible madera 3D

Colchón visco Line 19 cm + canapé abatible madera 3D Colchones Aznar

Nuestra última recomendación es un chollo del Black Friday 2026 con un 50% de descuento y un 7% extra en el carrito con el cupón BLACKFRIDAY. Es un pack que incluye un colchón Visco Line de firmeza alta y un canapé abatible de madera con tapa transpirable. En el caso del colchón, incorpora 2 cm de viscoelástica de 27 kg/m³, que se adapta al contorno del cuerpo y reduce la presión en las zonas de apoyo. Tiene buena independencia de lechos (estupenda para parejas).

La otra parte del pack es un canapé de madera de 34 cm de altura para aprovechar el hueco de debajo de la cama. Su estructura llega hasta el suelo para mejorar la capacidad de almacenamiento en comparación con los canapés que tienen patas e incluye un tejido 3D antideslizante para que el aire circule bien bajo el colchón.

Materiales : colchón de espumación con 2 cm de viscoelástica y tejido stretch; canapé de madera, refuerzos metálicos y tapa 3D transpirable.

: colchón de espumación con 2 cm de viscoelástica y tejido stretch; canapé de madera, refuerzos metálicos y tapa 3D transpirable. Ideal para: personas de hasta 90 kg que quieren un colchón firme, sobre todo para quien duerme de lado.

Un colchón tiene una vida útil de entre 8 y 10 años, aunque depende mucho del uso y de la calidad de los materiales. Si te toca renovar el tuyo o pasar de somier a canapé, aprovecha los descuentos de Colchones Aznar durante todo este mes de Black Friday. Y no olvides aplicar el código BLACKFRIDAY en el carrito (en compras superiores a 100€) para ahorrarte un 7% extra. ¡El descanso que te mereces!

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