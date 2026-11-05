Para quitar la humedad de las paredes y encontrar los mejores productos antihumedad en Brico Depôt, antes necesitas saber de dónde viene el agua y preparar la superficie.

Cómo quitar la humedad de las paredes: guía de pinturas antihumedad y tratamientos de Brico Depôt

¿Tienes humedad en casa? Manchas oscuras en la pared, la pintura empieza a desprenderse, olor a humedad que no se va ni aunque ventiles… El 23% de la población española vivía en 2023 en una vivienda con humedad (11 puntos más que en 2012), según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística.

Para encontrar soluciones a la humedad en el hogar, el primer paso es averiguar de dónde viene el agua. Y solo después elegir el tratamiento adecuado: pintura antihumedad, pintura anticondensación, productos para impermeabilizar muros y mejorar el aislamiento… El catálogo de Brico Depôt cuenta con productos antihumedad y materiales que evitan humedades, filtraciones y daños estructurales en casa. ¡Te contamos en qué se diferencian y cuál necesitas!

Descubre las soluciones para la humedad en el hogar de Brico Depôt

Antes de comprar pintura antihumedad: ¿qué tipo de humedad tienes?

Aunque todas las manchas de humedad nos parezcan iguales, hay diferencias importantes según el color, la forma y el lugar en el que aparezcan. El primer paso antes de comprar productos es averiguar de dónde viene el agua y el tipo de humedad que tienes en casa. Por ejemplo, una pintura anticondensación no es mágica ni va a solucionar una filtración.

Estas son las tres principales causas de humedad:

Humedad por condensación : aparece cuando el vapor de agua del ambiente entra en contacto con una superficie fría y se convierte en gotas. Es más habitual en ventanas, esquinas, techos, detrás de los muebles y en el baño (o en zonas con poca ventilación). Es normal que vaya acompañada de moho.

: aparece cuando el vapor de agua del ambiente entra en contacto con una superficie fría y se convierte en gotas. Es más habitual en ventanas, esquinas, techos, detrás de los muebles y en el baño (o en zonas con poca ventilación). Es normal que vaya acompañada de moho. Humedad por filtración : se produce cuando el agua entra desde fuera a través de grietas, fachadas, cubiertas, terrazas o juntas en mal estado. Empeora con la lluvia.

: se produce cuando el agua entra desde fuera a través de grietas, fachadas, cubiertas, terrazas o juntas en mal estado. Empeora con la lluvia. Humedad por capilaridad: el agua del terreno asciende a través de los materiales porosos de los muros. La encontramos en la parte baja de las paredes, cuando la pintura empieza a desprenderse y aparecen manchas y depósitos blanquecinos de sales.

Pintura antihumedad, antimoho o anticondensación: ¿cuál necesitas?

bricohume2.jpg Brico Depôt

¿Y una vez identificada la causa? Entonces sí podemos ponernos manos a la obra para encontrar un tratamiento contra la humedad en las paredes en el catálogo de Brico Depôt, uno de los más completos en productos antihumedad.

Por ejemplo, si tienes manchas de hongos en una pared interior, utiliza la pintura plástica blanca para interior Antimoho Eurotext 15L, a la venta en Brico Depôt por 28,95€. Su fórmula protege contra el moho con un acabado mate y uniforme, así que viene bien para 'recuperar' paredes y techos propensos a que aparezcan hongos.

Para superficies más pequeñas, la mejor opción es la pintura plástica blanca mate Restora Antimoho 4L, una pintura plástica al agua para paredes y techos interiores. Contiene un conservante antimoho y este bote en concreto cubre hasta 44 m².

Si aparecen gotitas en agua en las paredes más frías de tu casa, la solución pasa por una pintura anticondensación. La opción de 750 ml de Evalux de Brico Depôt previene la condensación en las superficies, por lo que viene muy bien en zonas con diferencias de temperatura grandes.

Y recuerda siempre esto: la pintura antimoho reduce los hongos en la superficie, mientras que la pintura anticondensación evita que se formen gotas de agua. Sin embargo, ninguna de las dos repara por sí sola una filtración ni tampoco tratan la humedad por capilaridad.

Encuentra en Brico Depôt la pintura que necesitas en casa

Aislamiento e impermeabilización: otras soluciones para proteger las paredes

bricohume3.jpg Brico Depôt

La pintura a veces se nos queda corta y necesitamos echar mano de otras opciones para quitar la humedad de las paredes. Si están muy frías, lo mejor que puedes hacer para reducir la condensación es mejorar el aislamiento térmico.

En Brico Depôt puedes encontrar materiales como lana mineral de vidrio, lana de roca, poliestireno extruido y aislamiento reflectivo, además de soluciones para fachadas mediante sistemas SATE —Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior—. Tendrás que elegir uno u otro según la zona que necesites aislar, el espacio y las características concretas de la vivienda.

Si el agua entra desde fuera, entonces lo que necesitas es impermeabilizar. Para proteger cubiertas, terrazas y otras superficies expuestas, en el catálogo de Brico Depôt para la humedad encontramos láminas asfálticas, impermeabilizantes bituminosos, morteros y pinturas impermeabilizantes.

Por ejemplo, para renovar y proteger una fachada es buena opción la pintura blanca de fachadas 14 L de Revetón. Es un producto para exteriores, muy resistente a la intemperie e incluye conservante antimoho. Eso sí, si hay una grieta o una filtración, primero hay que reparar la entrada del agua. Igual que necesitas tener en cuenta cómo se evacúa el agua de la lluvia: las canaletas, canalones, arquetas y sumideros reducen la acumulación que después suele afectar a muros y cubiertas.

Quiero mi tratamiento de humedad para las paredes

¿Cómo tratar la humedad por capilaridad antes de volver a pintar?

¿La humedad asciende desde el suelo? En ese caso, necesitarás un tratamiento de humedad para las paredes mucho más concreto, como SikaMur InjectoCream-100 en formato cartucho de 300 ml. Es una barrera antihumedad que trata la humedad por capilaridad en muros.

Eso sí, primero hay que recuperar la superficie y solucionar el origen del problema, antes de reparar el revestimiento y aplicar un buen acabado. Si la humedad está presente en una superficie muy amplia o vuelve a aparecer, pese a los tratamientos, lo recomendable es contar con un profesional.

Acaba para siempre con la humedad por capilaridad en casa

Cómo preparar una pared con humedad antes de pintar

bricohume4.jpg Brico Depôt

Evita siempre pintar sobre paredes mojadas, con moho o si el revestimiento está en mal estado. Estos son los pasos a seguir antes de aplicar cualquier tratamiento contra la humedad en paredes:

Soluciona el origen de la humedad: repara las filtraciones, mejora la ventilación o aplica un tratamiento para la humedad por capilaridad… Pero nunca pintes sobre una humedad que aún no está tratada. Limpia la superficie: si hay moho, utiliza un producto concreto para eliminarlo, porque no es suficiente con cubrir solo las manchas. Retira los restos deteriorados: raspa la pintura que se esté levantando y elimina el material que no esté bien adherido a la pared. Utiliza productos adecuados para reparar las grietas e imperfecciones. Deja secar la pared según el tiempo que indique el producto. Aplica la pintura o el revestimiento, siguiendo siempre las indicaciones del fabricante sobre número de capas, herramientas y tiempos de secado.

Un consejo: utiliza un rodillo en las superficies más amplias y una brocha en las esquinas o zonas de difícil acceso. Y respeta siempre el orden de aplicación de los productos antihumedad, así como el tiempo que ha de pasar entre uno y otro.

¿Hacerlo tú mismo o contar con un profesional?

Hay pequeños trabajos de mantenimiento que sí podemos hacer nosotros mismos en casa —renovar una pared con manchas de condensación, por ejemplo—, si sabes identificar de dónde viene la humedad y eres manitas.

Ahora bien, en caso de que las filtraciones sean persistentes, aparezcan una y otra vez, se trate de humedad por capilaridad o los revestimientos hayan sufrido daños importantes, lo ideal es contar con un profesional en humedades.

Descubre las soluciones para la humedad en el hogar de Brico Depôt

La ventaja de comprar pintura antihumedad y otros tratamientos en Brico Depôt es que su catálogo es muy amplio (pinturas, tratamientos, soluciones de aislamiento para la humedad e impermeabilización). Además, su equipo de expertos te ayuda a resolver dudas sobre materiales y a elegir los más adecuados según el trabajo que necesites hacer en casa. ¡El mejor 'tándem' para que tus paredes vuelvan a estar como nuevas!

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