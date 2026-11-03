LG tira la casa por la ventana en sus primeras ofertas de Black Friday y rebaja casi 600€ esta Smart TV de 65" con 4K y tecnología MiniLED

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El Black Friday cada año empieza antes, y ya no hace falta esperar al último viernes del mes para comprar con descuentos. De hecho, LG ya ha lanzado sus ofertas de Black Friday, que se suman a su 30 aniversario, con descuentos de hasta el 50% en una gran selección de electrodomésticos y dispositivos.

Los precios del catálogo de LG han caído en picado este martes, como la Smart TV LG QNED evo MiniLED AI QNED86 de 65". Es una tele inteligente con tecnología MiniLED, inteligencia artificial, Dolby Vision y prestaciones para gaming. El descuento oficial es del 35%, pero te puedes ahorrar otro 10% adicional con el cupón LGELESPANOL10.

Te recomendamos esta Smart TV de LG porque…

Pantalla MiniLED de 65" y resolución 4K para ver películas, series y deportes con la mejor calidad posible.

2.040 zonas independientes de control de imagen y hasta 800 nits de brillo .

de control de imagen y hasta . La tecnología antirreflejos reduce hasta un 94% los reflejos , incluso en salones muy luminosos.

, incluso en salones muy luminosos. Procesador α8 Gen3 con inteligencia artificial y webOS que mejora la imagen y el sonido.

Una pantalla MiniLED de 65" para una calidad de cine en casa

Smart TV LG QNED evo MiniLED AI QNED86 LG

Lo primero en lo que deberías fijarte a la hora de elegir una nueva tele es en la calidad de la imagen, y la Smart TV LG QNED evo MiniLED AI QNED86 de 65" cumple con creces en este sentido (y en muchos más). Reúne varias tecnologías que mejoran la calidad y el detalle de cualquier contenido, con un panel QNED evo MiniLED que combina más de 1.000 millones de colores en un sistema de iluminación que trabaja en 2.040 zonas independientes.

Es decir, que la Smart TV LG está preparada para ajustar la imagen automáticamente y mejorar el contraste. A esto se suma una luminosidad de hasta 800 nits y la tecnología Dynamic QNED Color Pro, con un volumen de color del 100% del espacio DCI-P3. Y, por supuesto, también tenemos que mencionar su procesador α8 Gen3, con inteligencia artificial para optimizar tanto la imagen como el sonido.

Black Friday: cómo aprovecharlo y cupones descuento LG

El Black Friday 2026 ya ha llegado a la tienda online de LG, con descuentos de hasta el 50% en electrodomésticos, televisiones, sistemas de sonido y muchos más dispositivos electrónicos. Además, las ofertas del 'viernes negro' se suman al 30 aniversario de LG, lo que convierte a este Black Friday de LG en histórico (y más largo de lo habitual).

Para aprovecharlo, encontrarás los artículos ya rebajados en la tienda online de LG, aunque los que tienen descuentos potentes ya están volando. Y con el cupón LGELESPANOL10 puedes conseguir un 10% de descuento adicional en todos los dispositivos ya rebajados. ¡Aplícalo en el carrito de todas tus compras!

Entre el descuento del Black Friday de LG y el código LGELESPANOL10 te puedes ahorrar casi 600€ en esta nueva Smart TV con la última tecnología del mercado. Además, la recibirás totalmente gratis en casa en un plazo máximo de 72 horas en un servicio exclusivo con cita previa.

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