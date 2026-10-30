El mono deportivo que se adapta a la forma del cuerpo y es cómodo para ir al gimnasio, hacer yoga o pilates

Los monos deportivos se han puesto de moda para entrenar y para actividades de bajo impacto, como yoga y pilates. Sobre todo si sueles entrenar con unos leggings y una camiseta ajustda que se mueve y te toca colocarlos cada poco tiempo. En cambio, los monos están confeccionados con materiales elásticos que se ajustan a la forma del cuerpo y se mantienen en su sitio.

Como el mono largo de mujer Anaissa Ivonne, con un tejido 3D que se adapta muy bien al cuerpo y evita que la prenda se mueva o se arrugue en la práctica de cualquier actividad. Además, evapora el sudor, mantiene una sensación fresquita y está rebajado ahora un 29% en Sprinter en dos combinaciones de colores diferentes. ¡Nos encanta!

Lo que más nos gusta de este mono de deporte Anaissa Ivonne

El tejido 3D se adapta a la forma del cuerpo y no se mueve durante los movimientos.

La función termorreguladora permite que el sudor se evapore para mantener una sensación fresquita.

80% de poliamida Q-NOVA y un 20% de elastano, con elasticidad para acompañar tus movimientos.

Está fabricado con materiales reciclados, en España y cuenta con certificación OEKO-TEX.

Mono deportivo Anaissa Ivonne

Mono Anaissa Ivonne .jpg Mono deportivo Anaissa Ivonne

Lo primero que destacan las mujeres que ya tienen este mono deportivo Anaissa Ivonne es que el tejido 3D se ajusta muy bien a la forma del cuerpo, sin resultar incómodo ni molesto durante el entrenamiento. Sobre todo, en actividades como yoga, pilates, estiramientos, ejercicios de equilibrio… Y en ningún caso roza la piel.

Está confeccionado con poliamida Q-NOVA—forma la base del mono— y elastano —es un material muy flexible—. Esta combinación es la que permite que la prenda se adapte muy bien a todos los cuerpos. Y pese a que la parte superior es de un color y la de abajo de otro, es una sola pieza que estiliza la figura.

¿Es cómodo para hacer deporte?

Este mono es ideal para deportes como yoga y pilates, que son disciplinas en las que es muy importante la elasticidad y necesitamos que las prendas se mantengan en todo momento en su sitio (al hacer posturas en el suelo, al estirarnos…). Así que sí, es una prenda deportiva muy cómoda para no tener que llevar top y leggings por separado.

¿Se puede utilizar para otros deportes? También hay experiencias de mujeres que utilizan este mono para hacer estiramientos, rutinas suaves en el gimnasio o entrenamientos de movilidad. Para correr, saltos o cualquier actividad de alto impacto, depende de lo cómoda que se sienta cada mujer.

Este mono deportivo está rebajado un 20% en Sprinter, disponible en dos colores y en la talla M y L. Además, con envío a casa en un plazo de 24 horas.

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