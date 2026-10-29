"Si quieres unos rizos hidratados, utiliza este champú": las chicas curly dictan sentencia sobre este producto top ventas en Amazon

¿Sabías que solo el 11% de la población mundial tiene el pelo rizado? Es un porcentaje muy pequeño, y por eso nos llama tanto la atención una melena bonita, cuidada y con los rizos bien definidos. Aunque no sea nada fácil cuidarla ni mantenerla. Este tipo de cabellos suelen ser secos, se encrespan fácilmente, pierden la forma entre lavados…

El primer paso para cuidar una melena rizada, como podrás imaginar, es un buen champú para el pelo rizado que limpie el cuero cabelludo y no se lleve por delante la hidratación natural del largo. Como el champú Bouncy Curls de Aussie, recomendado para cabellos ondulados y rizados que necesitan un chute de hidratación y reducir al máximo el frizz. Si te apetece probarlo, está rebajado un 27% en Amazon ¡y cuesta menos de 12€!

Ventajas de este champú de Aussie para pelo rizado

Protege contra el encrespamiento hasta 48 horas para mantenerlos hidratados y definidos.

Contiene ingredientes suaves, aptos para el Método Curly, y libres de sulfatos y siliconas.

3 aceites vegetales (jojoba, coco y nuez de macadamia australiana) para hidratar, suavizar el pelo y dar brillo.

Envase con formato ahorro (aún más con este 27% de descuento).

Champú Bouncy Curls Aussie

champú Bouncy Curls Aussie.jpg champú Bouncy Curls de Aussie

El principal reto de un cabello rizado es hidratarlo en profundidad y al mismo tiempo conseguir que los rizos queden definidos. Y no es fácil encontrar productos que lo hagan todo bien (hidratar, dar flexibilidad, reducir el frizz, dar volumen…). Por eso, tienes que probar el champú Bouncy Curls de Aussie, una fórmula que sirve tanto para ondas abiertas como para rizos muy cerrados.

Contiene aceites de jojoba, coco y nuez de macadamia para hidratar en profundidad, dar brillo y suavizar el cabello. Tan fácil como aplicarlo sobre el cabello mojado, masajear bien, aclarar y después utilizar el acondicionador de la misma gama. Conseguirás unos rizos definidos, con movimiento y libres de encrespamiento. ¡Y además es cruelty free!

Reseñas del Bouncy Curls de Aussie

"Lo primero que destaca es su olor, que es delicioso y deja el cabello con una sensación muy agradable después del lavado. Deja el pelo limpio y con una sensación de suavidad muy agradable".

"No deja el pelo seco, tampoco limpia de menos, tengo el cuero cabelludo perfecto. Tengo la piel extremadamente sensible y con esta gama no me pica nada, así que la recomiendo al 100%".

"Si quieres unos rizos hidratados, utiliza este champú. Completamente recomendable si tienes el cabello rizado y necesitas mantenerlo hidratado".

Es un producto 100% apto para el método curly, con mejores resultados si lo combinas con el resto de productos de la gama Bouncy Curls de Aussie. El resultado es una melena con los rizos definidos durante 48 horas, hidratada ¡y con mucho brillo! Ahora con un 27% de descuento en Amazon.

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