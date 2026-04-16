¿Cuál es el mejor color de corrector para granitos y rojeces?

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A todas nos salen granitos o rojeces de vez en cuando en la piel, y cuando pasa ¿recurres a un corrector del mismo tono de tu piel? Seguramente entre eso y la base consigas difuminarlo, pero el mejor truco de los profesionales es utilizar un corrector verde para granitos. El color verde es el opuesto al rojo, así que neutraliza muy bien las rojeces, espinillas, inflamaciones y marcas de acné.

Además, la ventaja es que el acabado es mucho más natural que si empiezas a añadir capas de base de maquillaje y corrector para disimular los granitos. La fórmula líder en el mercado es el corrector borrador de Maybelline New York en verde (está disponible en más colores), que ahora Primor acaba de rebajar un 35% y se queda en menos de 7€. También tienen una promoción del 3x2 en cientos de productos, ¡aprovéchala!

Beneficios de utilizar este corrector verde de Maybelline

Neutraliza las rojeces de granitos, marcas de acné y pequeñas irritaciones.

Fórmula líquida que se funde con la piel y no deja un efecto pesado ni 'parcheado'.

Aplicador en esponjita para usar la cantidad necesaria sin desperdiciar producto.

Incluye ingredientes hidratantes (bayas de goji y Haloxyl) para una piel más jugosa.

Cobertura media de larga duración que corrige sin cuartearse ni marcar líneas de expresión.

Un acabado mucho más natural en la piel

Corrector borrador de Maybelline New York en verde

Una de las ventajas de utilizar el corrector borrador de Maybelline New York en verde antes de la base es que después necesitarás menos cantidad de maquillaje. Al neutralizar la rojez desde el principio, no hace falta que insistas tanto con más capas de producto después. Así que el resultado es mucho más uniforme, ligero y natural.

Además, estas fórmulas son estupendas si tienes acné puntual, rosácea leve o rojeces alrededor de la nariz. En lugar de intentar 'borrar' el color rojo con un corrector beige, que se suele quedar corto, el verde equilibra mucho mejor la piel antes de aplicar después otro producto. Y este de Maybelline con aplicador con esponjita es superfácil de aplicar.

Dime qué imperfección quieres borrar y te diré qué color de corrector usar

Corrector borrador de Maybelline New York en verde

Los correctores de colores son tus mejores aliados para difuminar las imperfecciones de la piel. Toma nota sobre qué corrector usar:

Verde : neutraliza granitos, rojeces, venas o marcas de acné.

: neutraliza granitos, rojeces, venas o marcas de acné. Amarillo : disimula los tonos violetas y aporta más luz a zonas apagadas.

: disimula los tonos violetas y aporta más luz a zonas apagadas. Violeta : corrige la piel más amarillenta, apagada o con aspecto cansado.

: corrige la piel más amarillenta, apagada o con aspecto cansado. Rosa: suaviza ojeras en tonos claros o medios y le devuelve frescura al rostro.

¿Lo sabías? Los correctores de colores, y en especial el verde, son los mejores trucos de los profesionales para neutralizar las imperfecciones y conseguir una piel uniforme y un resultado mucho más natural. ¡Ahora en Primor por menos de 7€!

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