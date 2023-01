Disfruta con iryo del nuevo concepto de Alta Velocidad en España

El 2022 está llegando a su final y, tras muchos baches y sorpresas, toca hacer planes. Es el momento perfecto para mirar el mapa y escoger un destino en el que pasar las fiestas para rematar el año, como también para empezar a hacer planes de viajes por España para 2023. Nuestra geografía tiene muchos destinos culturales, playas de ensueño, entornos naturales y, por supuesto, un patrimonio y una gastronomía soberbios. Málaga, Barcelona, Zaragoza, Sevilla Alicante y muchos otros destinos dan buena fe de ello.

Son los lugares idóneos para una escapada, y más ahora, porque iryo ha llegado para llevarte a los mejores destinos de España en tiempo récord y con todas las comodidades. ¿Y qué es iryo? Es un nuevo concepto de Alta Velocidad que se apoya en cuatro pilares fundamentales: la personalización, la flexibilidad, las opciones de confort y la gastronomía. Un cóctel más que atractivo para que los viajes en tren tanto profesionales como particulares sean toda una experiencia.

Nacido de la unión de Trenitalia, Air Nostrum y Globalvia, es el primer operador español privado de Alta Velocidad y lleva operando desde el pasado 16 de noviembre en la línea que une Madrid Atocha, Barcelona Sants, Delicias Zaragoza. Y no solo eso, sino que iryo también ha incorporado recientemente nuevos trayectos desde Madrid con destino Cuenca y Valencia.

La propuesta de iryo destaca principalmente por su flexibilidad, como también por las cuatro clases de confort que ofrece, con distintas comodidades para quienes opten por cada una de ellas. Las opciones disponibles son Inicial, Singular, Singular Only YOU e Infinita. De estas posibilidades de viaje hay 3 diseñadas específicamente para quienes viajan por negocios, aunque todas ellas están planteadas para satisfacer las diferentes necesidades de los viajeros.

HAIZEA, la mejor gastronomía de mano de iryo

La prioridad de iryo es el confort y reducir las esperas, pero, sobre todo, su objetivo es hacer que el viaje sea una experiencia muy especial. Por eso mismo, cuenta con una marca propia de gastronomía a bordo. HAIZEA es la apuesta de este operador por la cocina española. Tanto el desayuno, como la comida y la cena estarán cubiertos durante toda la semana y tienen opciones para compartir, por si viajas acompañado.

HAIZEA está disponible en todos los trenes de este operador que, además, abre diferentes opciones de menús que conforman experiencias muy distintas. Así tenemos, por ejemplo, el servicio Infinita Bistró, con un menú de lo más saludable que se sirve en el asiento. ¿Quieres más? Pues tienes hasta una copa de bienvenida, la posibilidad de disfrutar de gastronomía clásica con productos frescos y de la zona, cavas y vinos españoles de grandes marcas ¡y mucho más!

Otra buena muestra del énfasis en la gastronomía de este servicio es su Menú de Mercado, disponible con las tarifas Inicial, Singular y Singular Only YOU. Planteado sobre todo para viajes de trabajo, en grupo o en familia, ofrece diferentes opciones de comidas para compartir, sirviéndose directamente en los asientos en formato take away.

Si quieres otras opciones, tienes también las raciones y tapas del bar restaurante, con pintxos de tortilla o gildas, gulas con gambas, mejillones en escabeche y hasta ensaladillas rusas; o el Bar Móvil (tarifa Inicial, Singular o Singular Only YOU), con el que disfrutar de un buen aperitivo, una buena copa o un café calentito para esos días en los que prefieres sentarte y ver el paisaje.

Con todo esto, iryo deja claro que quiere revolucionar la Alta Velocidad en España. Aboga por la sostenibilidad reduciendo sus emisiones a 28 gramos de CO2 por pasajero y, además, brinda la posibilidad de conseguir billetes de cercanías gratis o facilitar combinaciones con aviones o taxis a través de iryo by Imbric. Desde luego, iryo ha llegado para cambiar las cosas, y lo mejor de todo, para quedarse.

