Los 10 mejores kits de uñas de gel del 2021

No es muy agradable dejarte el dinero semanalmente en diferentes salones de belleza para mantener tus uñas siempre a punto, y comprobar como en unos días estas acaban por romperse o desprenderse, y otra vez vuelta a empezar. Seguro que alguna vez te ha sucedido que, sales muy satisfecha con tus uñas de gel recién arregladas, y de pronto, al día siguiente, una de ellas se salta, y necesitas volver a echar mano de la profesional de turno para solucionar el problema. Si consideras que ha llegado el momento de montar tu salón de belleza particular en casa, pero no sabes qué accesorios necesitas para empezar, te interesa seguir leyendo.

Y es que, no es necesario que seas muy manitas para empezar a trabajar tus uñas en casa. Hoy en día, tienes a tu alcance muchos packs de uñas de gel listas para ser utilizadas y lucidas en tus manos. Lo que es importante que tengas en cuenta, es que no todos los modelos que encuentres son acertados o respetuosos con la salud de tus uñas.

Por este último motivo, es importante que revises bien los componentes de los que se componen. No todas las opciones con precios asequibles son 100% recomendables. Si quieres hacer una buena elección, es muy útil que conozcas las tipologías de mejor kit para uñas de gel que hay en el mercado. Conociendo bien todas las opciones que hay en el mercado, es más sencillo que escojas aquel que mejor se adapta a tus necesidades. Aquí te dejamos un listado con los mejores kits de uñas de gel, a precios irresistibles, y a un solo click.

TOBEGLAM 6

Se trata de un completo Kit de seis colores con el que podrás pintar tus uñas de gel, ponerte extensiones de uñas transparentes y satisfacer todas tus necesidades. Es un perfecto regalo, porque su packaging luce elegante y muy sorprendente. Todos sus ingredientes han pasado los controles de calidad, y son muy apropiados para mantener tus uñas de condiciones muy saludables. Su aplicación es fácil y duradera y sus resultados muy naturales.

Saint-Acior 12PCS

Con este Kit de uñas de gel semipermanentes encontrarás todo lo que necesitas para lucir unas uñas perfectas en tonos naturales y duraderos. Contiene una lámpara de luz LED, doce piezas de esmaltes de gel, una capa superior, un primer y todas las herramientas que necesitas para una manicura perfecta. Este esmalte debe secarse bajo la lámpara UV profesional, y dura entre dos a tres semanas si se hace una correcta aplicación.

Elite99 Lámpara UV LED

Este kit es el complemento ideal para hacerte la manicura en casa. En él encontrarás todo el set de esmaltes semipermanentes, bases y top coats con sus accesorios, ideales para dejar tus uñas como en un salón de belleza. Su lámpara de luz LED puede secar rápido y fácilmente el esmalte de tus uñas de 30 a 60 segundos y ofrece una larga duración, que oscila entre los diez y catorce días. Contiene ingredientes de alta calidad que se adhieren a la uña de forma rápida sin dañarla. Además, es apto para uñas naturales, artificiales y acrílicas.

Kit Comozon

Este kit de uñas de gel es uno de los más completos que podrás encontrar en el mercado. Sus usuarias, lo catalogan como uno de los sets más sencillos de utilizar, con unos acabados dignos de los mejores salones de belleza. Además, todos sus ingredientes están testados para mantener el esmalte de tus uñas saludable y mantenerlas fuertes y saludables. En este kit encontrarás más de 36 colores sin tóxicos, listos para ser utilizados en tus uñas.

Sicartu Kit

En este juego de uñas de gel, encontrarás todo lo necesario en los salones de belleza para lucir una manicura perfecta. Si te decides por comprar este set, tendrás que saber que incluye: Gel de uñas de polietileno de 9x15ml, una capa superior de 12ml, una capa base de 12 ml, una solución antideslizante de 30 ml, un cepillo de uñas para uñas y espátula de doble punta, una lima de uñas y cien puntas de uñas. Se trata de un kit muy sencillo de utilizar y con el que podrás utilizar diez tamaños de uñas diferentes, sin bandeja de papel, ni pegamento.

Winload

En este kit encontrarás diez colores de esmaltes diferentes, en tarritos de quince mililitros. Además, vienen incluidos en el estuche 12 ml de base y capa superior, lámpara LED de 6 W, 100 piezas de diez tamaños de molde para puntas de uñas, 30 ml de solución deslizante, cepillo de uñas de doble cabeza, uñas cortaúñas, lima para pulir uñas, pulidor de uñas, cepillo para lima de uñas, pinzas, dos cajas de accesorios de bricolaje. y puede crear varias uñas de extensión adornadas y hermosas u otros diseños de arte de uñas. Vaya, todas las herramientas necesarias para hacer auténticas obras de arte en tus uñas.

Kit completo MYSWEETY

Si te decides por escoger este set de uñas de gel, lo primero que has de saber es que es una fórmula no tóxica, de bajo olor, sin ingredientes agresivos ni adhesivos que provoquen daños en las uñas. Dura hasta dos semanas si opera y cuida adecuadamente. Tiene tres configuraciones de temporizador ajustables. Secado rápido y ahorra un 70% de tiempo para curar las uñas. Contiene veinte piezas de toallitas para quitar el esmalte de tus uñas de manera muy sencilla.

Polvos acrílicos

En este set para uñas de gel encontrarás: un juego de polvo y líquido acrílico que contiene 4x20 grmos de polvo acrílico (rosa, blanco, transparente, rosa desnudo), un tarro de 75 mililitros de líquido acrílico, otro de pegamento, un tazón de vidrio transparente, cinco cepillos de uñas acrílico, veinte piezas para extensión de uñas y dos limas de uñas. Con este set tendrás unas uñas perfectas y secas entre tres o cinco minutos. Además, su adhesión es perfecta y mantiene tus uñas saludables y brillantes.

Extensión de uñas Lictin

En este set de gel de extensiones de uñas de gel, encontrarás ocho tonos diferentes para mantener tus uñas siempre perfectas y a la moda. En él encontrarás: ocho tarros de gel, uno de imprimación, unos de capa de sellado, treinta mililitros de líquido de limpieza, cepillo de uñas, dos limas de uñas y cien rodajas de uñas. Se trata de una formulación 100% segura e inofensiva. El tiempo de secado en lámparas es de tan solo sesenta segundos y se trata de un kit muy sencillo de utilizar, especialmente para aquellas personas que se están iniciando en la práctica de las uñas de gel.

Creamify

Este kit Creamify Gel Nails contiene ocho frascos de 15 ml de gel de extensión de uñas, ocho mililitros de sellador de imprimación, un bolígrafo de doble punta, treinta mililitros de detergente, cincuenta piezas de uñas, quince mililitros de pegamento de diamante funcional, una caja de diamantes dorados, un paquete de brillo plateado, dos limas de uñas, pinzas, bolígrafo de pegamento y caja. Como ves, contiene material muy específico para dar a tus uñas un acabado perfecto. Su secado es de sesenta segundos bajo la lámpara LED.

