Mosquiteras para ventanas y puertas: las más vendidas de Amazon

Las noches de verano y también los días, siguen siendo calurosos y pasarlos en casa es soportable si tenemos algún aparato que nos refresque o, como método más barato y tradicional, abriendo las ventanas de casa. Pero esta práctica puede tener un inconveniente: los bichos.

Normalmente de día son las moscas y avispas los insectos más presentes y molestos para nosotros los humanos. Pero de noche la situación no mejora; los mosquitos son una de las peores pesadillas debido a que se cuelan y camuflan fácilmente en nuestras estancias, molestándonos a la hora de dormir con su sonido y sus picaduras, cuyo efecto y picor pueden durar días.

En artículos anteriores te propusimos soluciones como los antimosquitos eléctricos más vendidos de Amazon, o los mejores repelentes corporales para evitar picaduras de mosquitos. Dos remedios que pueden funcionar, pero que no por ello, debes ignorar esta tercera recomendación.

Un método tradicional

Se trata de un método bastante tradicional y al alcance de la mano de cualquiera, colocar mosquiteras. Abrir las ventanas puede ser un gusto pero, como hemos explicado, a sabiendas de que pueden entrar todo tipo de insectos, se nos pueden quitar las ganas. Poniendo una mosquitera este problema habrá desaparecido.

Ocurre algo parecido con las puertas, ya que hay algunas, sobre todo las que dan a patios, jardines o terrazas, que podemos considerar abrir para airear la casa, y poner en ellas una buena mosquitera nos ahorrará muchas molestias y ‘visitas’ indeseadas.

Desde Los Imprescindibles, queremos recomendarte las mosquiteras para ventanas y puertas más vendidas en Amazon, ya que pueden suponer una gran solución ante esta problemática de la que hemos hablado.

Podrás mantener más fresco tu hogar y que el aire del exterior entre sin miedo a que puedan picarte mosquitos o a que tus estancias se llenen de bichos, todo ello sin apenas esfuerzo y sin necesitar sustancias químicas ni gastar luz. Estas son las mosquiteras más vendidas, la número uno para ventanas y la número uno para puertas, que puedes encontrar en Amazon:

Mosquitera de ventana Schellenberg 50715

Este producto está especialmente pensado para ventanas, con más facilidad de uso si son dobles o abatibles. La mosquitera tiene un montaje y uso muy sencillos. Consiste en una tela mosquitera, disponible en diferentes tamaños, que se pude cortar según convenga y que se colocará en el hueco de la ventana que necesitemos con un velcro. Este velcro se deberá colocar antes en el marco de la ventana elegida, habiendo limpiado previamente la superficie para que la cara que pega del velcro se adhiera fácilmente. El tejido de la mosquitera es de poliéster resistente y estabilizado a los rayos UV, además, el color de esta red garantiza una buena visibilidad y deja entrar la luz. En el paquete se incluyen la red, la tira de velcro, un pequeño cúter y unas toallitas de limpieza.

Mosquitera cortina magnética de puerta Sekey

Otro de los productos clave respecto a mosquiteras, es esta en forma de cortina, diseñada para puertas y también disponible en tamaños varios para adaptarla a tus necesidades. Se trata de una tela mosquitera partida en dos, que se pega al marco de las puertas y cuyo cierre central funciona con imanes resistentes, de manera que cada vez que atravieses esta cortina, esta se vuelva a cerrar gracias a dichos imanes. Es 100% de poliéster y el peso adicional hace que no se mueva con el posible viento. Fácil de instalar, no necesita de herramientas ni perforaciones para colocarla, y ocurre lo mismo a la hora de retirarla, además, no deja rastro. Podrás dejar tus puertas abiertas sin miedo a que entren mosquitos, moscas y otros insectos molestos dentro de tu hogar.

Este es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de El Español. Los precios de los artículos que aquí aparecen están recogidos a 24/07/2020