Cómo hacer pan en panificadora (las mejores máquinas de 2020)

El pan es un alimento que no suele faltar en ninguna mesa, es barato y acompaña a infinidad de alimentos, además de ser una opción muy versátil para preparar bocadillos, sándwiches, tostas… En el mercado existen muchos tipos de panes, pero no siempre son saludables, llevan ingredientes que no nos gustan o incluso elementos como el gluten o la lactosa que privan de su consumo a los intolerantes a estas sustancias.

Si has decidido que quieres cocinar tu propio pan en casa, las panificadoras son el electrodoméstico indicado. La respuesta a cómo hacer pan en panificadora es muy simple: este aparato es como un robot de cocina más, pero enfocado principalmente a preparar masas e incluso algunos postres. Hay diferentes tipos, pero en la mayoría el funcionamiento se basa en introducir en el depósito los ingredientes necesarios para obtener la receta deseada en el orden que se indique. Después de elegir las funciones o el programa que necesites, la panificadora hará el resto: mezclará los ingredientes, los amasará y los cocerá, dando como resultado un alimento cocinado por completo, según se haya configurado.

Si nos centramos de lleno en su función de cocinar pan, la panificadora nos ofrece la posibilidad de conseguir diferentes tipos, con harinas sanas, aptas para celiacos con programas especiales (según el modelo), con añadidos como semillas o frutos secos, e incluso de diferentes tamaños y grosores si la panificadora dispone de moldes diferentes. Mientras el aparato trabaja, tu tendrás tiempo para realizar otras tareas y al terminar dispondrás de un pan casero, sano y a tu gusto.

Además, usar una panificadora para hacer pan es más económico en varios sentidos. Aunque al principio inviertas en comprar el aparato que mejor se adapte a tus necesidades, después lo compensarás haciendo pan para varios días, de forma artesana y recién hecha, cosa que suele costar más cara en los comercios, y además cocinarlo en la panificadora consume menos energía que si por ejemplo lo cueces en el horno y lo amasas con otros electrodomésticos.

Como ves, hay varias razones para hacerte con una panificadora si eres un amante del buen pan. A continuación te ayudamos a elegir la tuya presentándote algunos de los mejores modelos que puedes encontrar en Amazon.

Moulinex OW610110 Home Baguette

Este modelo ofrece la potencia de 1650 W y puede preparar hasta 1.5 kg de pan. Entre sus 16 programas diferentes que podrás elegir, está disponible la opción de pan sin gluten, para aquellas personas que necesitan una realización de pan diferente. Además del pan tradicional, es posible cocinar deliciosas baguettes gracias a las bandejas especiales que incluye, que en dos tandas te permitirán hacer 8 minibaguettes. Incluye un libro con 45 recetas y un cuchillo y una brocha especiales de panadería. También tiene funciones para preparar pan sin sal, pan dulce, integral, francés, básico y otros tipos de recetas como bizcochos, mermeladas, pastas… Con su programador dispondrás de pan caliente a cualquier hora y sin moverte de casa.

Princess 152006

La mejor opción si estás empezando a sumergirte en este mundo. Es totalmente automática y dispone de hasta 15 programas diferentes de cocción preprogramados, para preparar panes integrales, sin gluten, dulces, franceses… Cuenta con un temporizador con el que podrás, por ejemplo, colocar los ingredientes por la noche y despertar con el pan recién hecho. También podrás preparar pasteles, mermeladas o yogures, además de amasar o fermentar. Tiene una capacidad de entre 8 a 14 rebanadas de pan, función de conservación del calor, protección sobrecalentamiento y molde con revestimiento antiadherente. No querrás dejar de probar diferentes recetas.

Imetec Zero-Glu

Esta panificadora es rápida y potente, incorporando 900 W con los que conseguiremos resultados con una buena consistencia. Es la que más programas incorpora ya que ofrece hasta 20 diferentes, 7 de ellos especiales para pizza, harinas dietéticas o para panes sin gluten. También cuenta con temporizador que permite la programación del encendido hasta 15 horas antes. Incluye complementos para hacer pan de molde, bandejas para hacer chapatas y panecillos y 3 niveles diferentes de dorado para la corteza. Con el libro que incluye, podrás preparar muchas recetas diferentes guiadas por el chef Marco Scaglione que te enseñará todos los trucos para sacarle el máximo partido a tu panificadora.

Este es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de El Español. Los precios de los artículos que aquí aparecen están recogidos a 03/02/2020.