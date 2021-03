Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Pennsylvania, donde recibió el premio a la mejor tesis doctoral en 1991 y MBA por la Universidad de Drexel.

Tras su vuelta a España se incorporó al Instituto de Análisis Económico del CSIC, donde es científico titular en excedencia y ha sido vicedirector del centro y miembro de la Comisión de Área de Humanidades y Ciencias Sociales del organismo.

Ángel de la Fuente es profesor asociado de la Universidad Autónoma de Barcelona y ha impartido cursos de posgrado en diversas universidades españolas, así como seminarios de formación en el Banco de España, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea. Es también research fellow del Instituto CESIfo de Múnich, miembro de la Barcelona Graduate School of Economics, editor ejecutivo de Revista de Economía Aplicada y ha sido miembro senior de la European Expert Network on the Economics of Education.

De la Fuente ha trabajado como consultor para el Banco Mundial, la OCDE, la Comisión Europea y diversas administraciones españolas. En 2002 recibió el accésit al I Premio de la Fundación Banco Herrero para jóvenes investigadores en ciencias sociales.

Ángel de la Fuente es director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) desde abril de 2014.