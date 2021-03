Rafael Doménech es responsable de Análisis Económico de BBVA Research y catedrático de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad de Valencia, además de MSc in Economics por la LSE y doctor en Economía por la Universidad de Valencia.

Ha sido director general en la Oficina Económica del presidente del Gobierno, director del Instituto de Economía Internacional, miembro de la Junta Consultiva de la Universidad de Valencia e investigador colaborador de la OCDE, Comisión Europea, Ministerio de Economía y Hacienda y de la Fundación Rafael del Pino.

También ha sido ponente del Plan Estadístico Nacional 2013-2016 y miembro del Comité de Expertos sobre el Factor de Sostenibilidad del Sistema Público de Pensiones, además de miembro de honor de la Asociación Española de Economía.

Ha publicado numerosos artículos en revistas científicas de reconocido prestigio nacional e internacional (entre otras, Journal of the European Economic Association, American Economic Review, The Economic Journal o European Economic Review), sobre crecimiento, capital humano, ciclos económicos y políticas monetarias y fiscales.

Es autor de los libros The Spanish Economy: A General Equilibrium Perspective, editado por Palgrave MacMillan, En Busca de la Prosperidad y La Era de la Disrupción Digital, editado por Deusto.