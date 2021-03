Sergio Álvarez Camiña

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid.

Funcionario del Cuerpo Superior de Inspectores de Seguros del Estado, del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado y del Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad.

Titular de la acreditación Chartered Financial Analyst. Miembro del CFA Institute y del Instituto Español de Analistas Financieros.

Auditor de Cuentas inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas.

Idiomas: Inglés.

Experiencia profesional

Desde 1993 hasta 2001 fue Inspector en la Subdirección General de Inspección de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), desempeñando funciones de supervisión directa de entidades aseguradoras y fondos de pensiones.

De 2001 a 2011 fue Subdirector General de Seguros y Política Legislativa de la DGSFP.

En junio de 2011 fue nombrado Director General del Consorcio de Compensación de Seguros, cargo que desempeñó hasta su nombramiento como Director General de Seguros y Fondos de Pensiones en febrero de 2017.

Ha sido vocal de diversos órganos consultivos; entre ellos, de la Junta Consultiva de Seguros y Fondos de Pensiones (2001-2017); del Comité de Seguros y Pensiones de Jubilación de la Comisión Europea (2001-2011); y del High Level Advisory Board on Financial Management of Large-scale Catastrophes de la OCDE (2011-2016).

Miembro de la Comisión de Riesgos por Cuenta del Estado del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (2014-2017).

Vocal del Consejo de Administración del Consorcio de Compensación de Seguros desde 2003 hasta 2011. En representación del Consorcio de Compensación de Seguros, ha sido miembro del Consejo de Administración de Grupo Compañía Española de Crédito y Caución, S.L. y de Agroseguro, S.A.